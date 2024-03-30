Календар свят на квітень 2024 — що святкуватимуть українці та скільки відпочиватимуть

Дівчина у вишиванці на державне свято. Фото: УНІАН

Другий місяць весни традиційно розпочнеться з яскравого та веселого свята — Дня сміху. Проте, у квітні на українців чекають й важливі пам'ятні дати, зокрема Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів та Міжнародний день пам'яті про чорнобильську катастрофу. Також буде низка професійних та цікавих міжнародних свят.

Новини.LIVE розповідає, коли та які державні, професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати відзначимо у квітні 2024 року. А також у які дати на українців чекають вихідні.

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Як відомо, в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 травня 2024 року. Таким чином, відповідно до ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", додаткові вихідні на державні свята скасовуються.

Проте, приватні компанії, підприємства, організації можуть самостійно вирішувати, чи надавати своїм працівникам додаткові вихідні.

Традиційно у квітні буде 30 календарних днів, з них:

робочі дні — 22;

вихідні дні (субота та неділя) — 8.

Вихідними у другий місяць весни стануть такі дати:

6 та 7 квітня;

13 та 14 квітня;

20 та 21 квітня;

27 та 28 квітня.

Календар та годинник на столі. Фото: freepik.com

Новий календар свят на квітень 2024 року — перелік усіх важливих дат

Календар свят і пам'ятних дат цього місяця виглядає наступним чином:

1 квітня — День сміху, Міжнародний день веселощів на роботі, День пробудження домового, День народження долара, День розчинної кави, День коньяку, Міжнародний день птахів (День орнітолога);

Кулька зі смайликом. Фото: freepik.com

2 квітня — День кінолога України, Міжнародний день дитячої книги, День примирення, Міжнародний день перевірки фактів;

— День кінолога України, Міжнародний день дитячої книги, День примирення, Міжнародний день перевірки фактів; 3 квітня — День піших прогулянок, День народження мобільного телефону, Всесвітній день водних тварин;

— День піших прогулянок, День народження мобільного телефону, Всесвітній день водних тварин; 4 квітня — День створення НАТО, Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, котра пов’язана з розмінуванням, Міжнародний день безпритульних тварин, Міжнародний день рекрутера;

Безпритульний пес спить на вулиці. Фото: rubryka.com

5 квітня — День укладення першої Конституції України ;

— ; 6 квітня — Всесвітній день настільного тенісу;

— Всесвітній день настільного тенісу; 7 квітня — Всесвітній день здоров’я, День геолога;

— Всесвітній день здоров’я, День геолога; 8 квітня — День працівників військових комісаріатів (ТЦК та СП), Міжнародний день ромів, Міжнародний день буддизму;

Працівники ТЦК та СП. Фото: google.com

10 квітня — Всесвітній день роботи з дому, Міжнародний день рожевого, День банана, Міжнародний день братів і сестер;

— Всесвітній день роботи з дому, Міжнародний день рожевого, День банана, Міжнародний день братів і сестер; 11 квітня — День підводного човна, Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів;

Юні в’язні концтаборів. Архівне фото з google.com

12 квітня — Міжнародний день безпритульних дітей , День скаута в Україні, День працівників ракетно-космічної галузі України, Міжнародний день польоту людини в космос;

— , День скаута в Україні, День працівників ракетно-космічної галузі України, Міжнародний день польоту людини в космос; 14 квітня — Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми, День добрих справ;

— Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми, День добрих справ; 15 квітня — День працівників кримінального розшуку України, Всесвітній день мистецтва, День пам’яті Титаніка, День Макдональдса;

— День працівників кримінального розшуку України, Всесвітній день мистецтва, День пам’яті Титаніка, День Макдональдса; 16 квітня — День обізнаності про стрес;

— День обізнаності про стрес; 17 квітня — День пожежної охорони України, Міжнародний день кави (День еспресо);

— День пожежної охорони України, Міжнародний день кави (День еспресо); 18 квітня — День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні, Міжнародний день пам’яток та історичних місць (або ж День всесвітнього спадку);

— День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні, Міжнародний день пам’яток та історичних місць (або ж День всесвітнього спадку); 19 квітня — День проліска, День поезії та творчого мислення;

— День проліска, День поезії та творчого мислення; 20 квітня — День вдячності волонтерам, День навколишнього середовища, або День довкілля в Україні;

— День вдячності волонтерам, День навколишнього середовища, або День довкілля в Україні; 21 квітня — Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності;

— Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності; 22 квітня — Міжнародний день Матері-Землі;

— Міжнародний день Матері-Землі; 23 квітня — Всеукраїнський день психолога, Всесвітній день книг і авторського права, День Шекспіра;

— Всеукраїнський день психолога, Всесвітній день книг і авторського права, День Шекспіра; 24 квітня — День водопровідника, Всесвітній день захисту лабораторних тварин;

— День водопровідника, Всесвітній день захисту лабораторних тварин; 26 квітня — Всесвітній день пілотів, Міжнародний день інтелектуальної власності, Всесвітній день жіночого здоров’я, Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф, Міжнародний день пам’яті про чорнобильську катастрофу;

Ліквідація аварії на Чорнобильській АЕС. Фото: wikipedia.org

27 квітня — День кадровика в Україні, День азбуки Морзе, Всесвітній день ветеринара, Всесвітній день зцілення;

— День кадровика в Україні, День азбуки Морзе, Всесвітній день ветеринара, Всесвітній день зцілення; 28 квітня — День працівників швидкої медичної допомоги, Всесвітній день охорони праці, День хімічної безпеки;

— День працівників швидкої медичної допомоги, Всесвітній день охорони праці, День хімічної безпеки; 29 квітня — Міжнародний день заснування Організації із заборони хімічної зброї та День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї, Міжнародний день танцю, Всеукраїнський день футболу;

— Міжнародний день заснування Організації із заборони хімічної зброї та День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї, Міжнародний день танцю, Всеукраїнський день футболу; 30 квітня — День прикордонника в Україні, Всесвітній день мобільності та доступності, Міжнародний день джазу, Вальпургієва ніч.

Українські прикордонники на службі. Фото: ДПСУ

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