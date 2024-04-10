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Українці святкують День братів та сестер — веселі, щирі та красиві привітання

10 квітня 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
День братів та сестер 2024 — щирі привітання та листівки з сімейним святом
Веселі брат із сестрою обіймаються. Фото: depositphotos.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цю середу, 10 квітня, українці разом з усім світом відзначають світле та добре свято — День братів та сестер. Ця дата покликана зміцнити стосунки між близькими людьми, нагадати про важливість родинних зв'язків. А ще це прекрасна нагода подякувати одне одному, підтримати, написати тепле слово або ж навіть зустрітися. 

Новини.LIVE пропонує добірку щирих, красивих та веселих привітань з Днем братів та сестер 2024 року у прозі, віршах, листівках та відео. 

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Привітання з Днем братів та сестер у прозі для сестричок 

Дорога сестричко, з Днем братів та сестер! Як чудово, що у мене було з ким ділити свої дитячі радощі та печалі. Ти найближча людина, яку я завжди підтримаю та буду поруч, щоб не сталося!

***

Сестричко, ти завжди була для мене опорою і джерелом натхнення. Зичу тобі безмежної радості та щасливих моментів у цей особливий день. З Днем братів і сестер!

***

Вітаю тебе сьогодні з радісною подією — Днем братів та сестер! Сестричко, ти завжди була моїм найкращим другом і найвірнішим союзником. Нехай наша дружба триває вічно, а щастя супроводжує тебе на кожному кроці.

***

Сестро, ти — яскравий промінчик у моєму житті. Нехай кожен день твого життя буде наповнений радістю та щастям. З Днем братів і сестер!

***

Сестричко, ти завжди знаєш, як зробити мій день кращим. Бажаю тобі безмежної радості та найсолодших мрій, які здійсняться. Люблю тебе! З Днем братів і сестер!

*** 

Нехай в дитинстві ми не раз сварилися і часом суперечки доходили до божевільних сутичок, сьогодні я з упевненістю можу сказати, ти — найрідніша людина у моєму житті. Люблю тебе сестричко! З Днем братів і сестер!

 

Привітання з Днем братів та сестер у прозі
Маленькі сестра та брат. Фото: depositphotos.com

Привітання з Днем братів та сестер у прозі для братів  

З Днем братів і сестер! Як чудово, що у мене є найближча людина, у якої я можу просити поради й відчувати рідне плече. Бажаю тобі неймовірного щастя і справжнього щирого кохання.

***

Брате, ти завжди був моїм героєм і захисником. Зичу тобі безмежної сили та впевненості у собі у це чудове свято. З Днем братів і сестер!

***

Як добре, що ми є один в одного! Дякую тобі за всі твої поради, за веселі моменти та за підтримку у сумні часи! З Днем братів та сестер!  

***

Бажаю нам, щоб наша дружба була вічною і непохитною! Зі святом брате! З Міжнародним днем братів і сестер!

***

Брате, з Днем братів та сестер! Нехай наші пригоди будуть завжди яскравими та захопливими, а наша дружба — непохитною.

***

З Днем братів та сестер, мій наймужніший брате! Нехай кожен день твого життя буде наповнений перемогами та новими досягненнями.

Міжнародний день братів та сестер 2024 — теплі вірші українською мовою

Життєвої тобі удачі,
Щоб ти лише хороше бачив,
І тільки добрі звістки чув
Й про мене не забув!
Зі святом тебе, брате!

***

Пам’ятаєш, в дитинстві ми бились?
І сварились, бувало, не раз…
Ну а потім так щиро мирились —
Не могли розлучити вже нас!
Ті часи проминули миттєво,
Вже дорослі ми стали давно…
Але брат і сестра — це суттєво,
І найближчі вони все одно!

 ***

Сестричко люба, найрідніша,
Мені найближча ти в житті!
Давай згадаєм наймиліші
Ті дні дитинства золоті!
Були і радощі, і сльози,
І конкуренція, і сміх…
Та знай: ніякі бурі й грози
Не змінять почуттів моїх!
Тебе вітаю я зі святом,
І кажу впевнено ще раз:
Людей навколо є багато,
Та з них немає ближчих нас!

***

Сьогодні в нас з тобою справжнє свято,
Нагода нам зустрітися ще раз!
Тебе вітаю, мій хороший брате,
Нехай у тебе буде все гаразд!
В житті буває солодко й не дуже,
Та все здолати можна, пам’ятай!
Для мене ти назавжди небайдужий,
Тож я — твоя підтримка, так і знай!

***

Дорога моя сестричко,
Привітання шлю тобі,
Щоб всміхнулось твоє личко,
Й місця не було журбі!
Будь завжди така ж вродлива,
Мила, сонячна й кмітлива,
Горя й смутку ти не знай,
З радістю життя приймай!

Привітання з Днем братів та сестер у красивих та веселих листівках 

Українці святкують День братів та сестер — веселі, щирі та красиві привітання
Привітання з Днем братів та сестер 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Днем братів та сестер у красивих та веселих листівках
Привітання з Днем братів та сестер 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Яскраві привітання з Днем братів та сестер 2024 року
Привітання з Днем братів та сестер 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Міжнародний день братів та сестер 2024 — теплі привітання
Привітання з Днем братів та сестер 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Міжнародний день братів та сестер 2024 — листівки
Привітання з Днем братів та сестер 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Листівки з Днем братів та сестер 10 квітня
Привітання з Днем братів та сестер 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Листівки з Днем братів та сестер 2024 року
Привітання з Днем братів та сестер 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Веселі листівки з Днем братів та сестер 2024 року
Привітання з Днем братів та сестер 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Красиві та веселі листівки з Днем братів та сестер 10 квітня 2024 року
Привітання з Днем братів та сестер 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем братів та сестер 2024 року 

 

 

 

Радимо ознайомитися з детальним календарем свят на квітень 2024 року. 

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привітання
листівки
День братів та сестер

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