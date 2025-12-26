Видео
В каком возрасте женщины чаще всего изменяют — исследование

В каком возрасте женщины чаще всего изменяют — исследование

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 17:41
Стало известно, во сколько лет женщины чаще всего изменяют — критический период
Мужчина и женщина на свидании. Фото: Freepik

Ученые выяснили, что женщины чаще всего решаются изменить любимому человеку в определенном возрасте. Этот момент может стать критическим для отношений.

Об этом говорится в исследовании, которое опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Читайте также:

Когда женщины чаще всего изменяют

Согласно исследованию, у женщин и мужчин нередко возникает желание попробовать что-то новое в отношениях накануне круглых дат. В этот период человек начинает искать новые смыслы жизни.

"Так уж сложилось, что человеческое сознание привязано к круглым цифрам, поэтому люди испытывают сильное волнение, приближаясь к переломному, как они считают, возрасту. 30, 40, 50 лет — эти цифры пугают людей, которые пытаются порой делать отчаянные шаги. Например, сменить своего партнера", — говорят авторы исследования.

Однако такой рубеж — не единственный период, когда стоит опасаться неверности. Ученые выяснили, в каком возрасте чаще всего изменяют именно женщины. Это происходит в 30-35 лет. В этот период им хочется попробовать что-то новое и почувствовать, что они еще полны сил и энергии.

А вот мужчины чаще всего идут на измену в 25-30 лет. При этом, чем больше партнер зависим в финансовом плане от женщины, тем больше шансы на измену. Мужчины, создавая отношения на стороне, будто пытаются восстановить свой авторитет. Таким образом они пытаются доказать себе, что ничем не хуже партнерши.

Напомним, ранее мы писали о том, как ласково обращаться к любимому человеку. Существует немало красивых вариантов.

Также мы рассказывали о том, кто из украинцев не может заключить брак. Им запрещает закон.

