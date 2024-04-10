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Ці нігті вже завірусилися в TikTok — наймодніший манікюр-2024

10 квітня 2024 19:57
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Наймодніший манікюр 2024 з TikTok — тренди з фото
Жінка на манікюрі в майстра. Фото: Jennys.studio
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Цього року мода на дизайн нігтів буде доволі сміливою і незвичайною, тому справжнім модницям краще звернути на це увагу. Отже, стало відомо, який манікюр буде найпопулярнішим у 2024 році через те, що став вірусним у TikTok.

Про це повідомляє WhoWhatWear.

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Наймодніший манікюр 2024 року

Один з головних трендів цього року, який вже став гучним у TikTok, — це хромований манікюр. Лаки сріблястих, золотих і блискучих відтінків вже стали справжнім хітом цього сезону, адже цей тренд має футуристичну естетику.

Стильный хромированный маникюр
Стильний хромований манікюр. Фото: Pinterest

Хромований манікюр — це не звичайний дизайн, а справжня серйозна робота майстра з манікюру, який переносить бажання клієнта бути індивідуальним на нігті. Проте, потрібно бути обережними з втиркою, фольгою чи лаками, адже робити хромовані нігті можна лише в деяких місцях.

Вибір кольорів у списку хромованих відтінків просто вражає, адже він немаленький. Тому в клієнток, які хочуть зробити собі такі нігті в майстра, є багато можливостей під кожен настрій. Можна сміливо експериментувати, щоб щоразу вражати оточення.

Хромированный маникюр на короткие ногти
Хромований манікюр на короткі нігті. Фото: Pinterest

До того ж такий манікюр ідеально підходить як під вбрання для вечірніх заходів, так і під повсякденний одяг. Його можна робити тим, хто обирає ділові образи, і тим, хто носить одяг стилю casual.

Важливі моменти при створенні хромованого манікюру

Щоб зробити красивий і якісний хромований манікюр, потрібно бути справжнім професіоналом своєї справи. Спеціальна пудра для нігтів або гель-лак з ефектом дзеркала можуть як прикрасити нігті, так і зіпсувати дизайн, адже вони можуть зробити його строкатим. Через це нігті матимуть недоречний вигляд.

Нагадаємо, ми писали про те, який манікюр для жінок буде повним антитрендом у 2024 році. 

Раніше ми розповідали про те, які жіночі зачіски будуть наймоднішими навесні-влітку 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, який колір буде трендовим у 2024 році.

тренди
манікюр
нігті
мода-2024

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