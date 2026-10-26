Десерти, які готували українки 100 років тому. Колаж: Новини.LIVE

У 1929 році в Коломиї вийшла книга "Перша українська загально-практична кухня" авторства Ольги Франко, невістки письменника Івана Франка та дружини його сина Петра. Вона навчалася кулінарії у Відні й зібрала близько 1500 рецептів. У книзі були як традиційні українські страви, так і європейські. Частину з них згодом перевидали в збірці "Практична кухня". Тож сьогодні кожен має змогу приготувати особливі й незвичні десерти, якими ласували українці 100 років тому. Деякі солодощі здивують навіть гурманів.

Новини.LIVE розповідає про п'ять незвичайних десертів із книги Ольги Франко.

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Які десерти готували в Україні 100 років тому: п'ять рецептів

Варення з помідорів

Ми звикли готувати соуси, маринувати помідори або робити соки. А от наші прабабусі знали рецепт особливого солодкого конфітюру. Стиглі томати очищали від шкірки та насіння, заливали ромом і залишали на добу. Лише потім додавали цукор, довго варили до загустіння, а наприкінці вливали лимонний сік. Виходило незвичайне варення з насиченим смаком.

Гречана легуміна

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Майже століття тому з гречки готували ніжний десерт, схожий на повітряний бісквіт. Для легуміни брали лише три основні інгредієнти:

гречане борошно;

яйця;

цукор.

Жовтки розтирали із цукром, додавали збиті білки та борошно. Масу випікали у формі, а готові ласощі подавали з варенням або солодкою сметаною.

Пудинг або парень із каштанів

Цей рецепт цілком міг би прикрасити меню сучасного ресторану. Їстівні каштани подрібнювали, змішували з вершковим маслом, яйцями, цукром, родзинками, цукатами та невеликою кількістю рису, звареного у вершках. Додавали ром і корицю. Суміш перекладали у форму та готували на парі. Перед подаванням пудинг поливали солодким ромовим соусом.

Гарбузове суфле

У книзі Франко цей десерт мав незвичайну назву "Парень із дині". Насправді готували його з гарбуза. Відварений овоч перетворювали на пюре, додавали жовтки, масло, мелені сухарі, мигдаль і трохи рому. Окремо збивали білки із цукром, щоб десерт вийшов пухким. Суміш розливали у формочки та готували на парі приблизно 20 хвилин.

Вирівська кваша

Це вже справжня старовинна українська страва, яку сьогодні мало хто куштував. За одним із рецептів Франко, житнє борошно заливали гарячою водою та залишали в теплі на дві доби. Потім суміш проціджували, довго варили й додавали мелене пшоно. Солодку квашу подавали холодною, доповнюючи ягодами, сухофруктами або горіхами. За консистенцією вона нагадувала густий кисіль, але мала особливий кислуватий присмак.

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