Что нельзя святить на Пасху 2024 — список запрещенных продуктов и советы

Верующие освящают пасхальные корзины в церкви. Фото: depositphotos.com

Самый главный церковный праздник, которого с нетерпением ждут украинские верующие, — Светлое Христово Воскресение или Пасха. Христиане Восточного обряда будут праздновать в 2024 году 5 мая. Традиционно накануне в Великую Субботу начнутся праздничные богослужения. А потом люди будут освящать пасхальные корзины. Конечно, каждый пытается положить туда как можно больше и лучше. Однако есть продукты, которые запрещено нести в церковь.

Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя святить в церкви на Пасху.

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Так, достаточно распространена практика, когда люди приносят в церковь на освящение алкоголь. Священнослужители отмечают, что этого категорически делать нельзя. Ни водка, ни коньяк, ни другие спиртные напитки не могут быть освящены. А исключением является только церковный кагор как символ Крови Христовой.

Пасхальная корзина. Фото: odessa.online

Нельзя также в пасхальную корзину класть кровянку и другие продукты из крови животных. Такой запрет связан с тем, что по Священному Писанию Ветхого и Нового Заветов верующим запрещается есть кровь.

Фрукты и овощи тоже нежелательно освящать. Для этого есть отдельные церковные праздники, которые как раз совпадают со сбором урожая.

Также в народе существует мнение, что освященные в церкви продукты необходимо разрезать исключительно освященным ножом. Однако священнослужители опровергают это. Нож ни в коем случае нельзя освящать.

Освящение пасхальной корзины. Фото: vezha.ua

Нередко верующие вместе с пасхальными корзинами несут в храм материальные ценности, например деньги, украшения, ключи от авто или квартиры, документы. Церковь этого категорически не одобряет.

В случае, если у вас возникло сильное желание освятить драгоценности, с такой целью следует пойти отдельно к священнослужителю, а не делать это в большой праздник, посвященный воскресению и бессмертию души.

Также в церкви отмечают, что не стоит святить много продуктов, их нужно ровно столько, сколько может съесть ваша семья, приглашенные на праздник родственники и друзья. Выбрасывать продукты из освященной корзины строго запрещено.

Так что если нет возможности или желания съесть продукты — лучше отдать эту еду родственникам или нуждающимся.

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