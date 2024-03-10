День Державного гімну України 2024 — які факти про урочисту пісню вас здивують

Українці відзначають День Державного гімну. Фото: Paco Freire/SOPA Images/LightRocket

У цю неділю, 10 березня, українці відзначають важливе свято — День Державного гімну України, який є одним з головних символів держави поряд із прапором і гербом. Ця дата нагадує нам про важливість національної ідентичності та єдності. Саме так сьогодні звучить душа українського народу, що бореться за свою незалежність, волю та майбутнє.

Тож спеціально до Дня Державного гімну України ми підготували цікаві факти про урочисту пісню, що змусять вас пишатися ще більше.

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Варто зауважити, що дата 10 березня була обрана невипадково, адже саме цього дня 1865 року в польському місті Перемишль на Шевченкових роковинах уперше прозвучав твір композитора Михайла Вербицького на слова поета Павла Чубинського.

Ноти для голосу та гітари. Автограф Михайла Вербицького. Фото: wikipedia

Найцікавіші факти про Державний гімн, які вас вразять

Вірш "Ще не вмерла Україна" український етнограф Павло Чубинський написав у місті Києві, на вулиці Великій Васильківській, 122, у домі купця Лазарева.

Сьогодні оригінал тексту та музики гімну, які написані рукою авторів, зберігаються в Науковій бібліотеці імені Василя Стефаника у Львові.

Лише Іван Франко та Леся Українка визначили "Ще не вмерла Україна" як національний гімн.

Пісня "Ще не вмерла Україна" була національним гімном за часів УНР та ЗУНР.

Слова українського гімну надихали у важких боях за незалежність із російськими загарбниками Героїв Крут, Січових стрільців, воїнів УПА.

Перший запис гімну "Ще не вмерла Україна" відбувся за участі визначного українського оперного співака Модеста Менцинського в жовтні 1910 року в Кельні (Німеччина) на фірмі Gramophon.

Офіційне юридичне затвердження пісня "Ще не вмерла Україна" одержала 15 березня 1939 року — як гімн Карпатської України.

5 грудня 1991 року пісня-гімн вперше офіційно зазвучала урочисто на засіданні Верховної Ради України, присвяченому підсумкам Всеукраїнського референдуму та виборам президента у виконанні хору імені Григорія Верьовки під керівництвом Анатолія Авдієвського.

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