Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Life В якому віці жінки найчастіше зраджують — дослідження

В якому віці жінки найчастіше зраджують — дослідження

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 17:41
Стало відомо, у скільки років жінки найчастіше зраджують — критичний період
Чоловік та жінка на побаченні. Фото: Freepik

Науковці з'ясували, що жінки частіше за все наважуються зрадити кохану людину у певному віці. Цей момент може стати критичним для стосунків.

Про це йдеться у дослідженні, що опублікували у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Реклама
Читайте також:

Коли жінки найчастіше зраджують

Згідно з дослідженням, у жінок та чоловіків нерідко виникає бажання спробувати щось нове у стосунках напередодні круглих дат. В цей період людина починає шукати нові сенси життя.

"Так уже склалося, що людська свідомість прив'язана до круглих цифр, тому люди зазнають сильного хвилювання, наближаючись до переламного, як вони вважають, віку. 30, 40, 50 років — ці цифри лякають людей, які намагаються часом робити відчайдушні кроки. Наприклад, змінити свого партнера", — кажуть автори дослідження.

Однак такий рубіж — не єдиний період, коли варто побоюватися невірності. Науковці з'ясували, в якому віці найчастіше зраджують саме жінки. Це відбувається у 30-35 років. В цей період їм хочеться спробувати щось нове та відчути, що вони ще повні сил і енергії.

А от чоловіки частіше за все йдуть на зраду у 25-30 років. При цьому, чим більше партнер залежний у фінансовому плані від жінки, тим більші шанси на зраду. Чоловіки, створюючи стосунки на стороні, ніби намагаються відновити свій авторитет. Таким чином вони намагаються довести собі, що нічим не гірші за партнерку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як лагідно звертатися до коханої людини. Існує чимало красивих варіантів.

Також ми розповідали про те, хто з українців не може укласти шлюб. Їм забороняє закон.

жінки вчені дослідження зрада стосунки
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації