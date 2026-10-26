Десерты, которые готовили украинки 100 лет назад. Коллаж: Новини.LIVE

В 1929 году в Коломые вышла книга "Перша українська загально-практична кухня", автором которой была Ольга Франко, невестка писателя Ивана Франко и жена его сына Петра. Она училась кулинарии в Вене и собрала около 1500 рецептов. В книге были как традиционные украинские блюда, так и европейские. Часть из них впоследствии переиздали в сборнике "Практична кухня". Поэтому сегодня у каждого есть возможность приготовить особые и необычные десерты, которыми лакомились украинцы 100 лет назад. Некоторые сладости удивят даже гурманов.

Новини.LIVE рассказывает о пяти необычных десертах из книги Ольги Франко.

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Какие десерты готовили в Украине 100 лет назад: пять рецептов

Варенье из помидоров

Мы привыкли готовить соусы, мариновать помидоры или делать соки. А вот наши прабабушки знали рецепт особого сладкого конфитюра. Спелые помидоры очищали от кожицы и семян, заливали ромом и оставляли на сутки. Только потом добавляли сахар, долго варили до загустения, а в конце вливали лимонный сок. Получалось необычное варенье с насыщенным вкусом.

Гречневая легумина

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Почти столетие назад из гречки готовили нежный десерт, похожий на воздушный бисквит. Для легумины брали всего три основных ингредиента:

гречневую муку;

яйца;

сахар.

Желтки растирали с сахаром, добавляли взбитые белки и муку. Массу выпекали в форме, а готовое лакомство подавали с вареньем или сладкой сметаной.

Пудинг или парень из каштанов

Этот рецепт вполне мог бы украсить меню современного ресторана. Съедобные каштаны измельчали, смешивали со сливочным маслом, яйцами, сахаром, изюмом, цукатами и небольшим количеством риса, сваренного в сливках. Добавляли ром и корицу. Смесь перекладывали в форму и готовили на пару. Перед подачей пудинг поливали сладким ромовым соусом.

Тыквенное суфле

В книге Франко этот десерт носил необычное название "Парень із дині". На самом деле его готовили из тыквы. Отварной овощ превращали в пюре, добавляли желтки, масло, молотые сухари, миндаль и немного рома. Отдельно взбивали белки с сахаром, чтобы десерт получился воздушным. Смесь разливали в формочки и готовили на пару примерно 20 минут.

Выровская кваша

Это уже настоящее старинное украинское блюдо, которое сегодня мало кто пробовал. По одному из рецептов Франко ржаную муку заливали горячей водой и оставляли в тепле на двое суток. Затем смесь процеживали, долго варили и добавляли молотое пшено. Сладкую квашу подавали холодной, дополняя ягодами, сухофруктами или орехами. По консистенции она напоминала густой кисель, но имела особый кисловатый привкус.

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