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В Україні зникають горобці — орнітологи назвали причини і пояснили небезпеку

20 жовтня 2024 13:22
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Чому зникають горобці в Україні — орнітологи дали відповідь
Хатній горобець. Ілюстративне фото: Вікіпедія
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

В Україні спостерігається зменшення чисельності хатніх горобців. Останнім часом орнітологи та користувачі соціальних мереж б’ють на сполох, зазначаючи, що пташок стало помітно менше.

Про це повідомляє BBC Україна.

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Причини зменшення популяції горобців

За словами Ольги Яремченко з Українського товариства охорони птахів, зменшення популяції горобців може бути пов’язано з кількома факторами.

Сучасна архітектура, яка зараз складається з гладких стін та закритих горищ, зменшила кількість місць для гніздування горобців. Також змінилися способи збору сміття, що ускладнює доступ птахам до харчових відходів. Використання хімікатів у сільському господарстві, а також зменшення природного корму, такого як комахи, також впливають на популяцію горобців.

Окрім того, військові дії, зокрема вибухи, відлякують горобців, змушуючи їх покидати традиційні території в пошуках безпечніших місць.

У 2024 році Українське товариство охорони птахів оголосило горобця хатнього птахом року з метою привернення уваги до цієї проблеми. Наступного року планується провести загальний облік горобців в Україні, щоб точніше оцінити їхню чисельність та територіальний розподіл.

"В Україні не проводились тотальні обліки горобців, які гніздяться в нас. Тому всі ці дані дуже відносні. Коли почався весь цей ажіотаж з горобцями, я звертала увагу на коментарі громадськості. І реакції були різні. Одні підтверджую, що не спостерігають горобців. А інші кажуть: приїжджайте до нас і подивіться — в нас їх тут повно", — зазначає орнітологиня.

Зникнення горобців може мати серйозні наслідки для екосистеми, оскільки вони знищують значну кількість комах-шкідників. Для підтримки популяції горобців орнітологи рекомендують забезпечити їм місця для гніздування, кормові бази, особливо взимку, та проводити заходи щодо зменшення забруднення.

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Україна природа горобець тварини вчені

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