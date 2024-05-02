Страсна п'ятниця 2024 — що не можна робити у найважчий день перед Великоднем

Українські віряни на богослужінні у церкві. Фото: pomisna.info

Страсна п'ятниця — остання п'ятниця Великого посту перед Великоднем. 2024 року вона випадає на 3 травня. Для християн це найскорботніший період, адже за Біблією, саме у цей день Ісуса Христа розіп’яли на хресті. Віряни згадують жахливі муки, які витерпів Син Божий перед Своїм воскресінням, проводять час у тиші та молитві, зосереджуючись на духовних цінностях та утримуючись від мирських бажань.

Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна робити у Страсну п'ятницю, щоб уникнути бід, нещасть та захиститися від гріха.

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Що заборонено робити у Страсну п’ятницю

Це найсуворіший та найскорботніший день Великого тижня, тож, природно, він має найбільше правил, обмежень та заборон.

Так, у Страсну п’ятницю ще триває Великий піст — віряни, які суворо дотримуються посту увесь період та не мають проблем зі здоров'ям, цього дня практично повністю виключають їжу, дозволяючи собі з'їсти лише кілька шматочків хліба ввечері, після того, як відбудеться винос Плащаниці.

В пам'ять про муки, які пережив Ісус, у Страсну п'ятницю не можна:

кричати та сваритися — такі дії можуть накликати біду на родину;

займатися хатніми справами (прибирати, прати тощо). Це необхідно було робити у Чистий четвер;

займатися рукоділлям (шити, вишивати тощо);

працювати на городі та в саду (під забороною будь-які дії, під час яких необхідно протикати землю залізом);

колоти дрова;

працювати з металевими інструментами;

веселитися — давня приказка говорить: "хто у Страсну п'ятницю веселиться, той весь рік буде плакати".

Віряни у церкві на Страсну п'ятницю. Фото: google.com

Страсна п'ятниця 2024 — що варто зробити цього дня

У Страсну п'ятницю варто:

проводити час в молитві;

читати біблію;

відвідати церкву;

після п'ятничної служби поставити в будинку 12 церковних свічок та дати їм догоріти до кінця. Вважається, що такі дії принесуть в дім здоров'я, добробут і успіх на цілий рік.

Також у Страсну п'ятницю можна випікати паски. Головне робити це у доброму настрою та зі світлими думками. Також слід враховувати, що віряни старалися цього дня все робити мовчки та у тиші.

Свічки у церкві. Фото: google.com

Молитва про прощення гріхів

Вважається, що у Страсну п'ятницю людям потрібно покаятися у своїх гріхах і помолитися за кращу долю, адже цей день наповнений скорботою та сумом.

Молитва для прощення гріхів:

"Господи Всевишній, почуй мене, раба Божого (ім'я), прости мені гріхи мої, бо я щиро в них каюсь. Дозволь мені працювати старанно і вести праведне життя відповідно до заповідей Твоїх. Даруй мені можливість возносити Тобі молитви, бути добрим словом і справою щодо інших. Навчи мене, як утриматися від бісівських спокус, щоб нічого поганого не робити та нікому не нашкодити. Прошу у тебе вибачення і ради. Амінь".

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