С Днем счастья — 20 марта — искренние поздравления в открытках, прозе и стихах

Счастливые подруги гуляют по городу. Фото: freepik.com

Каждый год 20 марта отмечается Международный день счастья. Этот молодой и светлый праздник предназначен для того, чтобы напомнить человечеству, что каждый из нас имеет право быть счастливым.

Новини.LIVE сделал яркую, красивую и искреннюю подборку поздравлений с Днем счастья 2024 года в прозе, стихах и открытках. Обязательно поздравьте всех знакомых, близких и родных со светлой датой!

Читайте также:

С Международным днем счастья 2024 года — поздравления в прозе

В этот Международный день счастья желаю тебе радостной и гармоничной жизни, полной теплых дней, искренних улыбок, положительных эмоций, вдохновения и любви!

***

В этот прекрасный весенний день, поздравляя тебя с таким радостным праздником, хочу пожелать, чтобы твои планы и замыслы находили воплощение и доставляли тебе удовольствие. С Днем счастья!

***

Желаю, чтобы успех и удача всегда сопровождали тебя, а любые жизненные трудности проходили быстро и не оставляли негатива в твоей душе. С Днем счастья!

***

Пусть счастье будет безграничным, вечным и долгожданным. Пусть каждый пустяк приносит тебе радость и удовольствие. С Международным днем счастья!

***

С Международным днем счастья! Желаю тебе огромного моря этого чудесного и светлого ощущения полной эйфории, исполнения всех заветных желаний.

***

Неважно чем ты занимаешься и к чему стремишься — главное, чтобы каждый момент твоей жизни доставлял тебе удовольствие и счастье. С Международным днем счастья!

***

Поздравляю с необычным, ярким, солнечным Днем счастья! Хочу пожелать огромного, невероятного, сверкающего сияющего всеми гранями человеческого счастья!

***

Счастье — одна из главных ценностей, к которой стремится каждый человек. Я очень рад, что специально отведен для этого праздник. В этот день кроме полного счастья хочу пожелать тебе успехов, любви, здоровья, гармонии с собой.

***

С Днем счастья! Пусть будет у каждого свое — главное, чтобы оно было!

***

Желаю, чтобы во всем окружающем тебя ты находил радость, любовь и вдохновение. Желаю, чтобы ты всегда был жизнерадостным! С Днем счастья!

День счастья 20 марта — красивые поздравления в стихах на украинском языке

Від душі з днем щастя вітаю,

І щиро тобі його бажаю.

А ще посмішок, сонця, доброти,

Море позитиву, океан теплоти.

Завжди лише білої смуги в житті,

І нехай здійсняться скоріше мрії твої!

***

Бути щасливим — це просто

Бачити світу красу,

Помічати місяць та зорі,

Вірити в казку свою!

З Днем щастя тебе я вітаю!

Лиш в хороше ти вір завжди,

І тоді, я тебе запевняю,

Здійсняться всі мрії твої!

***

У Щастя день прийміть мої вітання,

Нехай щастить в усьому і завжди!

Хай справдяться надії й сподівання,

Удачі вам, любові й доброти!

***

Я тебе зі святом щастя вітаю,

Нехай цього дня любов в твоєму серці палає,

Я тобі великого натхнення бажаю,

І зірка щастя хай не згасає!

***

20 березня настало,

Це Міжнародний щастя день!

Ясніше сонце засіяло,

І дзвоник в серці — дзень-дзелень!

Тому давайте святкувати,

Радіти й тішитись сповна,

Найближчих щиро обіймати,

Щоб усміхнулася весна!

***

Щастя не буває забагато,

Тож у цей чудовий теплий день

Хай буде в твоєму серці свято,

А душа співає хай пісень!

***

Що таке щастя? Радість і веселощі,

Що таке щастя? Любов, посмішки, сміх,

Що таке щастя? Удача, настрій,

Що таке щастя? Сліпучий успіх.

З Міжнародним днем щастя

Я вітаю Вас!

***

А щастя — у простих речах,

Для нього треба зовсім трішки:

Горнятко кави у руках,

І тихе муркотіння кішки.

Промінчик сонця у дворі,

Пташиний спів на підвіконні,

Безхмарне небо угорі,

І на плечах — твої долоні...

Поздравления с Днем счастья в ярких и теплых открытках

Поздравления с Днем счастья 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Днем счастья 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Днем счастья 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Днем счастья 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Днем счастья 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Днем счастья 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем счастья 2024 года

Раньше мы писали, что 20 марта отмечается День весеннего равноденствия — что обязательно нужно сделать в эту дату, а что категорически запрещено.