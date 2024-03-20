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Украинцы отмечают День счастья — яркие и теплые поздравления с праздником

20 марта 2024 06:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Днем счастья — 20 марта — искренние поздравления в открытках, прозе и стихах
Счастливые подруги гуляют по городу. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Каждый год 20 марта отмечается Международный день счастья. Этот молодой и светлый праздник предназначен для того, чтобы напомнить человечеству, что каждый из нас имеет право быть счастливым.

Новини.LIVE сделал яркую, красивую и искреннюю подборку поздравлений с Днем счастья 2024 года в прозе, стихах и открытках. Обязательно поздравьте всех знакомых, близких и родных со светлой датой!

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С Международным днем счастья 2024 года — поздравления в прозе

В этот Международный день счастья желаю тебе радостной и гармоничной жизни, полной теплых дней, искренних улыбок, положительных эмоций, вдохновения и любви!

***

В этот прекрасный весенний день, поздравляя тебя с таким радостным праздником, хочу пожелать, чтобы твои планы и замыслы находили воплощение и доставляли тебе удовольствие. С Днем счастья!

***

Желаю, чтобы успех и удача всегда сопровождали тебя, а любые жизненные трудности проходили быстро и не оставляли негатива в твоей душе. С Днем счастья!

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Пусть счастье будет безграничным, вечным и долгожданным. Пусть каждый пустяк приносит тебе радость и удовольствие. С Международным днем счастья!

***

С Международным днем счастья! Желаю тебе огромного моря этого чудесного и светлого ощущения полной эйфории, исполнения всех заветных желаний.

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Неважно чем ты занимаешься и к чему стремишься — главное, чтобы каждый момент твоей жизни доставлял тебе удовольствие и счастье. С Международным днем счастья!

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Поздравляю с необычным, ярким, солнечным Днем счастья! Хочу пожелать огромного, невероятного, сверкающего сияющего всеми гранями человеческого счастья!

***

Счастье — одна из главных ценностей, к которой стремится каждый человек. Я очень рад, что специально отведен для этого праздник. В этот день кроме полного счастья хочу пожелать тебе успехов, любви, здоровья, гармонии с собой.

***

С Днем счастья! Пусть будет у каждого свое — главное, чтобы оно было!

***

Желаю, чтобы во всем окружающем тебя ты находил радость, любовь и вдохновение. Желаю, чтобы ты всегда был жизнерадостным! С Днем счастья!

День счастья 20 марта — красивые поздравления в стихах на украинском языке

Від душі з днем щастя вітаю,
І щиро тобі його бажаю.
А ще посмішок, сонця, доброти,
Море позитиву, океан теплоти.
Завжди лише білої смуги в житті,
І нехай здійсняться скоріше мрії твої!

***

Бути щасливим — це просто 
Бачити світу красу, 
Помічати місяць та зорі, 
Вірити в казку свою! 
З Днем щастя тебе я вітаю! 
Лиш в хороше ти вір завжди, 
І тоді, я тебе запевняю, 
Здійсняться всі мрії твої!

***

У Щастя день прийміть мої вітання, 
Нехай щастить в усьому і завжди! 
Хай справдяться надії й сподівання, 
Удачі вам, любові й доброти!

***

Я тебе зі святом щастя вітаю,
Нехай цього дня любов в твоєму серці палає,
Я тобі великого натхнення бажаю,
І зірка щастя хай не згасає!

***

20 березня настало, 
Це Міжнародний щастя день! 
Ясніше сонце засіяло, 
І дзвоник в серці — дзень-дзелень! 
Тому давайте святкувати, 
Радіти й тішитись сповна, 
Найближчих щиро обіймати, 
Щоб усміхнулася весна!

***
Щастя не буває забагато,
Тож у цей чудовий теплий день
Хай буде в твоєму серці свято,
А душа співає хай пісень!

***

Що таке щастя? Радість і веселощі, 
Що таке щастя? Любов, посмішки, сміх, 
Що таке щастя? Удача, настрій, 
Що таке щастя? Сліпучий успіх. 
З Міжнародним днем щастя 
Я вітаю Вас! 

***

А щастя — у простих речах,
Для нього треба зовсім трішки:
Горнятко кави у руках,
І тихе муркотіння кішки.
Промінчик сонця у дворі,
Пташиний спів на підвіконні,
Безхмарне небо угорі,
І на плечах — твої долоні...

Поздравления с Днем счастья в ярких и теплых открытках

Поздравления с Днем счастья в ярких и теплых открытках
Поздравления с Днем счастья 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День счастья 20 марта — красивые поздравления
Поздравления с Днем счастья 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Международным днем счастья 2024 года — поздравления в открытках
Поздравления с Днем счастья 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Украинцы отмечают День счастья - яркие и теплые поздравления
Поздравления с Днем счастья 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем счастья – 20 марта – искренние поздравления в открытках
Поздравления с Днем счастья 2024 года. Фото: Новини.LIVE
20 марта Международный день счастья – искренние поздравления с праздником 2024 года
Поздравления с Днем счастья 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем счастья 2024 года

 

 

Раньше мы писали, что 20 марта отмечается День весеннего равноденствия — что обязательно нужно сделать в эту дату, а что категорически запрещено.

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