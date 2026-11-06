Украинский хлеб с калиной. Фото: УНИАН

В старину украинские хозяйки специально ждали первых морозов, чтобы испечь для семьи особый хлеб. Его готовили из простых продуктов, но вкус был невероятным. Повторить его летом было просто невозможно. Секрет заключался в подмерзших ягодах калины. Сегодня старинный рецепт вновь привлекает внимание.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о забытом украинском хлебе, который пекли в морозы.

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Калиники: что это за хлеб и почему его пекли зимой

По информации онлайн-платформы "Локальна історія", калиники (каленики) — традиционная украинская выпечка с добавлением ягод калины. В зависимости от местных обычаев они могли иметь вид хлеба, небольших лепешек или пирожков.

Калиновый хлеб чаще всего готовили в Черниговской области. Однако рецепты этого лакомства встречаются и в Полтавской, и в Харьковской областях.

Готовили калиники именно после морозов. Ведь свежие ягоды калины имеют горьковатый привкус, а после первых морозов они становятся мягче на вкус и менее терпкими. Поэтому хозяйки ждали, пока ягоды подмерзнут прямо на кустах.

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Примерзшую калину добавляли непосредственно в тесто. В горячей печи ягоды нагревались, лопались и выделяли сок, который пропитывал мякиш. В результате обычный ржаной хлеб приобретал необычный кисло-сладкий вкус. Для детей это было настоящее лакомство.

Как украинцы готовили калиники в старину

В разных регионах Украины калиники выпекали по-своему. Одни хозяйки использовали ржаное тесто на хмелевой закваске, другие готовили пышный хлеб на дрожжах.

А в некоторых семьях от большого хлебного замеса отщипывали кусочек теста, добавляли подслащенную калину и пекли небольшие лепешки для детей.

Старинным рецептом из Прилуччины с изданием "Суспільне Чернігів" поделился Черниговский областной центр народного творчества.

Калинки готовили так:

Сначала хозяйки готовили хмелевую закваску. Шишки хмеля заливали горячей кипяченой водой и оставляли настаиваться. Затем жидкость процеживали, добавляли немного ржаной муки и ставили в теплое место. На этой основе замешивали тесто, в которое добавляли две-три горсти калины. Ягоды осторожно вмешивали, чтобы не раздавить. Выпекали 40–60 минут.

После выпечки хлеб приобретал кисло-сладкий вкус, а при разламывании из него вытекал калиновый сок, который называли щелоком.

Существовал и другой способ приготовления калиников, которым с изданием "ФАКТИ" поделилась знаток народных традиций Наталья Холодюк из Полтавщины.

По ее рецепту, две-три горсти калины сначала нужно немного отварить или запарить, чтобы убрать горечь. Если же ягоды подмерзли, этого можно не делать. Затем ягоды обсушивают и обваливают в муке.

Для теста несколько ложек муки заливают кипятком, перемешивают и дают остыть. Далее добавляют дрожжи, а когда опара поднимется, всыпают муку, вливают сыворотку, добавляют две-три ложки растительного масла, яйцо, сахар и соль. Тесто оставляют в тепле, а после подъема осторожно вмешивают подготовленную калину. Сформированный хлеб кладут в смазанную маслом форму и выпекают в печи.

Каленик готов к отправке в печь. Фото: ФАКТИ

Почему этот хлеб был особенным для украинцев

На самом деле каленики были не только вкусным лакомством после первых морозов. Готовили блюдо весной. На Прилуччине хлеб имел обрядовое значение. Его выпекали во время посевной и брали с собой в поле как знак хорошего урожая.

Традиция жива. В декабре 2025 года каленик из Прилуччины был внесен в областной перечень нематериального культурного наследия Черниговщины.

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