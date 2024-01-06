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У жодному разі не робіть це — ТОП-3 антитрендів манікюру 2024 року

6 січня 2024 07:40
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Який манікюр вважається повним антитрендом 2024 року — краще не робіть це
Жінка, яка робить манікюр у майстра. Фото: Pinterest
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Одне з перших, на що звертають увагу чоловіки, коли бачать жінку, — це її нігті, тому дуже важливо доглядати їх. Щоб мати доречний вигляд цього року, варто знати, який манікюр точно не потрібно робити, адже він є головним антитрендом у рік Зеленого Дерев’яного Дракона. 

Новини.LIVE пояснює, який манікюр краще не робити в цьому році.

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Велика кількість дизайну

Протягом останніх років головним трендом манікюру вважається мінімалістичний стиль. А ось велика кількість різних квіточок, блискіток тощо вважається старомодною. Тому стилісти радять робити більш простий манікюр, щоб мати гарний і доглянутий вигляд.

У 2024 році краще нанести однотонний лак і прикрасити свої нігтики мінімальною кількістю якогось декору.

Маникюр с большим количеством дизайна
Манікюр з великою кількістю дизайну. Фото: Pinterest

Французький манікюр

Ви мабуть здивуєтеся, але цього року французький манікюр, який вважається класикою і, здається, житиме вічно, є одним з головних антитрендів. Втім, більш модними зараз стилісти вважають різні варіанти такого манікюру.

Якщо білі та рожеві кольори у французькому манікюрі залишаються у минулому, то "манікюр навпаки", тобто, коли смужка намальована з іншого боку нігтя, є трендом 2024 року. Також варто звернути увагу і на різноманітність інших кольорів такого манікюру.

Девушка с французским маникюром
Дівчина з французьким манікюром. Фото: Pinterest

Масивність на нігтях

Цього року покриття з 3D-ефектом також вважається одним з головних антитрендів. Такий манікюр не тільки немодний, а ще й досить непрактичний, адже він всюди буде чіплятися за щось і створювати дискомфорт для жінки.

Тому в цьому випадку варто звернути свою увагу на більш простіші варіанти манікюру.

Женские руки с маникюром с 3D-покрытием
Жіночі руки з манікюром з 3D-покриттям. Фото: Pinterest

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