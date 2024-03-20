Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Українці відзначають День щастя — яскраві та теплі привітання зі святом arrow

Українці відзначають День щастя — яскраві та теплі привітання зі святом

20 березня 2024 06:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Днем щастя — 20 березня — щирі привітання у листівках, прозі та віршах
Щасливі подруги гуляють містом. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Щороку 20 березня відзначається Міжнародний день щастя. Це молоде та світле свято призначене для того, щоб нагадати людству, що кожен з нас має право бути щасливим.

Новини.LIVE зробив яскраву, красиву та щиру добірку привітань з Днем щастя 2024 року у прозі, віршах та листівках. Обов'язково привітайте всіх знайомих, близьких та рідних зі світлою датою!

Читайте також:

З Міжнародним днем щастя 2024 року — привітання у прозі 

У цей Міжнародний день щастя бажаю тобі радісного та гармонійного життя, сповненого теплих днів, щирих посмішок, позитивних емоцій, натхнення та кохання! 

***

У цей чудовий весняний день, вітаючи тебе з таким радісним святом, хочу побажати, щоби твої плани та задуми знаходили втілення та приносили тобі задоволення. З Днем щастя!

***

Бажаю, щоб успіх та удача завжди супроводжували тебе, а будь-які життєві труднощі швидко проходили та не залишали негативу у твоїй душі. З Днем щастя!

***

Нехай щастя буде безмежним, вічним та довгоочікуваним. Нехай кожна дрібниця приносить тобі радість та задоволення. З Міжнародним днем щастя!

***

З Міжнародним днем щастя! Бажаю тобі величезне море цього чудового та світлого відчуття повної ейфорії, здійснення всіх заповітних бажань.

***

Неважливо чим ти займаєшся та до чого прагнеш – головне, щоб кожен момент твого життя приносив тобі задоволення та щастя. З Міжнародним днем щастя!

***

Вітаю з незвичайним, яскравим, сонячним Днем щастя! Хочу побажати величезного, неймовірного, блискучого сяючого усіма гранями людського щастя! 

***

Щастя — одне з найголовніших цінностей, до якого прагне кожна людина. Я дуже радий, що є спеціально відведене для цього свято. У цей день окрім цілковитого щастя, хочу побажати тобі успіхів, любові, здоров'я, гармонії з собою.

***

З Днем щастя! Хай воно буде у кожного своє — головне, щоб воно було!

***

Бажаю, щоб у всьому, що тебе оточує, ти знаходив радість, любов та натхнення. Бажаю, щоб ти завжди був життєрадісним! З Днем щастя!

День щастя 20 березня — красиві привітання у віршах українською мовою

Від душі з днем щастя вітаю,
І щиро тобі його бажаю.
А ще посмішок, сонця, доброти,
Море позитиву, океан теплоти.
Завжди лише білої смуги в житті,
І нехай здійсняться скоріше мрії твої!

***

Бути щасливим — це просто 
Бачити світу красу, 
Помічати місяць та зорі, 
Вірити в казку свою! 
З Днем щастя тебе я вітаю! 
Лиш в хороше ти вір завжди, 
І тоді, я тебе запевняю, 
Здійсняться всі мрії твої!

***

У Щастя день прийміть мої вітання, 
Нехай щастить в усьому і завжди! 
Хай справдяться надії й сподівання, 
Удачі вам, любові й доброти!

***

Я тебе зі святом щастя вітаю,
Нехай цього дня любов в твоєму серці палає,
Я тобі великого натхнення бажаю,
І зірка щастя хай не згасає!

***

20 березня настало, 
Це Міжнародний щастя день! 
Ясніше сонце засіяло, 
І дзвоник в серці — дзень-дзелень! 
Тому давайте святкувати, 
Радіти й тішитись сповна, 
Найближчих щиро обіймати, 
Щоб усміхнулася весна!

***
Щастя не буває забагато,
Тож у цей чудовий теплий день
Хай буде в твоєму серці свято,
А душа співає хай пісень!

***

Що таке щастя? Радість і веселощі, 
Що таке щастя? Любов, посмішки, сміх, 
Що таке щастя? Удача, настрій, 
Що таке щастя? Сліпучий успіх. 
З Міжнародним днем щастя 
Я вітаю Вас! 

***

А щастя — у простих речах,
Для нього треба зовсім трішки:
Горнятко кави у руках,
І тихе муркотіння кішки.
Промінчик сонця у дворі,
Пташиний спів на підвіконні,
Безхмарне небо угорі,
І на плечах — твої долоні...

Привітання з Днем щастя у яскравих та теплих листівках 

Привітання з Днем щастя у яскравих та теплих листівках
Привітання з Днем щастя 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День щастя 20 березня — красиві привітання
Привітання з Днем щастя 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Міжнародним днем щастя 2024 року — привітання у листівках
Привітання з Днем щастя 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Українці відзначають День щастя — яскраві та теплі привітання
Привітання з Днем щастя 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем щастя — 20 березня — щирі привітання у листівках
Привітання з Днем щастя 2024 року. Фото: Новини.LIVE
20 березня Міжнародний день щастя — щирі привітання зі святом 2024 року
Привітання з Днем щастя 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем щастя 2024 року 

 

 

Раніше ми писали про те, що 20 березня відзначається День весняного рівнодення — що обов'язково треба зробити у цю дату, а що категорично заборонено. 

свята
Україна
привітання
листівки
вірші

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство