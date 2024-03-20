С Днем счастья — 20 марта — искренние поздравления в открытках, прозе и стихах

Украинцы отмечают День счастья — яркие и теплые поздравления с праздником
Каждый год 20 марта отмечается Международный день счастья. Этот молодой и светлый праздник предназначен для того, чтобы напомнить человечеству, что каждый из нас имеет право быть счастливым.
Новини.LIVE сделал яркую, красивую и искреннюю подборку поздравлений с Днем счастья 2024 года в прозе, стихах и открытках. Обязательно поздравьте всех знакомых, близких и родных со светлой датой!
С Международным днем счастья 2024 года — поздравления в прозе
В этот Международный день счастья желаю тебе радостной и гармоничной жизни, полной теплых дней, искренних улыбок, положительных эмоций, вдохновения и любви!
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В этот прекрасный весенний день, поздравляя тебя с таким радостным праздником, хочу пожелать, чтобы твои планы и замыслы находили воплощение и доставляли тебе удовольствие. С Днем счастья!
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Желаю, чтобы успех и удача всегда сопровождали тебя, а любые жизненные трудности проходили быстро и не оставляли негатива в твоей душе. С Днем счастья!
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Пусть счастье будет безграничным, вечным и долгожданным. Пусть каждый пустяк приносит тебе радость и удовольствие. С Международным днем счастья!
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С Международным днем счастья! Желаю тебе огромного моря этого чудесного и светлого ощущения полной эйфории, исполнения всех заветных желаний.
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Неважно чем ты занимаешься и к чему стремишься — главное, чтобы каждый момент твоей жизни доставлял тебе удовольствие и счастье. С Международным днем счастья!
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Поздравляю с необычным, ярким, солнечным Днем счастья! Хочу пожелать огромного, невероятного, сверкающего сияющего всеми гранями человеческого счастья!
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Счастье — одна из главных ценностей, к которой стремится каждый человек. Я очень рад, что специально отведен для этого праздник. В этот день кроме полного счастья хочу пожелать тебе успехов, любви, здоровья, гармонии с собой.
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С Днем счастья! Пусть будет у каждого свое — главное, чтобы оно было!
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Желаю, чтобы во всем окружающем тебя ты находил радость, любовь и вдохновение. Желаю, чтобы ты всегда был жизнерадостным! С Днем счастья!
День счастья 20 марта — красивые поздравления в стихах на украинском языке
Від душі з днем щастя вітаю,
І щиро тобі його бажаю.
А ще посмішок, сонця, доброти,
Море позитиву, океан теплоти.
Завжди лише білої смуги в житті,
І нехай здійсняться скоріше мрії твої!
***
Бути щасливим — це просто
Бачити світу красу,
Помічати місяць та зорі,
Вірити в казку свою!
З Днем щастя тебе я вітаю!
Лиш в хороше ти вір завжди,
І тоді, я тебе запевняю,
Здійсняться всі мрії твої!
***
У Щастя день прийміть мої вітання,
Нехай щастить в усьому і завжди!
Хай справдяться надії й сподівання,
Удачі вам, любові й доброти!
***
Я тебе зі святом щастя вітаю,
Нехай цього дня любов в твоєму серці палає,
Я тобі великого натхнення бажаю,
І зірка щастя хай не згасає!
***
20 березня настало,
Це Міжнародний щастя день!
Ясніше сонце засіяло,
І дзвоник в серці — дзень-дзелень!
Тому давайте святкувати,
Радіти й тішитись сповна,
Найближчих щиро обіймати,
Щоб усміхнулася весна!
***
Щастя не буває забагато,
Тож у цей чудовий теплий день
Хай буде в твоєму серці свято,
А душа співає хай пісень!
***
Що таке щастя? Радість і веселощі,
Що таке щастя? Любов, посмішки, сміх,
Що таке щастя? Удача, настрій,
Що таке щастя? Сліпучий успіх.
З Міжнародним днем щастя
Я вітаю Вас!
***
А щастя — у простих речах,
Для нього треба зовсім трішки:
Горнятко кави у руках,
І тихе муркотіння кішки.
Промінчик сонця у дворі,
Пташиний спів на підвіконні,
Безхмарне небо угорі,
І на плечах — твої долоні...
Поздравления с Днем счастья в ярких и теплых открытках
Видеопоздравления с Днем счастья 2024 года
Раньше мы писали, что 20 марта отмечается День весеннего равноденствия — что обязательно нужно сделать в эту дату, а что категорически запрещено.
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