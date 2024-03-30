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Календарь праздников на апрель 2024 — когда и что будут отмечать украинцы

30 марта 2024 07:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Календарь праздников на апрель 2024 — что будут праздновать украинцы и сколько отдыхать
Девушка в вышиванке на государственный праздник. Фото: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Второй месяц весны традиционно начнется с яркого и веселого праздника — Дня смеха. Тем не менее в апреле украинцев ждут и важные памятные даты, в частности Международный день освобождения узников фашистских концлагерей и Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. Также будет ряд профессиональных и интересных международных праздников.

Новини.LIVE рассказывает, когда и какие государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты отметим в апреле 2024 года. А также в какие даты украинцев ждут выходные.

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Выходные и рабочие дни в апреле 2024 года — сколько будут отдыхать украинцы

Как известно, в Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 14 мая 2024 года. Таким образом, согласно ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", дополнительные выходные на государственные праздники отменяются.

Однако частные компании, предприятия, организации могут самостоятельно решать, предоставлять ли своим работникам дополнительные выходные.

Традиционно в апреле будет 30 календарных дней, из них:

  • рабочие дни — 22;
  • выходные дни (суббота и воскресенье) — 8.

Выходными во второй месяц весны станут следующие даты:

  • 6 и 7 апреля;
  • 13 и 14 апреля;
  • 20 и 21 апреля;
  • 27 и 28 апреля.

 

Выходные и рабочие дни в апреле 2024 года - сколько будут отдыхать украинцы
Календарь и часы на столе. Фото: freepik.com

Новый календарь праздников на апрель 2024 года — список всех важных дат

Календарь праздников и памятных дат в этом месяце выглядит следующим образом:

  • 1 апреляДень смеха, Международный день веселья на работе, День пробуждения домового, День рождения доллара, День растворимого кофе, День коньяка, Международный день птиц (День орнитолога);

 

Когда День смеха в Украине
Шарик со смайликом. Фото: freepik.com
  • 2 апреля — День кинолога Украины, Международный день детской книги, День примирения, Международный день проверки фактов;
  • 3 апреля — День пеших прогулок, День рождения мобильного телефона, Всемирный день водных животных;
  • 4 апреля — День создания НАТО, Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, Международный день беспризорных животных, Международный день рекрутера;

 

Когда Международный день бездомных животных 2024 года
Беспризорный пес спит на улице. Фото: rubryka.com
  • 5 апреляДень заключения первой Конституции Украины;
  • 6 апреля — Всемирный день настольного тенниса;
  • 7 апреля — Всемирный день здоровья, День геолога;
  • 8 апреляДень работников военных комиссариатов (ТЦК и СП), Международный день ромов, Международный день буддизма;

 

Когда День работников военных комиссариатов 2024 года
Сотрудники ТЦК и СП. Фото: google.com
  • 10 апреля — Всемирный день работы из дома, Международный день розового, День банана, Международный день братьев и сестер;
  • 11 апреля — День подводной лодки, Международный день освобождения узников нацистских концлагерей;

 

Когда Международный день освобождения узников нацистских концлагерей 2024 года
Юные узники концлагерей. Архивное фото с google.com
  • 12 апреляМеждународный день бездомных детей, День скаута в Украине, День работников ракетно-космической отрасли Украины, Международный день полета человека в космос;
  • 14 апреля — Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми, День добрых дел;
  • 15 апреля — День работников уголовного розыска Украины, Всемирный день искусства, День памяти Титаника, День Макдональдса;
  • 16 апреля — День осведомленности о стрессе;
  • 17 апреля — День пожарной охраны Украины, Международный день кофе (День эспрессо);
  • 18 апреля — День основания Общества Красного Креста в Украине, Международный день памятников и исторических мест (или День всемирного наследия);
  • 19 апреля — День подснежника, День поэзии и творческого мышления;
  • 20 апреля — День благодарности волонтерам, День окружающей среды или День окружающей среды в Украине;
  • 21 апреля — Всемирный день творчества и инновационной деятельности;
  • 22 апреля — Международный день Матери-Земли;
  • 23 апреля — Всеукраинский день психолога, Всемирный день книг и авторского права, День Шекспира;
  • 24 апреля — День водопроводчика, Всемирный день защиты лабораторных животных;
  • 26 апреля — Всемирный день пилотов, Международный день интеллектуальной собственности, Всемирный день женского здоровья, Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Международный день памяти о чернобыльской катастрофе;

 

Когда Международный день памяти о чернобыльской катастрофе 2024 года
Ликвидация аварии на Чернобыльской АЭС Фото: wikipedia.org
  • 27 апреля — День кадровика в Украине, День азбуки Морзе, Всемирный день ветеринара, Всемирный день исцеления;
  • 28 апреля — День работников скорой медицинской помощи, Всемирный день охраны труда, День химической безопасности;
  • 29 апреля — Международный день основания Организации по запрещению химического оружия и День памяти всех жертв применения химического оружия, Международный день танца, Всеукраинский день футбола;
  • 30 апреляДень пограничника в Украине, Всемирный день мобильности и доступности, Международный день джаза, Вальпургиева ночь.

 

Когда День пограничника в Украине в 2024 году
Украинские пограничники на службе. Фото: ГПСУ

Напомним, мы публиковали подробный календарь церковных праздников на апрель 2024 года.

Также мы рассказывали, когда украинцы празднуют Чистый четверг в 2024 году, что нужно знать о традициях и запретах праздника.

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