Стало відомо, у скільки років жінки найчастіше зраджують — критичний період

Чоловік та жінка на побаченні. Фото: Freepik

Науковці з'ясували, що жінки частіше за все наважуються зрадити кохану людину у певному віці. Цей момент може стати критичним для стосунків.

Про це йдеться у дослідженні, що опублікували у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Коли жінки найчастіше зраджують

Згідно з дослідженням, у жінок та чоловіків нерідко виникає бажання спробувати щось нове у стосунках напередодні круглих дат. В цей період людина починає шукати нові сенси життя.

"Так уже склалося, що людська свідомість прив'язана до круглих цифр, тому люди зазнають сильного хвилювання, наближаючись до переламного, як вони вважають, віку. 30, 40, 50 років — ці цифри лякають людей, які намагаються часом робити відчайдушні кроки. Наприклад, змінити свого партнера", — кажуть автори дослідження.

Однак такий рубіж — не єдиний період, коли варто побоюватися невірності. Науковці з'ясували, в якому віці найчастіше зраджують саме жінки. Це відбувається у 30-35 років. В цей період їм хочеться спробувати щось нове та відчути, що вони ще повні сил і енергії.

А от чоловіки частіше за все йдуть на зраду у 25-30 років. При цьому, чим більше партнер залежний у фінансовому плані від жінки, тим більші шанси на зраду. Чоловіки, створюючи стосунки на стороні, ніби намагаються відновити свій авторитет. Таким чином вони намагаються довести собі, що нічим не гірші за партнерку.

