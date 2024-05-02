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Не оскверняйте великодній кошик — які продукти не можна святити на Великдень

2 травня 2024 19:29
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Що не можна святити на Великдень 2024 — список заборонених продуктів та поради
Віряни освячують великодні кошики у церкві. Фото: depositphotos.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Найголовніше церковне свято, на яке з нетерпінням чекають українські віряни, — Світле Христове Воскресіння або Великдень. Християни Східного обряду будуть святкувати 2024 року 5 травня. Традиційно напередодні у Велику Суботу почнуться святкові богослужіння. А після люди освячуватимуть великодні кошики. Звичайно, кожен намагається покласти туди як найбільше та якнайкраще. Проте є продукти, які заборонено нести до церкви.  

Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна святити у церкві на Великдень. 

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Які продукти та речі не можна святити на Великдень — список та поради

Так, досить поширеною є практика, коли люди приносять до церкви на освячення алкоголь. Священнослужителі зазначають, цього категорично робити не можна. Ні горілка, ні коньяк, ні інші спиртні напої не можуть бути освячені. А винятком є лише церковний кагор як символ Крові Христової. 

 

Які продукти та речі не можна святити на Великдень — список та поради
Великодній кошик. Фото: depositphotos.com

Не можна також у великодній кошик класти кров'янку та інші продукти, виготовлені з крові тварин. Така заборона пов'язана з тим, що за Святим Письмом Старого та Нового Завітів вірянам забороняється їсти кров. 

Фрукти та овочі також небажано освячувати. Для цього є окремі церковні свята, які якраз збігаються зі збором врожаю. 

Також у народі побутує думка, що освячені в церкві продукти необхідно розрізати виключно освяченим ножем. Проте священнослужителі спростовують це. Ніж у жодному разі не можна освячувати.

 

Не оскверняйте великодній кошик — які продукти не можна святити на Великдень
Освячення великоднього кошика. Фото: vezha.ua

Нерідко віряни разом з великодніми кошиками несуть до храму матеріальні цінності, до прикладу, гроші, прикраси, ключі від авто чи квартири, документи. Церква цього категорично не схвалює.  

У разі, якщо у вас виникло сильне бажання освятити коштовності, з такою метою варто пройти окремо до священнослужителя, а не робити це у велике свято, яке присвячено воскресінню та безсмертю душі.  

Також у церкві наголошують, не варто святити багато продуктів, їх потрібно рівно стільки, скільки може з'їсти ваша сім'я, запрошені на свято родичі та друзі. Викидати продукти з освяченого кошика суворо заборонено. 

Тож, якщо немає можливості чи бажання з'їсти продукти — краще віддати цю їжу родичам чи тим, хто її потребує.

 

Раніше ми розповідали, звідки взялася традиція освячувати у церкві паски та писанки. 

Нагадаємо, ми писали, чим відрізняються писанки від крашанок та які ще бувають великодні яйця в Україні.

Також радимо дізнатися, чому перед Великоднем потрібно мити вікна.

продукти
традиції
поради
заборони
Великдень-2024
великодній кошик

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