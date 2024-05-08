Які відтінки волосся омолоджують жінок за 40 і 50 років — поради стилістів

Доросла жінка, яка фарбує волосся в салоні краси. Фото: Freepik

Кожна літня жінка завжди хоче здаватися молодшою ззовні та приховати ознаки свого старіння, та не завжди для цього потрібно робити різні уколи краси. Достатньо просто знати, який колір волосся здатний омолодити жінку після 40 і 50 років.

Новини.LIVE ділиться порадами для жінок.

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Найкращий колір волосся для жінок після 40 років

Перш ніж обирати, в який колір пофарбувати своє волосся, потрібно враховувати свій кольоротип, а також відтінок очей і шкіри. Жінкам за 40 років експерти радять фарбуватися у теплі руді, шоколадні та медові тони, які ідеально пасуватимуть під цей вік і робитимуть жінку молодшою.

Річ у тому, що медовий колір фарби робить обличчя світлішим, і його можна використовувати як блондинкам, так і брюнеткам. А ось шоколадний, мідно-коричневий і звичайний коричневий є більш стриманими, їх можна також використовувати як для світлого, так і для темного волосся.

Жінка із шоколадним відтінком волосся. Фото: Pinterest

Найкращий колір волосся для жінок після 50 років

Жінкам цих років дуже важливо приховати недоліки шкіри та різні зморшки, які вказують на вік. Тому їм категорично не можна фарбуватися в руді та червоні кольори, оскільки вони здатні підкреслити будь-які почервоніння на шкірі й тьмяність.

Стилісти рекомендують жінкам за 50 років обирати м’який золотистий блонд, попелясту гамму і живий каштановий відтінок. Такі відтінки робитимуть жінку в цьому віці візуально молодшою.

М'який золотистий блонд. Фото: Pinterest

Але в цьому випадку дуже важливо дотримуватися певних правил, щоб не мати недоречний вигляд. Стилісти кажуть, що відтінок повинен гармоніювати з кольоротипом жінки і бути темнішим за натуральний блонд не більше, ніж на два тони.

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