День братів та сестер 2024 — щирі привітання та листівки з сімейним святом

Українці святкують День братів та сестер — веселі, щирі та красиві привітання
У цю середу, 10 квітня, українці разом з усім світом відзначають світле та добре свято — День братів та сестер. Ця дата покликана зміцнити стосунки між близькими людьми, нагадати про важливість родинних зв'язків. А ще це прекрасна нагода подякувати одне одному, підтримати, написати тепле слово або ж навіть зустрітися.
Новини.LIVE пропонує добірку щирих, красивих та веселих привітань з Днем братів та сестер 2024 року у прозі, віршах, листівках та відео.
Привітання з Днем братів та сестер у прозі для сестричок
Дорога сестричко, з Днем братів та сестер! Як чудово, що у мене було з ким ділити свої дитячі радощі та печалі. Ти найближча людина, яку я завжди підтримаю та буду поруч, щоб не сталося!
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Сестричко, ти завжди була для мене опорою і джерелом натхнення. Зичу тобі безмежної радості та щасливих моментів у цей особливий день. З Днем братів і сестер!
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Вітаю тебе сьогодні з радісною подією — Днем братів та сестер! Сестричко, ти завжди була моїм найкращим другом і найвірнішим союзником. Нехай наша дружба триває вічно, а щастя супроводжує тебе на кожному кроці.
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Сестро, ти — яскравий промінчик у моєму житті. Нехай кожен день твого життя буде наповнений радістю та щастям. З Днем братів і сестер!
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Сестричко, ти завжди знаєш, як зробити мій день кращим. Бажаю тобі безмежної радості та найсолодших мрій, які здійсняться. Люблю тебе! З Днем братів і сестер!
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Нехай в дитинстві ми не раз сварилися і часом суперечки доходили до божевільних сутичок, сьогодні я з упевненістю можу сказати, ти — найрідніша людина у моєму житті. Люблю тебе сестричко! З Днем братів і сестер!
Привітання з Днем братів та сестер у прозі для братів
З Днем братів і сестер! Як чудово, що у мене є найближча людина, у якої я можу просити поради й відчувати рідне плече. Бажаю тобі неймовірного щастя і справжнього щирого кохання.
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Брате, ти завжди був моїм героєм і захисником. Зичу тобі безмежної сили та впевненості у собі у це чудове свято. З Днем братів і сестер!
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Як добре, що ми є один в одного! Дякую тобі за всі твої поради, за веселі моменти та за підтримку у сумні часи! З Днем братів та сестер!
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Бажаю нам, щоб наша дружба була вічною і непохитною! Зі святом брате! З Міжнародним днем братів і сестер!
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Брате, з Днем братів та сестер! Нехай наші пригоди будуть завжди яскравими та захопливими, а наша дружба — непохитною.
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З Днем братів та сестер, мій наймужніший брате! Нехай кожен день твого життя буде наповнений перемогами та новими досягненнями.
Міжнародний день братів та сестер 2024 — теплі вірші українською мовою
Життєвої тобі удачі,
Щоб ти лише хороше бачив,
І тільки добрі звістки чув
Й про мене не забув!
Зі святом тебе, брате!
***
Пам’ятаєш, в дитинстві ми бились?
І сварились, бувало, не раз…
Ну а потім так щиро мирились —
Не могли розлучити вже нас!
Ті часи проминули миттєво,
Вже дорослі ми стали давно…
Але брат і сестра — це суттєво,
І найближчі вони все одно!
***
Сестричко люба, найрідніша,
Мені найближча ти в житті!
Давай згадаєм наймиліші
Ті дні дитинства золоті!
Були і радощі, і сльози,
І конкуренція, і сміх…
Та знай: ніякі бурі й грози
Не змінять почуттів моїх!
Тебе вітаю я зі святом,
І кажу впевнено ще раз:
Людей навколо є багато,
Та з них немає ближчих нас!
***
Сьогодні в нас з тобою справжнє свято,
Нагода нам зустрітися ще раз!
Тебе вітаю, мій хороший брате,
Нехай у тебе буде все гаразд!
В житті буває солодко й не дуже,
Та все здолати можна, пам’ятай!
Для мене ти назавжди небайдужий,
Тож я — твоя підтримка, так і знай!
***
Дорога моя сестричко,
Привітання шлю тобі,
Щоб всміхнулось твоє личко,
Й місця не було журбі!
Будь завжди така ж вродлива,
Мила, сонячна й кмітлива,
Горя й смутку ти не знай,
З радістю життя приймай!
Привітання з Днем братів та сестер у красивих та веселих листівках
Відеопривітання з Днем братів та сестер 2024 року
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