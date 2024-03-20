З Днем щастя — 20 березня — щирі привітання у листівках, прозі та віршах

Щасливі подруги гуляють містом. Фото: freepik.com

Щороку 20 березня відзначається Міжнародний день щастя. Це молоде та світле свято призначене для того, щоб нагадати людству, що кожен з нас має право бути щасливим.

Новини.LIVE зробив яскраву, красиву та щиру добірку привітань з Днем щастя 2024 року у прозі, віршах та листівках. Обов'язково привітайте всіх знайомих, близьких та рідних зі світлою датою!

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З Міжнародним днем щастя 2024 року — привітання у прозі

У цей Міжнародний день щастя бажаю тобі радісного та гармонійного життя, сповненого теплих днів, щирих посмішок, позитивних емоцій, натхнення та кохання!

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У цей чудовий весняний день, вітаючи тебе з таким радісним святом, хочу побажати, щоби твої плани та задуми знаходили втілення та приносили тобі задоволення. З Днем щастя!

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Бажаю, щоб успіх та удача завжди супроводжували тебе, а будь-які життєві труднощі швидко проходили та не залишали негативу у твоїй душі. З Днем щастя!

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Нехай щастя буде безмежним, вічним та довгоочікуваним. Нехай кожна дрібниця приносить тобі радість та задоволення. З Міжнародним днем щастя!

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З Міжнародним днем щастя! Бажаю тобі величезне море цього чудового та світлого відчуття повної ейфорії, здійснення всіх заповітних бажань.

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Неважливо чим ти займаєшся та до чого прагнеш – головне, щоб кожен момент твого життя приносив тобі задоволення та щастя. З Міжнародним днем щастя!

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Вітаю з незвичайним, яскравим, сонячним Днем щастя! Хочу побажати величезного, неймовірного, блискучого сяючого усіма гранями людського щастя!

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Щастя — одне з найголовніших цінностей, до якого прагне кожна людина. Я дуже радий, що є спеціально відведене для цього свято. У цей день окрім цілковитого щастя, хочу побажати тобі успіхів, любові, здоров'я, гармонії з собою.

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З Днем щастя! Хай воно буде у кожного своє — головне, щоб воно було!

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Бажаю, щоб у всьому, що тебе оточує, ти знаходив радість, любов та натхнення. Бажаю, щоб ти завжди був життєрадісним! З Днем щастя!

День щастя 20 березня — красиві привітання у віршах українською мовою

Від душі з днем щастя вітаю,

І щиро тобі його бажаю.

А ще посмішок, сонця, доброти,

Море позитиву, океан теплоти.

Завжди лише білої смуги в житті,

І нехай здійсняться скоріше мрії твої!

***

Бути щасливим — це просто

Бачити світу красу,

Помічати місяць та зорі,

Вірити в казку свою!

З Днем щастя тебе я вітаю!

Лиш в хороше ти вір завжди,

І тоді, я тебе запевняю,

Здійсняться всі мрії твої!

***

У Щастя день прийміть мої вітання,

Нехай щастить в усьому і завжди!

Хай справдяться надії й сподівання,

Удачі вам, любові й доброти!

***

Я тебе зі святом щастя вітаю,

Нехай цього дня любов в твоєму серці палає,

Я тобі великого натхнення бажаю,

І зірка щастя хай не згасає!

***

20 березня настало,

Це Міжнародний щастя день!

Ясніше сонце засіяло,

І дзвоник в серці — дзень-дзелень!

Тому давайте святкувати,

Радіти й тішитись сповна,

Найближчих щиро обіймати,

Щоб усміхнулася весна!

***

Щастя не буває забагато,

Тож у цей чудовий теплий день

Хай буде в твоєму серці свято,

А душа співає хай пісень!

***

Що таке щастя? Радість і веселощі,

Що таке щастя? Любов, посмішки, сміх,

Що таке щастя? Удача, настрій,

Що таке щастя? Сліпучий успіх.

З Міжнародним днем щастя

Я вітаю Вас!

***

А щастя — у простих речах,

Для нього треба зовсім трішки:

Горнятко кави у руках,

І тихе муркотіння кішки.

Промінчик сонця у дворі,

Пташиний спів на підвіконні,

Безхмарне небо угорі,

І на плечах — твої долоні...

Привітання з Днем щастя у яскравих та теплих листівках

Привітання з Днем щастя 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем щастя 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем щастя 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем щастя 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем щастя 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем щастя 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем щастя 2024 року

Раніше ми писали про те, що 20 березня відзначається День весняного рівнодення — що обов'язково треба зробити у цю дату, а що категорично заборонено.