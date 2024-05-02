Що не можна святити на Великдень 2024 — список заборонених продуктів та поради

Віряни освячують великодні кошики у церкві. Фото: depositphotos.com

Найголовніше церковне свято, на яке з нетерпінням чекають українські віряни, — Світле Христове Воскресіння або Великдень. Християни Східного обряду будуть святкувати 2024 року 5 травня. Традиційно напередодні у Велику Суботу почнуться святкові богослужіння. А після люди освячуватимуть великодні кошики. Звичайно, кожен намагається покласти туди як найбільше та якнайкраще. Проте є продукти, які заборонено нести до церкви.

Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна святити у церкві на Великдень.

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Так, досить поширеною є практика, коли люди приносять до церкви на освячення алкоголь. Священнослужителі зазначають, цього категорично робити не можна. Ні горілка, ні коньяк, ні інші спиртні напої не можуть бути освячені. А винятком є лише церковний кагор як символ Крові Христової.

Великодній кошик. Фото: depositphotos.com

Не можна також у великодній кошик класти кров'янку та інші продукти, виготовлені з крові тварин. Така заборона пов'язана з тим, що за Святим Письмом Старого та Нового Завітів вірянам забороняється їсти кров.

Фрукти та овочі також небажано освячувати. Для цього є окремі церковні свята, які якраз збігаються зі збором врожаю.

Також у народі побутує думка, що освячені в церкві продукти необхідно розрізати виключно освяченим ножем. Проте священнослужителі спростовують це. Ніж у жодному разі не можна освячувати.

Освячення великоднього кошика. Фото: vezha.ua

Нерідко віряни разом з великодніми кошиками несуть до храму матеріальні цінності, до прикладу, гроші, прикраси, ключі від авто чи квартири, документи. Церква цього категорично не схвалює.

У разі, якщо у вас виникло сильне бажання освятити коштовності, з такою метою варто пройти окремо до священнослужителя, а не робити це у велике свято, яке присвячено воскресінню та безсмертю душі.

Також у церкві наголошують, не варто святити багато продуктів, їх потрібно рівно стільки, скільки може з'їсти ваша сім'я, запрошені на свято родичі та друзі. Викидати продукти з освяченого кошика суворо заборонено.

Тож, якщо немає можливості чи бажання з'їсти продукти — краще віддати цю їжу родичам чи тим, хто її потребує.

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