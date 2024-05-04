Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Три знаки Зодіаку закохаються в колег по роботі в травні 2024 року arrow

Три знаки Зодіаку закохаються в колег по роботі в травні 2024 року

4 травня 2024 05:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Три знаки Зодіаку закрутять бурхливий службовий роман на роботі в травні 2024
Жінка, яка чіпляється до колеги по роботі. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Травень цього року стане для представників деяких знаків зодіакального сузір’я по-справжньому щасливим, адже їх наздожене "потяг кохання". Астрологи розповіли, які знаки Зодіаку можуть закохатися у своїх колег по роботі і стати найщасливішими.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

Читайте також:

Знаки Зодіаку, який потягне до колег на роботі в травні

Телець

Наприкінці весни цього року люди під знаком Тельця можуть закохатися в когось з колег. Астрологи радять їм звернути увагу на тих, з ким вони працюють над важливими проєктами. Завдяки спільним зусиллям представникам цього знаку вдасться подивитися на людину, яку вони не помічали раніше, іншими очима.

Союз цих людей буде міцним і довготривалим, якщо Тельці одразу ж будуть відкритими до другої половинки.

Символ знака Зодиака Телец
Символ знаку Зодіаку Телець. Фото ілюстративне: Freepik

Рак

Люди, які народилися під цим зодіакальним знаком, зможуть зрозуміти, що людина, яку вони давно шукали, завжди була поруч із ними і підставляла своє плече у важних ситуаціях. Проте цю людину Раки сприймали виключно як друга.

Астрологи обіцяють, що представникам Раку вдасться знайти те, що вони так довго шукали, в одній людині. Тому травень для них буде найщасливішим у любовному плані.

Символ знака Зодиака Рак
Символ знаку Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Терези

Представникам цього знаку в травні вдасться відчути справжній магнетизм до колеги на роботі, причому, це відбудеться доволі несподівано. Йдеться про людину, з якою Терези раніше ніколи не спілкувалися і не працювали разом. Їхні стосунки будуть дуже емоційними і пристрасними.

За словами астрологів, попри важкі стосунки, між цими людьми буде взаєморозуміння і справжнє чисте кохання.

Символ знака Зодиака Весы
Символ знаку Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку в травні 2024 року знову зустрінуться з минулим. 

Раніше ми розповідали про те, з якими знаками Зодіаку Тельці будуть найщасливішими в союзі. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку можуть піднятися кар’єрними сходами до кінця весни.

гороскоп
роман
Астрологія
знаки Зодіаку

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

25 квітня 2024

15:54 Стало відомо, як каратимуть чоловіків, які не зʼявляться в ТЦК протягом 60 днів