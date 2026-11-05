Картина Володимира Маковського "Дівич-вечір" 1882 року. Фото: uk.wikipedia.org

Сьогодні ця крупа є на кухні майже в кожного українця. А ще два століття тому її поява на столі говорила про заможність господарів. За неї платили навіть більше, ніж за свинину.

Про незвичайні кулінарні традиції українців розповідає історик Вадим Назаренко у "Локальній історії", передає Новини.LIVE.

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Яку кашу подавали на панських столах 200 років тому

Йдеться про звичайний рис. У XVIII–XIX століттях його називали "рижем" або "сорочинським пшоном". Привозили крупу на українські землі переважно з Османської імперії. Тож вона була дорогою і далеко не кожен міг дозволити собі таку покупку.

Наскільки рис був дорожчим за м'ясо

У 1746 році на ярмарку в Ромнах близько 410 грамів рису продавали за 6 копійок. Така сама кількість свинини коштувала 2 копійки, а сала — 3. Виходить, рис був утричі дорожчим за м'ясо.

І навіть через сто років він залишався дорогим. У Києві 1848 року за пуд рису просили 3,5 рубля, тоді як за пуд сала — 2,4 рубля.

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Як та з чим готували рисову кашу

У заможних родинах із рису готували солодкі каші та супи, які вважалися вишуканим частуванням. Також його використовували для начинення птиці.

Рис поєднували з родзинками, чорносливом, мигдалем, цукром і навіть шафраном. Такі додатки робили страви ще дорожчими.

У романі Григорія Квітки-Основ'яненка "Пан Халявський" серед панських наїдків згадується суп із рисом та родзинками. А на Полтавщині для великих сімейних свят запікали індика, начиненого рисом і чорносливом.

Рис потрапив навіть до різдвяних традицій. Етнограф Матвій Номис у 1858 році описував, як частина заможних українців готувала кутю не з пшениці, а з рису та родзинок. Така "панська кутя" демонструвала достаток родини, хоча прихильники давніх звичаїв новинку не схвалювали.

Також рис був частиною кулінарних традицій кримських татар. Ще у XVII столітті турецький мандрівник Евлія Челебі згадував рисову кашу, яку в Криму називали "путга". Особливе місце рис посідав у весільних частуваннях. Кримські татари готували пилав — традиційну страву з рису, а також кобене — м'ясний пиріг із рисовою начинкою.

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