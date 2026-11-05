Эту кашу ели богатые украинцы 200 лет назад: была дороже мяса
Сегодня эта крупа есть на кухне почти у каждого украинца. А еще два века назад ее появление на столе свидетельствовало о благосостоянии хозяев. За нее платили даже больше, чем за свинину.
О необычных кулинарных традициях украинцев рассказывает историк Вадим Назаренко в "Локальній історії", передает Новини.LIVE.
Какую кашу подавали на панских столах 200 лет назад
Речь идет об обычном рисе. В XVIII–XIX веках его называли "рижем" или "сорочинским пшеном". Крупу привозили на украинские земли преимущественно из Османской империи. Поэтому она была дорогой, и далеко не каждый мог позволить себе такую покупку.
Насколько рис был дороже мяса
В 1746 году на ярмарке в Ромнах около 410 граммов риса продавали за 6 копеек. Такое же количество свинины стоило 2 копейки, а сала — 3. Получается, рис был втрое дороже мяса.
И даже спустя сто лет он оставался дорогим. В Киеве в 1848 году за пуд риса просили 3,5 рубля, тогда как за пуд сала — 2,4 рубля.
Как и с чем готовили рисовую кашу
В зажиточных семьях из риса готовили сладкие каши и супы, которые считались изысканным угощением. Также его использовали для начинки птицы.
Рис сочетали с изюмом, черносливом, миндалем, сахаром и даже шафраном. Такие добавки делали блюда еще дороже.
В романе Григория Квитки-Основьяненко "Пан Халявский" среди барских блюд упоминается суп с рисом и изюмом. А на Полтавщине к большим семейным праздникам запекали индейку, фаршированную рисом и черносливом.
Рис вошел даже в рождественские традиции. Этнограф Матвей Номис в 1858 году описывал, как часть зажиточных украинцев готовила кутю не из пшеницы, а из риса и изюма. Такая "панская кутья" демонстрировала достаток семьи, хотя приверженцы давних обычаев не одобряли эту новинку.
Также рис был частью кулинарных традиций крымских татар. Еще в XVII веке турецкий путешественник Эвлия Челеби упоминал рисовую кашу, которую в Крыму называли "путга". Особое место рис занимал в свадебных угощениях. Крымские татары готовили пилав — традиционное блюдо из риса, а также кобене — мясной пирог с рисовой начинкой.
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