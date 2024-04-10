День братьев и сестер 2024 — искренние поздравления и открытки с семейным праздником

Веселые брат с сестрой обнимаются. Фото: depositphotos.com

В эту среду, 10 апреля, украинцы вместе со всем миром отмечают светлый и добрый праздник День братьев и сестер. Эта дата призвана укрепить отношения между близкими людьми, напомнить о важности родственных связей. А еще это прекрасная возможность поблагодарить друг друга, поддержать, написать теплое слово или даже встретиться.

Новини.LIVE предлагает подборку искренних, красивых и веселых поздравлений с Днем братьев и сестер 2024 года в прозе, стихах, открытках и видео.

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Поздравления с Днем братьев и сестер в прозе для сестричек

Дорогая сестричка, с Днем братьев и сестер! Как хорошо, что у меня было с кем делить свои детские радости и печали. Ты самый близкий человек, которого я всегда поддержу и буду рядом, чтобы не случилось!

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Сестричка, ты всегда была для меня опорой и источником вдохновения. Желаю тебе безграничной радости и счастливых моментов в этот особенный день. С Днем братьев и сестер!

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Поздравляю тебя с радостным событием — Днем братьев и сестер! Сестричка, ты всегда была моим лучшим другом и самым верным союзником. Пусть наша дружба продолжается вечно, а счастье сопровождает тебя на каждом шагу.

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Сестра, ты — яркий лучик в моей жизни. Пусть каждый день твоей жизни будет наполнен радостью и счастьем. С Днем братьев и сестер!

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Сестричка, ты всегда знаешь, как сделать мой день лучше. Желаю тебе безграничной радости и самых сладких мечтаний, которые сбудутся. Люблю тебя! С Днем братьев и сестер!

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Пусть в детстве мы не раз ссорились и порой споры доходили до безумных стычек, сегодня я с уверенностью могу сказать, ты самый родной человек в моей жизни. Люблю тебя сестренка! С Днем братьев и сестер!

Маленькая сестра и брат. Фото: depositphotos.com

Поздравления с Днем братьев и сестер в прозе для братьев

С Днем братьев и сестер! Как замечательно, что у меня есть самый близкий человек, у которого я могу просить совета и чувствовать родное плечо. Желаю тебе невероятного счастья и настоящей искренней любви.

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Брат, ты всегда был моим героем и защитником. Желаю тебе безграничной силы и уверенности в себе в этот замечательный праздник. С Днем братьев и сестер!

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Как хорошо, что мы есть друг у друга! Благодарю тебя за все твои советы, за веселые моменты и за поддержку в печальные времена! С Днем братьев и сестер!

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Желаю нам, чтобы наша дружба была вечной и несокрушимой! С праздником брат! С Международным днем братьев и сестер!

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Брат, с Днем братьев и сестер! Пусть наши приключения будут всегда яркими и увлекательными, а наша дружба — непоколебимой.

***

С Днем братьев и сестер, мой самый мужественный брат! Пусть каждый день твоей жизни будет наполнен победами и новыми достижениями.

Международный день братьев и сестер 2024 — теплые стихи на украинском языке

Життєвої тобі удачі,

Щоб ти лише хороше бачив,

І тільки добрі звістки чув

Й про мене не забув!

Зі святом тебе, брате!

***

Пам’ятаєш, в дитинстві ми бились?

І сварились, бувало, не раз…

Ну а потім так щиро мирились —

Не могли розлучити вже нас!

Ті часи проминули миттєво,

Вже дорослі ми стали давно…

Але брат і сестра — це суттєво,

І найближчі вони все одно!

***

Сестричко люба, найрідніша,

Мені найближча ти в житті!

Давай згадаєм наймиліші

Ті дні дитинства золоті!

Були і радощі, і сльози,

І конкуренція, і сміх…

Та знай: ніякі бурі й грози

Не змінять почуттів моїх!

Тебе вітаю я зі святом,

І кажу впевнено ще раз:

Людей навколо є багато,

Та з них немає ближчих нас!

***

Сьогодні в нас з тобою справжнє свято,

Нагода нам зустрітися ще раз!

Тебе вітаю, мій хороший брате,

Нехай у тебе буде все гаразд!

В житті буває солодко й не дуже,

Та все здолати можна, пам’ятай!

Для мене ти назавжди небайдужий,

Тож я — твоя підтримка, так і знай!

***

Дорога моя сестричко,

Привітання шлю тобі,

Щоб всміхнулось твоє личко,

Й місця не було журбі!

Будь завжди така ж вродлива,

Мила, сонячна й кмітлива,

Горя й смутку ти не знай,

З радістю життя приймай!

Поздравления с Днем братьев и сестер в красивых и веселых открытках

Поздравление с Днем братьев и сестер 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем братьев и сестер 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем братьев и сестер 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем братьев и сестер 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем братьев и сестер 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем братьев и сестер 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем братьев и сестер 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем братьев и сестер 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем братьев и сестер 2024 года. Фото: Новини.LIVE

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