Какой маникюр считается полным антитрендом 2024 года — лучше не делайте это

Женщина, которая делает маникюр у мастера. Фото: Pinterest

Одним из первых, на что обращают внимание мужчины, когда видят женщину, — это ее ногти, поэтому очень важно ухаживать за ними. Чтобы уместно выглядеть в этом году, стоит знать, какой маникюр точно не нужно делать, ведь он является главным антитрендом в год Зеленого Деревянного Дракона.

Новини.LIVE объясняет, какой маникюр лучше не делать в этом году.

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Большое количество дизайна

В последние годы главным трендом маникюра считается минималистический стиль. А вот большое количество разных цветочков, блесток и т.д. считается старомодным. Поэтому стилисты советуют делать более простой маникюр, чтобы выглядеть красиво и ухоженно.

В 2024 году лучше нанести однотонный лак и украсить свои ноготки минимальным количеством какого-нибудь декора.

Маникюр с большим количеством дизайна. Фото: Pinterest

Французский маникюр

Вы, наверное, удивитесь, но в этом году французский маникюр, который считается классикой и, кажется, будет жить вечно, является одним из главных антитрендов. Впрочем, более модными сейчас стилисты считают разные варианты такого маникюра.

Если белые и розовые цвета во французском маникюре остаются в прошлом, то "маникюр наоборот", то есть, когда полоска нарисована с другой стороны ногтя, является трендом 2024 года. Также следует обратить внимание и на разнообразие других цветов такого маникюра.

Девушка с французским маникюром. Фото: Pinterest

Массивность на ногтях

В этом году покрытие с 3D-эффектом также считается одним из главных антитрендов. Такой маникюр не только немодный, но и довольно непрактичный, ведь он повсюду будет цепляться за что-то и создавать дискомфорт для женщины.

Поэтому в этом случае следует обратить свое внимание на более простые варианты маникюра.

Женские руки с маникюром с 3D-покрытием. Фото: Pinterest

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