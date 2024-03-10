День Государственного гимна Украины 2024 — какие факты о торжественной песне вас удивят

Украинцы отмечают День Государственного гимна. Фото: Paco Freire/SOPA Images/LightRocket

В это воскресенье, 10 марта, украинцы отмечают важный праздник — День Государственного гимна Украины, который является одним из главных символов государства рядом с флагом и гербом. Эта дата напоминает нам о важности национальной идентичности и единстве. Именно так сегодня звучит душа украинского народа, борющегося за независимость, волю и будущее.

Поэтому специально ко Дню Государственного гимна Украины мы подготовили интересные факты о торжественной песне, которые заставят вас гордиться еще больше.

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Стоит отметить, что дата 10 марта была выбрана неслучайно, ведь именно в этот день 1865 года в польском городе Перемышль на Шевченковской годовщине впервые прозвучало произведение композитора Михаила Вербицкого на слова поэта Павла Чубинского.

Ноты для голоса и гитары. Автограф Михаила Вербицкого. Фото: wikipedia

Самые интересные факты о Государственном гимне, которые вас удивят

Стихотворение "Ще не вмерла Україна" украинский этнограф Павел Чубинский написал в Киеве, на улице Большой Васильковской, 122, в доме купца Лазарева.

Сегодня оригинал текста и музыки гимна, написанные рукой авторов, хранятся в Научной библиотеке имени Василия Стефаника во Львове.

Только Иван Франко и Леся Украинка признали "Ще не вмерла Україна" как национальный гимн.

Песня "Ще не вмерла Україна" была национальным гимном при УНР и ЗУНР.

Слова украинского гимна вдохновляли в тяжелых боях за независимость с российскими захватчиками Героев Крут, Сечевых стрелков, воинов УПА.

Первая запись гимна "Ще не вмерла Україна" состоялась с участием выдающегося украинского оперного певца Модеста Менцинского в октябре 1910 года в Кельне (Германия) на фирме Gramophon.

Официальное юридическое утверждение песня "Ще не вмерла Україна" получила 15 марта 1939 — как гимн Карпатской Украины.

5 декабря 1991 песня-гимн впервые официально зазвучала торжественно на заседании Верховной Рады Украины, посвященном итогам Всеукраинского референдума и выборам президента в исполнении хора имени Григория Веревки под руководством Анатолия Авдиевского.

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