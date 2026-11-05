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Эту кашу ели богатые украинцы 200 лет назад: была дороже мяса

Ua ru
5 ноября 2026 16:54
Какую кашу ели богатые украинцы 200 лет назад: интересная история еды Фото: uk.wikipedia.org
Картина Владимира Маковского "Девичник" 1882 года. Фото: uk.wikipedia.org

Сегодня эта крупа есть на кухне почти у каждого украинца. А еще два века назад ее появление на столе свидетельствовало о благосостоянии хозяев. За нее платили даже больше, чем за свинину.

О необычных кулинарных традициях украинцев рассказывает историк Вадим Назаренко в "Локальній історії", передает Новини.LIVE.

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Какую кашу подавали на панских столах 200 лет назад

Речь идет об обычном рисе. В XVIII–XIX веках его называли "рижем" или "сорочинским пшеном". Крупу привозили на украинские земли преимущественно из Османской империи. Поэтому она была дорогой, и далеко не каждый мог позволить себе такую покупку.

Насколько рис был дороже мяса

В 1746 году на ярмарке в Ромнах около 410 граммов риса продавали за 6 копеек. Такое же количество свинины стоило 2 копейки, а сала — 3. Получается, рис был втрое дороже мяса.

И даже спустя сто лет он оставался дорогим. В Киеве в 1848 году за пуд риса просили 3,5 рубля, тогда как за пуд сала — 2,4 рубля.

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Как и с чем готовили рисовую кашу

В зажиточных семьях из риса готовили сладкие каши и супы, которые считались изысканным угощением. Также его использовали для начинки птицы.

Рис сочетали с изюмом, черносливом, миндалем, сахаром и даже шафраном. Такие добавки делали блюда еще дороже.

В романе Григория Квитки-Основьяненко "Пан Халявский" среди барских блюд упоминается суп с рисом и изюмом. А на Полтавщине к большим семейным праздникам запекали индейку, фаршированную рисом и черносливом.

Рис вошел даже в рождественские традиции. Этнограф Матвей Номис в 1858 году описывал, как часть зажиточных украинцев готовила кутю не из пшеницы, а из риса и изюма. Такая "панская кутья" демонстрировала достаток семьи, хотя приверженцы давних обычаев не одобряли эту новинку.

Также рис был частью кулинарных традиций крымских татар. Еще в XVII веке турецкий путешественник Эвлия Челеби упоминал рисовую кашу, которую в Крыму называли "путга". Особое место рис занимал в свадебных угощениях. Крымские татары готовили пилав — традиционное блюдо из риса, а также кобене — мясной пирог с рисовой начинкой.

Делимся другими интересными фактами

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интересные факты история пищи
Евгения Фрусевич - Редактор
Автор:
Евгения Фрусевич

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