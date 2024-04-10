День братів та сестер 2024 — щирі привітання та листівки з сімейним святом

Веселі брат із сестрою обіймаються. Фото: depositphotos.com

У цю середу, 10 квітня, українці разом з усім світом відзначають світле та добре свято — День братів та сестер. Ця дата покликана зміцнити стосунки між близькими людьми, нагадати про важливість родинних зв'язків. А ще це прекрасна нагода подякувати одне одному, підтримати, написати тепле слово або ж навіть зустрітися.

Новини.LIVE пропонує добірку щирих, красивих та веселих привітань з Днем братів та сестер 2024 року у прозі, віршах, листівках та відео.

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Привітання з Днем братів та сестер у прозі для сестричок

Дорога сестричко, з Днем братів та сестер! Як чудово, що у мене було з ким ділити свої дитячі радощі та печалі. Ти найближча людина, яку я завжди підтримаю та буду поруч, щоб не сталося!

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Сестричко, ти завжди була для мене опорою і джерелом натхнення. Зичу тобі безмежної радості та щасливих моментів у цей особливий день. З Днем братів і сестер!

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Вітаю тебе сьогодні з радісною подією — Днем братів та сестер! Сестричко, ти завжди була моїм найкращим другом і найвірнішим союзником. Нехай наша дружба триває вічно, а щастя супроводжує тебе на кожному кроці.

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Сестро, ти — яскравий промінчик у моєму житті. Нехай кожен день твого життя буде наповнений радістю та щастям. З Днем братів і сестер!

***

Сестричко, ти завжди знаєш, як зробити мій день кращим. Бажаю тобі безмежної радості та найсолодших мрій, які здійсняться. Люблю тебе! З Днем братів і сестер!

***

Нехай в дитинстві ми не раз сварилися і часом суперечки доходили до божевільних сутичок, сьогодні я з упевненістю можу сказати, ти — найрідніша людина у моєму житті. Люблю тебе сестричко! З Днем братів і сестер!

Маленькі сестра та брат. Фото: depositphotos.com

Привітання з Днем братів та сестер у прозі для братів

З Днем братів і сестер! Як чудово, що у мене є найближча людина, у якої я можу просити поради й відчувати рідне плече. Бажаю тобі неймовірного щастя і справжнього щирого кохання.

***

Брате, ти завжди був моїм героєм і захисником. Зичу тобі безмежної сили та впевненості у собі у це чудове свято. З Днем братів і сестер!

***

Як добре, що ми є один в одного! Дякую тобі за всі твої поради, за веселі моменти та за підтримку у сумні часи! З Днем братів та сестер!

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Бажаю нам, щоб наша дружба була вічною і непохитною! Зі святом брате! З Міжнародним днем братів і сестер!

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Брате, з Днем братів та сестер! Нехай наші пригоди будуть завжди яскравими та захопливими, а наша дружба — непохитною.

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З Днем братів та сестер, мій наймужніший брате! Нехай кожен день твого життя буде наповнений перемогами та новими досягненнями.

Міжнародний день братів та сестер 2024 — теплі вірші українською мовою

Життєвої тобі удачі,

Щоб ти лише хороше бачив,

І тільки добрі звістки чув

Й про мене не забув!

Зі святом тебе, брате!

***

Пам’ятаєш, в дитинстві ми бились?

І сварились, бувало, не раз…

Ну а потім так щиро мирились —

Не могли розлучити вже нас!

Ті часи проминули миттєво,

Вже дорослі ми стали давно…

Але брат і сестра — це суттєво,

І найближчі вони все одно!

***

Сестричко люба, найрідніша,

Мені найближча ти в житті!

Давай згадаєм наймиліші

Ті дні дитинства золоті!

Були і радощі, і сльози,

І конкуренція, і сміх…

Та знай: ніякі бурі й грози

Не змінять почуттів моїх!

Тебе вітаю я зі святом,

І кажу впевнено ще раз:

Людей навколо є багато,

Та з них немає ближчих нас!

***

Сьогодні в нас з тобою справжнє свято,

Нагода нам зустрітися ще раз!

Тебе вітаю, мій хороший брате,

Нехай у тебе буде все гаразд!

В житті буває солодко й не дуже,

Та все здолати можна, пам’ятай!

Для мене ти назавжди небайдужий,

Тож я — твоя підтримка, так і знай!

***

Дорога моя сестричко,

Привітання шлю тобі,

Щоб всміхнулось твоє личко,

Й місця не було журбі!

Будь завжди така ж вродлива,

Мила, сонячна й кмітлива,

Горя й смутку ти не знай,

З радістю життя приймай!

Привітання з Днем братів та сестер у красивих та веселих листівках

Привітання з Днем братів та сестер 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем братів та сестер 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем братів та сестер 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем братів та сестер 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем братів та сестер 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем братів та сестер 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем братів та сестер 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем братів та сестер 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем братів та сестер 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем братів та сестер 2024 року

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