Календарь праздников на апрель 2024 — что будут праздновать украинцы и сколько отдыхать

Девушка в вышиванке на государственный праздник. Фото: УНИАН

Второй месяц весны традиционно начнется с яркого и веселого праздника — Дня смеха. Тем не менее в апреле украинцев ждут и важные памятные даты, в частности Международный день освобождения узников фашистских концлагерей и Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. Также будет ряд профессиональных и интересных международных праздников.

Новини.LIVE рассказывает, когда и какие государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты отметим в апреле 2024 года. А также в какие даты украинцев ждут выходные.

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Как известно, в Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 14 мая 2024 года. Таким образом, согласно ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", дополнительные выходные на государственные праздники отменяются.

Однако частные компании, предприятия, организации могут самостоятельно решать, предоставлять ли своим работникам дополнительные выходные.

Традиционно в апреле будет 30 календарных дней, из них:

рабочие дни — 22;

выходные дни (суббота и воскресенье) — 8.

Выходными во второй месяц весны станут следующие даты:

6 и 7 апреля;

13 и 14 апреля;

20 и 21 апреля;

27 и 28 апреля.

Календарь и часы на столе. Фото: freepik.com

Новый календарь праздников на апрель 2024 года — список всех важных дат

Календарь праздников и памятных дат в этом месяце выглядит следующим образом:

1 апреля — День смеха, Международный день веселья на работе, День пробуждения домового, День рождения доллара, День растворимого кофе, День коньяка, Международный день птиц (День орнитолога);

Шарик со смайликом. Фото: freepik.com

2 апреля — День кинолога Украины, Международный день детской книги, День примирения, Международный день проверки фактов;

— День кинолога Украины, Международный день детской книги, День примирения, Международный день проверки фактов; 3 апреля — День пеших прогулок, День рождения мобильного телефона, Всемирный день водных животных;

— День пеших прогулок, День рождения мобильного телефона, Всемирный день водных животных; 4 апреля — День создания НАТО, Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, Международный день беспризорных животных, Международный день рекрутера;

Беспризорный пес спит на улице. Фото: rubryka.com

5 апреля — День заключения первой Конституции Украины ;

— ; 6 апреля — Всемирный день настольного тенниса;

— Всемирный день настольного тенниса; 7 апреля — Всемирный день здоровья, День геолога;

— Всемирный день здоровья, День геолога; 8 апреля — День работников военных комиссариатов (ТЦК и СП), Международный день ромов, Международный день буддизма;

Сотрудники ТЦК и СП. Фото: google.com

10 апреля — Всемирный день работы из дома, Международный день розового, День банана, Международный день братьев и сестер;

— Всемирный день работы из дома, Международный день розового, День банана, Международный день братьев и сестер; 11 апреля — День подводной лодки, Международный день освобождения узников нацистских концлагерей;

Юные узники концлагерей. Архивное фото с google.com

12 апреля — Международный день бездомных детей , День скаута в Украине, День работников ракетно-космической отрасли Украины, Международный день полета человека в космос;

— , День скаута в Украине, День работников ракетно-космической отрасли Украины, Международный день полета человека в космос; 14 апреля — Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми, День добрых дел;

— Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми, День добрых дел; 15 апреля — День работников уголовного розыска Украины, Всемирный день искусства, День памяти Титаника, День Макдональдса;

— День работников уголовного розыска Украины, Всемирный день искусства, День памяти Титаника, День Макдональдса; 16 апреля — День осведомленности о стрессе;

— День осведомленности о стрессе; 17 апреля — День пожарной охраны Украины, Международный день кофе (День эспрессо);

— День пожарной охраны Украины, Международный день кофе (День эспрессо); 18 апреля — День основания Общества Красного Креста в Украине, Международный день памятников и исторических мест (или День всемирного наследия);

— День основания Общества Красного Креста в Украине, Международный день памятников и исторических мест (или День всемирного наследия); 19 апреля — День подснежника, День поэзии и творческого мышления;

— День подснежника, День поэзии и творческого мышления; 20 апреля — День благодарности волонтерам, День окружающей среды или День окружающей среды в Украине;

— День благодарности волонтерам, День окружающей среды или День окружающей среды в Украине; 21 апреля — Всемирный день творчества и инновационной деятельности;

— Всемирный день творчества и инновационной деятельности; 22 апреля — Международный день Матери-Земли;

— Международный день Матери-Земли; 23 апреля — Всеукраинский день психолога, Всемирный день книг и авторского права, День Шекспира;

— Всеукраинский день психолога, Всемирный день книг и авторского права, День Шекспира; 24 апреля — День водопроводчика, Всемирный день защиты лабораторных животных;

— День водопроводчика, Всемирный день защиты лабораторных животных; 26 апреля — Всемирный день пилотов, Международный день интеллектуальной собственности, Всемирный день женского здоровья, Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Международный день памяти о чернобыльской катастрофе;

Ликвидация аварии на Чернобыльской АЭС Фото: wikipedia.org

27 апреля — День кадровика в Украине, День азбуки Морзе, Всемирный день ветеринара, Всемирный день исцеления;

— День кадровика в Украине, День азбуки Морзе, Всемирный день ветеринара, Всемирный день исцеления; 28 апреля — День работников скорой медицинской помощи, Всемирный день охраны труда, День химической безопасности;

— День работников скорой медицинской помощи, Всемирный день охраны труда, День химической безопасности; 29 апреля — Международный день основания Организации по запрещению химического оружия и День памяти всех жертв применения химического оружия, Международный день танца, Всеукраинский день футбола;

— Международный день основания Организации по запрещению химического оружия и День памяти всех жертв применения химического оружия, Международный день танца, Всеукраинский день футбола; 30 апреля — День пограничника в Украине, Всемирный день мобильности и доступности, Международный день джаза, Вальпургиева ночь.

Украинские пограничники на службе. Фото: ГПСУ

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