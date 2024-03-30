Календарь праздников на апрель 2024 — что будут праздновать украинцы и сколько отдыхать

Календарь праздников на апрель 2024 — когда и что будут отмечать украинцы
Второй месяц весны традиционно начнется с яркого и веселого праздника — Дня смеха. Тем не менее в апреле украинцев ждут и важные памятные даты, в частности Международный день освобождения узников фашистских концлагерей и Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. Также будет ряд профессиональных и интересных международных праздников.
Новини.LIVE рассказывает, когда и какие государственные, профессиональные, международные праздники и памятные даты отметим в апреле 2024 года. А также в какие даты украинцев ждут выходные.
Выходные и рабочие дни в апреле 2024 года — сколько будут отдыхать украинцы
Как известно, в Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 14 мая 2024 года. Таким образом, согласно ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", дополнительные выходные на государственные праздники отменяются.
Однако частные компании, предприятия, организации могут самостоятельно решать, предоставлять ли своим работникам дополнительные выходные.
Традиционно в апреле будет 30 календарных дней, из них:
- рабочие дни — 22;
- выходные дни (суббота и воскресенье) — 8.
Выходными во второй месяц весны станут следующие даты:
- 6 и 7 апреля;
- 13 и 14 апреля;
- 20 и 21 апреля;
- 27 и 28 апреля.
Новый календарь праздников на апрель 2024 года — список всех важных дат
Календарь праздников и памятных дат в этом месяце выглядит следующим образом:
- 1 апреля — День смеха, Международный день веселья на работе, День пробуждения домового, День рождения доллара, День растворимого кофе, День коньяка, Международный день птиц (День орнитолога);
- 2 апреля — День кинолога Украины, Международный день детской книги, День примирения, Международный день проверки фактов;
- 3 апреля — День пеших прогулок, День рождения мобильного телефона, Всемирный день водных животных;
- 4 апреля — День создания НАТО, Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, Международный день беспризорных животных, Международный день рекрутера;
- 5 апреля — День заключения первой Конституции Украины;
- 6 апреля — Всемирный день настольного тенниса;
- 7 апреля — Всемирный день здоровья, День геолога;
- 8 апреля — День работников военных комиссариатов (ТЦК и СП), Международный день ромов, Международный день буддизма;
- 10 апреля — Всемирный день работы из дома, Международный день розового, День банана, Международный день братьев и сестер;
- 11 апреля — День подводной лодки, Международный день освобождения узников нацистских концлагерей;
- 12 апреля — Международный день бездомных детей, День скаута в Украине, День работников ракетно-космической отрасли Украины, Международный день полета человека в космос;
- 14 апреля — Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми, День добрых дел;
- 15 апреля — День работников уголовного розыска Украины, Всемирный день искусства, День памяти Титаника, День Макдональдса;
- 16 апреля — День осведомленности о стрессе;
- 17 апреля — День пожарной охраны Украины, Международный день кофе (День эспрессо);
- 18 апреля — День основания Общества Красного Креста в Украине, Международный день памятников и исторических мест (или День всемирного наследия);
- 19 апреля — День подснежника, День поэзии и творческого мышления;
- 20 апреля — День благодарности волонтерам, День окружающей среды или День окружающей среды в Украине;
- 21 апреля — Всемирный день творчества и инновационной деятельности;
- 22 апреля — Международный день Матери-Земли;
- 23 апреля — Всеукраинский день психолога, Всемирный день книг и авторского права, День Шекспира;
- 24 апреля — День водопроводчика, Всемирный день защиты лабораторных животных;
- 26 апреля — Всемирный день пилотов, Международный день интеллектуальной собственности, Всемирный день женского здоровья, Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Международный день памяти о чернобыльской катастрофе;
- 27 апреля — День кадровика в Украине, День азбуки Морзе, Всемирный день ветеринара, Всемирный день исцеления;
- 28 апреля — День работников скорой медицинской помощи, Всемирный день охраны труда, День химической безопасности;
- 29 апреля — Международный день основания Организации по запрещению химического оружия и День памяти всех жертв применения химического оружия, Международный день танца, Всеукраинский день футбола;
- 30 апреля — День пограничника в Украине, Всемирный день мобильности и доступности, Международный день джаза, Вальпургиева ночь.
Напомним, мы публиковали подробный календарь церковных праздников на апрель 2024 года.
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