З Днем щастя — 20 березня — щирі привітання у листівках, прозі та віршах

Українці відзначають День щастя — яскраві та теплі привітання зі святом
Щороку 20 березня відзначається Міжнародний день щастя. Це молоде та світле свято призначене для того, щоб нагадати людству, що кожен з нас має право бути щасливим.
Новини.LIVE зробив яскраву, красиву та щиру добірку привітань з Днем щастя 2024 року у прозі, віршах та листівках. Обов'язково привітайте всіх знайомих, близьких та рідних зі світлою датою!
З Міжнародним днем щастя 2024 року — привітання у прозі
У цей Міжнародний день щастя бажаю тобі радісного та гармонійного життя, сповненого теплих днів, щирих посмішок, позитивних емоцій, натхнення та кохання!
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У цей чудовий весняний день, вітаючи тебе з таким радісним святом, хочу побажати, щоби твої плани та задуми знаходили втілення та приносили тобі задоволення. З Днем щастя!
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Бажаю, щоб успіх та удача завжди супроводжували тебе, а будь-які життєві труднощі швидко проходили та не залишали негативу у твоїй душі. З Днем щастя!
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Нехай щастя буде безмежним, вічним та довгоочікуваним. Нехай кожна дрібниця приносить тобі радість та задоволення. З Міжнародним днем щастя!
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З Міжнародним днем щастя! Бажаю тобі величезне море цього чудового та світлого відчуття повної ейфорії, здійснення всіх заповітних бажань.
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Неважливо чим ти займаєшся та до чого прагнеш – головне, щоб кожен момент твого життя приносив тобі задоволення та щастя. З Міжнародним днем щастя!
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Вітаю з незвичайним, яскравим, сонячним Днем щастя! Хочу побажати величезного, неймовірного, блискучого сяючого усіма гранями людського щастя!
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Щастя — одне з найголовніших цінностей, до якого прагне кожна людина. Я дуже радий, що є спеціально відведене для цього свято. У цей день окрім цілковитого щастя, хочу побажати тобі успіхів, любові, здоров'я, гармонії з собою.
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З Днем щастя! Хай воно буде у кожного своє — головне, щоб воно було!
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Бажаю, щоб у всьому, що тебе оточує, ти знаходив радість, любов та натхнення. Бажаю, щоб ти завжди був життєрадісним! З Днем щастя!
День щастя 20 березня — красиві привітання у віршах українською мовою
Від душі з днем щастя вітаю,
І щиро тобі його бажаю.
А ще посмішок, сонця, доброти,
Море позитиву, океан теплоти.
Завжди лише білої смуги в житті,
І нехай здійсняться скоріше мрії твої!
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Бути щасливим — це просто
Бачити світу красу,
Помічати місяць та зорі,
Вірити в казку свою!
З Днем щастя тебе я вітаю!
Лиш в хороше ти вір завжди,
І тоді, я тебе запевняю,
Здійсняться всі мрії твої!
***
У Щастя день прийміть мої вітання,
Нехай щастить в усьому і завжди!
Хай справдяться надії й сподівання,
Удачі вам, любові й доброти!
***
Я тебе зі святом щастя вітаю,
Нехай цього дня любов в твоєму серці палає,
Я тобі великого натхнення бажаю,
І зірка щастя хай не згасає!
***
20 березня настало,
Це Міжнародний щастя день!
Ясніше сонце засіяло,
І дзвоник в серці — дзень-дзелень!
Тому давайте святкувати,
Радіти й тішитись сповна,
Найближчих щиро обіймати,
Щоб усміхнулася весна!
***
Щастя не буває забагато,
Тож у цей чудовий теплий день
Хай буде в твоєму серці свято,
А душа співає хай пісень!
***
Що таке щастя? Радість і веселощі,
Що таке щастя? Любов, посмішки, сміх,
Що таке щастя? Удача, настрій,
Що таке щастя? Сліпучий успіх.
З Міжнародним днем щастя
Я вітаю Вас!
***
А щастя — у простих речах,
Для нього треба зовсім трішки:
Горнятко кави у руках,
І тихе муркотіння кішки.
Промінчик сонця у дворі,
Пташиний спів на підвіконні,
Безхмарне небо угорі,
І на плечах — твої долоні...
Привітання з Днем щастя у яскравих та теплих листівках
Відеопривітання з Днем щастя 2024 року
Раніше ми писали про те, що 20 березня відзначається День весняного рівнодення — що обов'язково треба зробити у цю дату, а що категорично заборонено.
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