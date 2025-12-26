Стало известно, во сколько лет женщины чаще всего изменяют — критический период

Мужчина и женщина на свидании. Фото: Freepik

Ученые выяснили, что женщины чаще всего решаются изменить любимому человеку в определенном возрасте. Этот момент может стать критическим для отношений.

Об этом говорится в исследовании, которое опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Когда женщины чаще всего изменяют

Согласно исследованию, у женщин и мужчин нередко возникает желание попробовать что-то новое в отношениях накануне круглых дат. В этот период человек начинает искать новые смыслы жизни.

"Так уж сложилось, что человеческое сознание привязано к круглым цифрам, поэтому люди испытывают сильное волнение, приближаясь к переломному, как они считают, возрасту. 30, 40, 50 лет — эти цифры пугают людей, которые пытаются порой делать отчаянные шаги. Например, сменить своего партнера", — говорят авторы исследования.

Однако такой рубеж — не единственный период, когда стоит опасаться неверности. Ученые выяснили, в каком возрасте чаще всего изменяют именно женщины. Это происходит в 30-35 лет. В этот период им хочется попробовать что-то новое и почувствовать, что они еще полны сил и энергии.

А вот мужчины чаще всего идут на измену в 25-30 лет. При этом, чем больше партнер зависим в финансовом плане от женщины, тем больше шансы на измену. Мужчины, создавая отношения на стороне, будто пытаются восстановить свой авторитет. Таким образом они пытаются доказать себе, что ничем не хуже партнерши.

