З Днем доньки 2024 — красиві привітання у прозі, віршах і листівках на свято

Мама обіймає дорослу доньку. Фото: elenafedorina.com

У цей четвер, 25 квітня, ми відзначаємо Міжнародний день доньки. Хоча весняний День доньки не є офіційним святом в Україні, дата все ж таки стала популярною. Адже це чудовий привід привітати найдорожчих і подарувати їм теплі слова.

Новини.LIVE пропонує красиву та щиру добірку привітань для донечок у прозі, віршах та листівках.

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Як хочеться, щоб ти не знала бід,

За мене вдвічі більше щастя мала.

За те, щоб прожила ти сотню літ,

Мені здається, я б усе віддала!

Моя дитино, головне — життя,

Коли у небі сонце мирно світить,

Здорова, щоб була твоя сім’я

І посміхались щиро любі діти!

***

Хай буде життя позитивним,

Веселим, чудовим, активним,

Багатим, щасливим і плідним,

Цікавим, блискучим і гідним!

Хай радує теплими днями,

Чарівними вабить вогнями,

Хай втілює мрії та плани!

Вітаємо, доню кохана!

***

Ти виростеш моя доню,

Підеш у далекі світи…

Мої посивіють скроні,

Не в силах тебе зберегти.

Ти станеш зовсім доросла,

І буде своя сім’я.

Нехай зігріває в морози,

Тебе молитва моя.

Щоб серце твоє не знало,

Біди та лихого слова.

Щоб я завжди відчувала

Все добре... Жива і здорова!

***

Донечка, ніжна моя і прекрасна,

Сонечко світле, скарбничка моя,

Щиро вітаю тебе моя ясна,

Завжди із щастя бажаю вбрання.

Море здоров'я, краси неземної,

Квітів, натхнення, тепла і добра,

Світ біля тебе, щоб був із любов'ю,

Щоб ти, красунечка, рада була!

***

Люба наша донечко,

Сяй, неначе сонечко,

Як веселка, вигравай,

Як промінчик, зігрівай!

Щебечи, неначе пташка,

Розквітай, як та ромашка,

Як тополька, будь струнка,

Як струмочок, будь дзвінка,

Будь, неначе вир, бурхлива!

Люба доню, будь щаслива!

***

Я тебе зі святом вітаю,

Доню, мила, обіймаю.

Хай же мир з тобою буде,

Поважають добрі люди.

Мрії хай твої здійсняться,

І у серці буде щастя.

Привітання з Днем доньки у щирій прозі 25 квітня

Люба моя квітонька, вітаю тебе з Днем доньки! Я безмежно вдячна долі, що ти в мене є. Бажаю тобі бути щасливою дочкою, подругою, дружиною та просто доброю людиною. Ти в мене найкраща!

***

Дорога донечко, ти наша втіха, наша опора і наше сонце. Вітаємо тебе з Днем доньки та бажаємо безмежного щастя та щирого кохання. Щоб ти не знала бід та завжди мала на обличчі усмішку. Ми любимо тебе!

***

Рідна донечко, вітаємо тебе зі святом! Будь щасливою і здоровою, нехай все в житті складається для тебе якнайкраще! Любимо тебе і будемо завжди оберігати!

***

Наша зірочка, квіточка, пташечка! Вітаємо тебе з Днем доньки! Ти найкраща, завжди пам'ятай про це. Будь по-справжньому щасливою!

***

Донечка, вітаю з твоїм днем! Бажаю тобі здоров'я та щастя. Нехай з тобою поруч будуть тільки близькі тобі по духу люди, щирі та добрі. Нехай твоє життя буде наповнене добром та посмішками.

***

Мила моя доню! Сьогодні День дочки — вітаю тебе! Бажаю тобі, моя рідна, безмежної любові в кожному моменті, чистих помислів, цікавих ідей, успіхів у будь-яких починаннях!

***

Люба моя дівчинко! Вітаю тебе зі святом і хочу сказати, як сильно я тебе люблю! Ти — сонце у моєму житті! Знай, що ти — найкраща, незамінна, рідна. Будь щаслива!

***

Дорога наша дівчинка, щиро вітаємо тебе зі святом! Ти наша радість, гордість та щастя! Радуйся кожному новому дню, зустрічай людей з посмішкою, ніколи не здавайся! Ти обов'язково будеш щаслива!

Красиві привітання з Днем доньки у листівках 2024 року

Привітання з Днем доньки 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем доньки 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем доньки 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем доньки 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем доньки 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем доньки 2024. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем доньки 2024 року

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