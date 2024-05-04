Три знака Зодиака закрутят бурный служебный роман на работе в мае 2024

Три знака Зодиака влюбятся в коллег по работе в мае 2024 года
Май этого года станет для представителей некоторых знаков зодиакального созвездия по-настоящему счастливым, ведь их догонит "поезд любви". Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака могут влюбиться в своих коллег по работе и стать самыми счастливыми.
Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.
Знаки Зодиака, которых потянет к коллегам на работе в мае
Телец
В конце весны этого года люди под знаком Тельца могут влюбиться в кого-нибудь из коллег. Астрологи советуют обратить внимание на тех, с кем они работают над важными проектами. Благодаря совместным усилиям представителям этого знака удастся посмотреть на человека, которого они не замечали раньше, другими глазами.
Союз этих людей будет крепким и долговременным, если Тельцы сразу же будут открыты ко второй половинке.
Рак
Люди, родившиеся под этим зодиакальным знаком, смогут понять, что человек, которого они давно искали, всегда был рядом с ними и подставлял свое плечо в важных ситуациях. Однако этого человека Раки воспринимали исключительно как друга.
Астрологи обещают, что представителям Рака удастся найти то, что они так долго искали в одном человеке. Поэтому май для них будет счастливым в любовном плане.
Весы
Представителям этого знака в мае удастся ощутить настоящий магнетизм к коллеге на работе, причем, это произойдет довольно неожиданно. Речь идет о человеке, с которым Весы раньше никогда не общались и не работали вместе. Их отношения будут очень эмоциональными и страстными.
По словам астрологов, несмотря на сложные отношения, между этими людьми будет взаимопонимание и настоящая чистая любовь.
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