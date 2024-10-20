Почему исчезают воробьи в Украине — орнитологи ответили

В Украине исчезают воробьи — орнитологи назвали причины и объяснили опасность
В Украине наблюдается уменьшение численности домашних воробьев. В последнее время орнитологи и пользователи социальных сетей бьют тревогу, отмечая, что птичек стало заметно меньше.
Об этом сообщает BBC Украина.
Причины уменьшения популяции воробьев
По словам Ольги Яремченко из Украинского общества охраны птиц, уменьшение популяции воробьев может быть связано с несколькими факторами.
Современная архитектура, которая сейчас состоит из гладких стен и закрытых чердаков, уменьшила количество мест для гнездования воробьев. Также изменились способы сбора мусора, что затрудняет доступ птицам к пищевым отходам. Использование химикатов в сельском хозяйстве, а также уменьшение природного корма, в частности насекомых, тоже влияют на популяцию воробьев.
Кроме того, военные действия, в том числе взрывы, отпугивают воробьев, заставляя их покидать традиционные территории в поисках более безопасных мест.
В 2024 году Украинское общество охраны птиц объявило воробья "птицей года" с целью привлечения внимания к этой проблеме. В следующем году планируется провести общий учет воробьев в Украине, чтобы оценить их численность и территориальное распределение.
"В Украине не проводились тотальные учеты гнездящихся у нас воробьев. Поэтому все эти данные очень относительны. Когда начался весь этот ажиотаж с воробьями, я обращала внимание на комментарии общественности. И реакции были разные. Одни подтверждают, что не наблюдают воробьев. А другие говорят: приезжайте к нам и посмотрите — у нас их здесь полно", — отмечает орнитолог.
Исчезновение воробьев может иметь серьезные последствия для экосистемы, поскольку они уничтожают значительное количество насекомых-вредителей. Для поддержки популяции воробьев орнитологи рекомендуют обеспечить им места для гнездования, кормовые базы, особенно зимой, и проводить мероприятия по уменьшению загрязнения.
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