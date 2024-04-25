С Днем дочери 2024 — красивые поздравления в прозе, стихах и открытках на праздник

Мама обнимает взрослую дочь. Фото: elenafedorina.com

В этот четверг, 25 апреля, мы отмечаем Международный день дочери. Хотя весенний День дочери не является официальным праздником в Украине, дата все же стала популярной. Ведь это отличный повод поздравить самых дорогих и подарить им теплые слова.

Новини.LIVE предлагает красивую и искреннюю подборку поздравлений для дочерей в прозе, стихах и открытках.

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Як хочеться, щоб ти не знала бід,

За мене вдвічі більше щастя мала.

За те, щоб прожила ти сотню літ,

Мені здається, я б усе віддала!

Моя дитино, головне — життя,

Коли у небі сонце мирно світить,

Здорова, щоб була твоя сім’я

І посміхались щиро любі діти!

***

Хай буде життя позитивним,

Веселим, чудовим, активним,

Багатим, щасливим і плідним,

Цікавим, блискучим і гідним!

Хай радує теплими днями,

Чарівними вабить вогнями,

Хай втілює мрії та плани!

Вітаємо, доню кохана!

***

Ти виростеш моя доню,

Підеш у далекі світи…

Мої посивіють скроні,

Не в силах тебе зберегти.

Ти станеш зовсім доросла,

І буде своя сім’я.

Нехай зігріває в морози,

Тебе молитва моя.

Щоб серце твоє не знало,

Біди та лихого слова.

Щоб я завжди відчувала

Все добре... Жива і здорова!

***

Донечка, ніжна моя і прекрасна,

Сонечко світле, скарбничка моя,

Щиро вітаю тебе моя ясна,

Завжди із щастя бажаю вбрання.

Море здоров'я, краси неземної,

Квітів, натхнення, тепла і добра,

Світ біля тебе, щоб був із любов'ю,

Щоб ти, красунечка, рада була!

***

Люба наша донечко,

Сяй, неначе сонечко,

Як веселка, вигравай,

Як промінчик, зігрівай!

Щебечи, неначе пташка,

Розквітай, як та ромашка,

Як тополька, будь струнка,

Як струмочок, будь дзвінка,

Будь, неначе вир, бурхлива!

Люба доню, будь щаслива!

***

Я тебе зі святом вітаю,

Доню, мила, обіймаю.

Хай же мир з тобою буде,

Поважають добрі люди.

Мрії хай твої здійсняться,

І у серці буде щастя.

Поздравления с Днем дочери в искренней прозе 25 апреля

Дорогой мой цветочек, поздравляю тебя с Днем дочери! Я безгранично благодарна судьбе, что ты у меня есть. Желаю тебе быть счастливой дочерью, подругой, женой и просто хорошим человеком. Ты у меня самая лучшая!

***

Дорогая доченька, ты наше утешение, наша опора и наше солнце. Поздравляем тебя с Днем дочери и желаем безграничного счастья и любви. Чтобы ты не знала бед и всегда имела на лице улыбку. Мы любим тебя!

***

Родная доченька, поздравляем тебя с праздником! Будь счастлива и здорова, пусть все в жизни складывается для тебя наилучшим образом! Любим тебя и будем всегда оберегать!

***

Наша звездочка, цветочек, птичка! Поздравляем тебя с Днем дочери! Ты самая лучшая, всегда помни об этом. Будь по-настоящему счастлива!

***

Доченька, поздравляю с твоим днем! Желаю тебе здоровья и счастья. Пусть с тобой рядом будут только близкие тебе по духу люди, искренние и добрые. Пусть твоя жизнь будет наполнена добром и улыбками.

***

Милая моя доченька! Сегодня День дочери — поздравляю тебя! Желаю тебе, моя родная, безграничной любви в каждом моменте, чистых помыслов, интересных идей, успехов в любых начинаниях!

***

Дорогая моя девочка! Поздравляю тебя с праздником и хочу сказать, как сильно я тебя люблю! Ты солнце в моей жизни! Знай, что ты лучшая, незаменимая, родная. Будь счастлива!

***

Дорогая наша девочка, искренне поздравляем тебя с праздником! Ты наша радость, гордость и счастье! Радуйся каждому новому дню, встречай людей с улыбкой, никогда не сдавайся! Ты обязательно будешь счастлива!

Красивые поздравления с Днем дочери в открытках 2024 года

Поздравление с Днем дочери 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем дочери 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем дочери 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем дочери 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем дочери 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем дочери 2024. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем дочери 2024 года

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