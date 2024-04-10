День братьев и сестер 2024 — искренние поздравления и открытки с семейным праздником

Украинцы празднуют День братьев и сестер — веселые, искренние и красивые поздравления
В эту среду, 10 апреля, украинцы вместе со всем миром отмечают светлый и добрый праздник День братьев и сестер. Эта дата призвана укрепить отношения между близкими людьми, напомнить о важности родственных связей. А еще это прекрасная возможность поблагодарить друг друга, поддержать, написать теплое слово или даже встретиться.
Новини.LIVE предлагает подборку искренних, красивых и веселых поздравлений с Днем братьев и сестер 2024 года в прозе, стихах, открытках и видео.
Поздравления с Днем братьев и сестер в прозе для сестричек
Дорогая сестричка, с Днем братьев и сестер! Как хорошо, что у меня было с кем делить свои детские радости и печали. Ты самый близкий человек, которого я всегда поддержу и буду рядом, чтобы не случилось!
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Сестричка, ты всегда была для меня опорой и источником вдохновения. Желаю тебе безграничной радости и счастливых моментов в этот особенный день. С Днем братьев и сестер!
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Поздравляю тебя с радостным событием — Днем братьев и сестер! Сестричка, ты всегда была моим лучшим другом и самым верным союзником. Пусть наша дружба продолжается вечно, а счастье сопровождает тебя на каждом шагу.
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Сестра, ты — яркий лучик в моей жизни. Пусть каждый день твоей жизни будет наполнен радостью и счастьем. С Днем братьев и сестер!
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Сестричка, ты всегда знаешь, как сделать мой день лучше. Желаю тебе безграничной радости и самых сладких мечтаний, которые сбудутся. Люблю тебя! С Днем братьев и сестер!
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Пусть в детстве мы не раз ссорились и порой споры доходили до безумных стычек, сегодня я с уверенностью могу сказать, ты самый родной человек в моей жизни. Люблю тебя сестренка! С Днем братьев и сестер!
Поздравления с Днем братьев и сестер в прозе для братьев
С Днем братьев и сестер! Как замечательно, что у меня есть самый близкий человек, у которого я могу просить совета и чувствовать родное плечо. Желаю тебе невероятного счастья и настоящей искренней любви.
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Брат, ты всегда был моим героем и защитником. Желаю тебе безграничной силы и уверенности в себе в этот замечательный праздник. С Днем братьев и сестер!
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Как хорошо, что мы есть друг у друга! Благодарю тебя за все твои советы, за веселые моменты и за поддержку в печальные времена! С Днем братьев и сестер!
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Желаю нам, чтобы наша дружба была вечной и несокрушимой! С праздником брат! С Международным днем братьев и сестер!
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Брат, с Днем братьев и сестер! Пусть наши приключения будут всегда яркими и увлекательными, а наша дружба — непоколебимой.
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С Днем братьев и сестер, мой самый мужественный брат! Пусть каждый день твоей жизни будет наполнен победами и новыми достижениями.
Международный день братьев и сестер 2024 — теплые стихи на украинском языке
Життєвої тобі удачі,
Щоб ти лише хороше бачив,
І тільки добрі звістки чув
Й про мене не забув!
Зі святом тебе, брате!
***
Пам’ятаєш, в дитинстві ми бились?
І сварились, бувало, не раз…
Ну а потім так щиро мирились —
Не могли розлучити вже нас!
Ті часи проминули миттєво,
Вже дорослі ми стали давно…
Але брат і сестра — це суттєво,
І найближчі вони все одно!
***
Сестричко люба, найрідніша,
Мені найближча ти в житті!
Давай згадаєм наймиліші
Ті дні дитинства золоті!
Були і радощі, і сльози,
І конкуренція, і сміх…
Та знай: ніякі бурі й грози
Не змінять почуттів моїх!
Тебе вітаю я зі святом,
І кажу впевнено ще раз:
Людей навколо є багато,
Та з них немає ближчих нас!
***
Сьогодні в нас з тобою справжнє свято,
Нагода нам зустрітися ще раз!
Тебе вітаю, мій хороший брате,
Нехай у тебе буде все гаразд!
В житті буває солодко й не дуже,
Та все здолати можна, пам’ятай!
Для мене ти назавжди небайдужий,
Тож я — твоя підтримка, так і знай!
***
Дорога моя сестричко,
Привітання шлю тобі,
Щоб всміхнулось твоє личко,
Й місця не було журбі!
Будь завжди така ж вродлива,
Мила, сонячна й кмітлива,
Горя й смутку ти не знай,
З радістю життя приймай!
Поздравления с Днем братьев и сестер в красивых и веселых открытках
Видеопоздравления с Днем братьев и сестер 2024 года
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