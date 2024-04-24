Гороскоп на повню 24 квітня 2024 — ці три знаки Зодіаку можуть піти сьогодні на зраду

Чоловік, який тримає руку іншої жінки за спиною у коханої. Фото: The US Sun

Відомо, що 24 квітня буде повний Місяць, який може сильно вплинути на життя представників деяких знаків зодіакального сузір'я. Зокрема, повня може посилити вразливість трьох знаків Зодіаку, що наштовхне їх на зраду і ревнощі, тому астрологи радять їм бути особливо обережними.

Про це повідомляє Spiritualify.

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Лев

Під час повного Місяця представники цього знаку Зодіаку можуть зацікавитися емоційними моментами стосунків. До того ж, посилиться і привабливість цих людей, через що вони можуть розпочати таємні зв’язки, фліртуючи з іншими і зовсім не думаючи про наслідки.

Через те, що Леви захочуть тримати все в секреті від своєї другої половинки, в них послабшає життєва енергія. Однак астрологи попереджають, що не варто робити те, що може завдати рідним людям болю.

Символ знаку Зодіаку Лев. Фото ілюстративне: Freepik

Скорпіон

У повню 24 квітня Скорпіони захочуть втекти від реальності і спробувати знайти нові романтичні емоції, щоб заспокоїти себе всередині. Проте астрологи попереджають, що ці думки в голові представників Скорпіону не мають нічого спільного з реальністю.

У період повного Місяця люди під цим знаком замисляться над тим, чи варто розпочинати нові стосунки, які можуть нашкодити їм. Астрологи радять дослухатися лише власної інтуїції і не повторювати помилок.

Символ знаку Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Риби

Сьогодні Риби можуть замислитися над тим, щоб знайти нові стосунки поза межами шлюбу. Причому представники цього знаку захочуть духовно й емоційно підживитися, що змусить їх шукати нове оточення. Риби сподіваються, що це будуть дружні стосунки, але це зруйнує їхнє життя.

Астрологи радять подумати про наслідки перш, ніж задовольняти емоційні потреби з іншими, і про власні почуття.

Символ знаку Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Freepik

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