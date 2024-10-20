Почему исчезают воробьи в Украине — орнитологи ответили

Домашний воробей. Иллюстративное фото: Википедия

В Украине наблюдается уменьшение численности домашних воробьев. В последнее время орнитологи и пользователи социальных сетей бьют тревогу, отмечая, что птичек стало заметно меньше.

Об этом сообщает BBC Украина.

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Причины уменьшения популяции воробьев

По словам Ольги Яремченко из Украинского общества охраны птиц, уменьшение популяции воробьев может быть связано с несколькими факторами.

Современная архитектура, которая сейчас состоит из гладких стен и закрытых чердаков, уменьшила количество мест для гнездования воробьев. Также изменились способы сбора мусора, что затрудняет доступ птицам к пищевым отходам. Использование химикатов в сельском хозяйстве, а также уменьшение природного корма, в частности насекомых, тоже влияют на популяцию воробьев.

Кроме того, военные действия, в том числе взрывы, отпугивают воробьев, заставляя их покидать традиционные территории в поисках более безопасных мест.

В 2024 году Украинское общество охраны птиц объявило воробья "птицей года" с целью привлечения внимания к этой проблеме. В следующем году планируется провести общий учет воробьев в Украине, чтобы оценить их численность и территориальное распределение.

"В Украине не проводились тотальные учеты гнездящихся у нас воробьев. Поэтому все эти данные очень относительны. Когда начался весь этот ажиотаж с воробьями, я обращала внимание на комментарии общественности. И реакции были разные. Одни подтверждают, что не наблюдают воробьев. А другие говорят: приезжайте к нам и посмотрите — у нас их здесь полно", — отмечает орнитолог.

Исчезновение воробьев может иметь серьезные последствия для экосистемы, поскольку они уничтожают значительное количество насекомых-вредителей. Для поддержки популяции воробьев орнитологи рекомендуют обеспечить им места для гнездования, кормовые базы, особенно зимой, и проводить мероприятия по уменьшению загрязнения.

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