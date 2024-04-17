Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Эти три знака Зодиака сегодня будут "прыгать" на волнах любви arrow

Эти три знака Зодиака сегодня будут "прыгать" на волнах любви

17 апреля 2024 05:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Три знака Зодиака сегодня могут встретить свою судьбу — кому повезет
Счастливая влюбленная пара на прогулке. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня представителям некоторых знаков зодиакального созвездия повезет в личной жизни. Астрологи рассказали, какие три знака Зодиака в этот день могут встретить человека, который изменит их жизнь, и улучшить существующие романтические отношения.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

Читайте также:

Сегодняшний день может радикально изменить жизнь людей под тремя знаками Зодиака. Итак, кому повезет в личной жизни сегодня и что им советуют делать астрологи, читайте ниже.

Знаки Зодиака, которые будут счастливы в любви

Телец

В этот день представители этого зодиакального знака имеют высокие шансы встретить человека, с которым они проживут всю свою сознательную жизнь. Астрологи рекомендуют людям под этим знаком Зодиака прислушиваться к собственным интуитивным способностям, ведь именно они укажут на этого человека, и верить своим чувствам.

Символ знака Зодиака Телец
Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Freepik

Рак

Сегодняшний день для представителей этого знака будет наполнен стабильной энергией. У тех, у кого есть вторая половинка, романтические отношения продолжают развитие. Астрологи советуют не ревновать любимых, ведь они будут очень верными, а также не верить разным слухам, которые распространяются в обществе.

Человек, рассказывающий об этих слухах, пытается очень нечестно играть, поэтому астрологи советуют Ракам держать собственные планы в тайне.

Символ знака Зодиака Рак
Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Весы

Это благоприятный день, чтобы вывести свои романтические отношения на новый и более доверительный уровень. Сегодня они могут случайно встретить человека, с которым со временем могут возникнуть чувства. Именно интуиция поможет им узнать, как правильно поступать.

Астрологи советуют продолжать действовать, даже если результат вполне устраивает.

Символ знака Зодиака Весы
Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, каким знакам Зодиака повезет в финансовом плане в ретроградный Меркурий.

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака могут стать родителями в 2024 году.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака могут остаться одинокими в 2024 году.

гороскоп
Астрология
знаки Зодиака
любовь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю