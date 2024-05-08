Какие оттенки волос омолаживают женщин за 40 и 50 лет — советы стилистов

Взрослая женщина, которая окрашивает волосы в салоне красоты. Фото: Freepik

Каждая женщина всегда хочет казаться младшей внешне и скрыть признаки своего старения, но не всегда для этого нужно делать разные уколы красоты. Достаточно просто знать, какой цвет волос способен омолодить женщину после 40 и 50 лет.

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Самый лучший цвет волос для женщин после 40 лет

Прежде чем выбирать, в какой цвет покрасить свои волосы, нужно учитывать свой цветотип, а также оттенок глаз и кожи. Женщинам за 40 лет эксперты советуют краситься в теплые рыжие, шоколадные и медовые тона, которые будут идеально подходить под этот возраст и делать женщину моложе.

Дело в том, что медовый цвет краски делает лицо светлее, и его можно использовать как блондинкам, так и брюнеткам. А вот шоколадный, медно-коричневый и обычный коричневый более сдержанны, их можно также использовать как для светлых, так и для темных волос.

Женщина с шоколадным оттенком волос. Фото: Pinterest

Самый лучший цвет волос для женщин после 50 лет

Женщинам этих лет очень важно скрыть недостатки кожи и различные морщинки, указывающие на возраст. Поэтому им категорически нельзя краситься в рыжие и красные цвета, поскольку они способны подчеркнуть любые покраснения на коже и тусклость.

Стилисты рекомендуют женщинам за 50 лет выбирать мягкий золотистый блонд, пепельную гамму и живой каштановый оттенок. Такие оттенки будут делать женщину в этом возрасте визуально моложе.

Мягкий золотистый блонд. Фото: Pinterest

Но в этом случае очень важно соблюдать определенные правила, чтобы не выглядеть неуместно. Стилисты говорят, что оттенок должен гармонировать с цветотипом женщины и быть темнее натурального блонда не более, чем на два тона.

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