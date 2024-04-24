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Три знака Зодиака в полнолуние 24 апреля могут изменить

24 апреля 2024 05:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на полнолуние 24 апреля 2024 — эти три знака Зодиака могут пойти сегодня на измену
Мужчина, держащий руку другой женщины за спиной у любимой. Фото: The US Sun
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Известно, что 24 апреля будет полная Луна, которая может сильно повлиять на жизнь представителей некоторых знаков зодиакального созвездия. В частности, полнолуние может усилить уязвимость трех знаков Зодиака, что натолкнет их на измену и ревность, поэтому астрологи советуют им быть особенно осторожными.

Об этом сообщает Spiritualify.

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Лев

Во время полнолуния представители этого знака Зодиака могут заинтересоваться эмоциональными моментами отношений. К тому же усилится и привлекательность этих людей, поэтому они могут начать тайные связи, флиртуя с другими и вовсе не думая о последствиях.

Из-за того, что Львы захотят держать все в секрете от своей второй половинки, у них ослабнет жизненная энергия. Однако астрологи предупреждают, что не стоит делать то, что может причинить родным людям боль.

Символ знака Зодиака Лев
Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион

В полнолуние 24 апреля Скорпионы захотят уйти от реальности и попытаться найти новые романтические эмоции, чтобы успокоить себя внутри. Однако астрологи предупреждают, что эти мысли в голове представителей Скорпиона не имеют ничего общего с реальностью.

В период полной Луны люди под этим знаком задумаются над тем, стоит ли начинать новые отношения, которые могут навредить им. Астрологи советуют прислушиваться только к собственной интуиции и не повторять ошибок.

Символ знака Зодиака Скорпион
Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Рыбы

Сегодня Рыбы могут задуматься над тем, чтобы найти новые отношения за пределами брака. Причем представители этого знака захотят духовно и эмоционально подпитаться, что заставит их искать новое окружение. Рыбы надеются, что это будут дружеские отношения, но это разрушит их жизнь.

Астрологи советуют подумать о последствиях, прежде чем удовлетворять эмоциональные потребности с другими, и о собственных чувствах.

Символ знака Зодиака Рыбы
Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, с какими знаками Зодиака Телец может создать счастливый союз.

Ранее мы говорили о том, какие знаки Зодиака очень подходят людям под знаком Овен.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака постоянно обо всем вокруг забывают.

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