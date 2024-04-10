Самый модный маникюр 2024 с TikTok — тренды с фото

Женщина на маникюре у мастера. Фото: Jennys.studio

В этом году мода на дизайн ногтей будет довольно смелая и необычная, поэтому настоящим модницам лучше обратить на это внимание. Стало известно, какой маникюр будет самым популярным в 2024 году из-за того, что стал вирусным в TikTok.

Об этом сообщает WhoWhatWear.

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Один из главных трендов этого года, который уже стал громким в TikTok, — это хромированный маникюр. Лаки серебристых, золотых и сверкающих оттенков уже стали настоящим хитом этого сезона, ведь этот тренд имеет футуристическую эстетику.

Стильный хромированный маникюр. Фото: Pinterest

Хромированный маникюр — это не простой дизайн, а настоящая серьезная работа мастера по маникюру, который переносит желание клиента быть индивидуальным на ногти. Однако, нужно быть осторожными с втиркой, фольгой или лаками, ведь делать хромированные ногти можно только в некоторых местах.

Выбор цветов в списке хромированных оттенков просто поражает, ведь он немаленький. Поэтому у клиенток, желающих сделать себе такие ногти у мастера, есть много возможностей под каждое настроение. Можно смело экспериментировать, чтобы каждый раз поражать окружающих.

Хромированный маникюр на короткие ногти. Фото: Pinterest

К тому же, такой маникюр идеально подходит как под наряды для вечерних мероприятий, так и под повседневную одежду. Его можно делать тем, кто выбирает деловые образы, и тем, кто носит одежду стиля casual.

Важные моменты при создании хромированного маникюра

Чтобы сделать красивый и качественный хромированный маникюр, нужно быть настоящим профессионалом своего дела. Специальная пудра для ногтей или гель-лак с эффектом зеркала могут как украсить ногти, так и испортить дизайн, ведь они могут сделать его пестрым. Поэтому ногти будут выглядеть неуместно.

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