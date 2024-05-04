Три знаки Зодіаку закрутять бурхливий службовий роман на роботі в травні 2024

Жінка, яка чіпляється до колеги по роботі. Фото: Pinterest

Травень цього року стане для представників деяких знаків зодіакального сузір’я по-справжньому щасливим, адже їх наздожене "потяг кохання". Астрологи розповіли, які знаки Зодіаку можуть закохатися у своїх колег по роботі і стати найщасливішими.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Телець

Наприкінці весни цього року люди під знаком Тельця можуть закохатися в когось з колег. Астрологи радять їм звернути увагу на тих, з ким вони працюють над важливими проєктами. Завдяки спільним зусиллям представникам цього знаку вдасться подивитися на людину, яку вони не помічали раніше, іншими очима.

Союз цих людей буде міцним і довготривалим, якщо Тельці одразу ж будуть відкритими до другої половинки.

Символ знаку Зодіаку Телець. Фото ілюстративне: Freepik

Рак

Люди, які народилися під цим зодіакальним знаком, зможуть зрозуміти, що людина, яку вони давно шукали, завжди була поруч із ними і підставляла своє плече у важних ситуаціях. Проте цю людину Раки сприймали виключно як друга.

Астрологи обіцяють, що представникам Раку вдасться знайти те, що вони так довго шукали, в одній людині. Тому травень для них буде найщасливішим у любовному плані.

Символ знаку Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Терези

Представникам цього знаку в травні вдасться відчути справжній магнетизм до колеги на роботі, причому, це відбудеться доволі несподівано. Йдеться про людину, з якою Терези раніше ніколи не спілкувалися і не працювали разом. Їхні стосунки будуть дуже емоційними і пристрасними.

За словами астрологів, попри важкі стосунки, між цими людьми буде взаєморозуміння і справжнє чисте кохання.

Символ знаку Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Freepik

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