Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Вас перепутают с сестрой — цвет волос, который омолаживает женщин за 40 и 50 лет arrow

Вас перепутают с сестрой — цвет волос, который омолаживает женщин за 40 и 50 лет

8 мая 2024 19:57
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какие оттенки волос омолаживают женщин за 40 и 50 лет — советы стилистов
Взрослая женщина, которая окрашивает волосы в салоне красоты. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Каждая женщина всегда хочет казаться младшей внешне и скрыть признаки своего старения, но не всегда для этого нужно делать разные уколы красоты. Достаточно просто знать, какой цвет волос способен омолодить женщину после 40 и 50 лет.

Новини.LIVE делится советами для женщин.

Читайте также:

Самый лучший цвет волос для женщин после 40 лет

Прежде чем выбирать, в какой цвет покрасить свои волосы, нужно учитывать свой цветотип, а также оттенок глаз и кожи. Женщинам за 40 лет эксперты советуют краситься в теплые рыжие, шоколадные и медовые тона, которые будут идеально подходить под этот возраст и делать женщину моложе.

Дело в том, что медовый цвет краски делает лицо светлее, и его можно использовать как блондинкам, так и брюнеткам. А вот шоколадный, медно-коричневый и обычный коричневый более сдержанны, их можно также использовать как для светлых, так и для темных волос.

Женщина с шоколадным оттенком волос.
Женщина с шоколадным оттенком волос. Фото: Pinterest

Самый лучший цвет волос для женщин после 50 лет

Женщинам этих лет очень важно скрыть недостатки кожи и различные морщинки, указывающие на возраст. Поэтому им категорически нельзя краситься в рыжие и красные цвета, поскольку они способны подчеркнуть любые покраснения на коже и тусклость.

Стилисты рекомендуют женщинам за 50 лет выбирать мягкий золотистый блонд, пепельную гамму и живой каштановый оттенок. Такие оттенки будут делать женщину в этом возрасте визуально моложе.

Мягкий золотистый блонд
Мягкий золотистый блонд. Фото: Pinterest

Но в этом случае очень важно соблюдать определенные правила, чтобы не выглядеть неуместно. Стилисты говорят, что оттенок должен гармонировать с цветотипом женщины и быть темнее натурального блонда не более, чем на два тона.

Напомним, мы писали о том, какие прически будут делать женщин за 50 лет моложе визуально.

Ранее мы рассказывали о том, что эксперты объяснили, как можно сохранить свою молодость на долгие годы.

Также мы сообщали о том, какие продукты питания способны улучшить внешнее состояние кожи.

волосы
молодость
красота
оттенок

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом