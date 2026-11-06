Український хліб з калиною. Фото: УНІАН

В давнину українські господині спеціально чекали перших морозів, щоб спекти для родини особливий хліб. Його готували з простих продуктів, але смак був неймовірний. Повторити його влітку було просто неможливо. Секрет був у підмерзлих ягодах калини. Сьогодні старовинний рецепт знову привертає увагу.

Новини.LIVE розповідає, що відомо про забутий український хліб, який пекли в морози.

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Калиники: що це за хліб та чому його пекли взимку

За інформацією онлайн-платформи "Локальна історія", калиники (каленики) — традиційна українська випічка з додаванням ягід калини. Залежно від місцевих звичаїв вони могли мати вигляд хлібини, невеликих коржів чи пиріжків.

Калиновий хліб найчастіше готували на Чернігівщині. Проте рецепти цього смаколика зустрічаються й на Полтавщині та Харківщині.

Готували калиники саме після морозів. Адже свіжі ягоди калини мають гіркуватий присмак, а після перших морозів вони стають м'якшими на смак і менш терпкими. Тому господині чекали, поки ягоди підмерзнуть просто на кущах.

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Приморожену калину додавали безпосередньо в тісто. У гарячій печі ягоди нагрівалися, лопалися й випускали сік, який просочував м'якуш. У результаті звичайний житній хліб набував незвичайного кисло-солодкого смаку. Для дітей це були справжні ласощі.

Як українці готували калиники в давнину

У різних регіонах України калиники випікали по-своєму. Одні господині використовували житнє тісто на хмелевій заквасці, інші готували пишний хліб на дріжджах.

А у деяких родинах від великого хлібного замісу відщипували шматочок тіста, додавали підсолоджену калину й пекли невеликі коржі для дітей.

Старовинним рецептом із Прилуччини з виданням "Суспільне Чернігів" поділився Чернігівський обласний центр народної творчості.

Калиники готували так:

Спочатку господині готували хмелеву закваску. Шишки хмелю заливали гарячою кип'яченою водою та залишали настоюватися. Потім рідину проціджували, додавали трохи житнього борошна й ставили в тепле місце. На цій основі замішували тісто, до якого додавали дві-три жмені калини. Ягоди обережно вмішували, щоб не розчавити. Випікали 40-60 хвилин.

Після випікання хліб мав кисло-солодкий смак, а під час розламування з нього витікав калиновий сік, який називали щолоком.

Існував і інший спосіб приготування калиників, яким із виданням "ФАКТИ" поділилася знавчиня народних традицій Наталя Холодюк із Полтавщини.

За її рецептом, дві-три жмені калини спочатку потрібно трохи відварити або запарити, щоб прибрати гіркоту. Якщо ж ягоди підмерзли, цього можна не робити. Потім ягоди обсушують та обвалюють у борошні.

Для тіста кілька ложок борошна заливають окропом, перемішують і дають охолонути. Далі додають дріжджі, а коли опара підніметься, всипають борошно, вливають сироватку, додають дві-три ложки олії, яйце, цукор та сіль. Тісто залишають у теплі, а після підйому обережно вмішують підготовлену калину. Сформований хліб кладуть у змащену олією форму та випікають у печі.

Каленик готовий до відправки в піч. Фото: ФАКТИ

Чому цей хліб був особливим для українців

Насправді каленики були не лише смачними ласощами після перших морозів. Готували страву також навесні. На Прилуччині хліб мав обрядове значення. Його випікали під час посівної та брали із собою в поле як символ доброго врожаю.

Традиція живе. У грудні 2025 року каленик із Прилуччини внесли до обласного переліку нематеріальної культурної спадщини Чернігівщини.

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