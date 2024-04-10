Наймодніший манікюр 2024 з TikTok — тренди з фото

Жінка на манікюрі в майстра. Фото: Jennys.studio

Цього року мода на дизайн нігтів буде доволі сміливою і незвичайною, тому справжнім модницям краще звернути на це увагу. Отже, стало відомо, який манікюр буде найпопулярнішим у 2024 році через те, що став вірусним у TikTok.

Про це повідомляє WhoWhatWear.

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Один з головних трендів цього року, який вже став гучним у TikTok, — це хромований манікюр. Лаки сріблястих, золотих і блискучих відтінків вже стали справжнім хітом цього сезону, адже цей тренд має футуристичну естетику.

Стильний хромований манікюр. Фото: Pinterest

Хромований манікюр — це не звичайний дизайн, а справжня серйозна робота майстра з манікюру, який переносить бажання клієнта бути індивідуальним на нігті. Проте, потрібно бути обережними з втиркою, фольгою чи лаками, адже робити хромовані нігті можна лише в деяких місцях.

Вибір кольорів у списку хромованих відтінків просто вражає, адже він немаленький. Тому в клієнток, які хочуть зробити собі такі нігті в майстра, є багато можливостей під кожен настрій. Можна сміливо експериментувати, щоб щоразу вражати оточення.

Хромований манікюр на короткі нігті. Фото: Pinterest

До того ж такий манікюр ідеально підходить як під вбрання для вечірніх заходів, так і під повсякденний одяг. Його можна робити тим, хто обирає ділові образи, і тим, хто носить одяг стилю casual.

Важливі моменти при створенні хромованого манікюру

Щоб зробити красивий і якісний хромований манікюр, потрібно бути справжнім професіоналом своєї справи. Спеціальна пудра для нігтів або гель-лак з ефектом дзеркала можуть як прикрасити нігті, так і зіпсувати дизайн, адже вони можуть зробити його строкатим. Через це нігті матимуть недоречний вигляд.

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