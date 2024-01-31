Вера Брежнева зарабатывала на жизнь своим телом — комментарий Богдана Беспалова

Украинская певица Вера Брежнева на фотосессии. Фото: Instagram Веры Брежневой

Скандальный украинский блогер Богдан Беспалов раскрыл интересные подробности о жизни певицы Веры Брежневой. Мужчина, который продолжает обсуждать разных артистов украинского шоу-бизнеса, рассказал о деятельности звезды в прошлом.

Об этом Богдан Беспалов рассказал на своем канале в YouTube.

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Блогер утверждает, что почти все участницы группы "ВИА Гра" были в сфере предоставления интимных услуг. Что касается Веры Брежневой, то она, по словам Беспалова, работала в этой сфере еще тогда, когда не было этого официального названия.

"Все виагрянки проходили историю эскорта, кроме Алины Джанабаевой и еще нескольких девушек. Все остальные полностью отрабатывали своим телом. Это же не про талант. Это проект, который озолотил проект Меладзе. Это такие времена были. Вера зарабатывала, выживала и работала в данной деятельности тогда, когда это еще официально не называлось эскортом. Вера стоила очень дорого", — рассказал Богдан Беспалов.

Богдан Беспалов о Вере Брежневой на своем канале. Фото: скриншот с YouTube

Украинский блогер говорит, что, с одной стороны, он уважает Веру Брежневу за то, что она поддерживает сейчас свою родную страну, а с другой — критикует ее за то, что она оказывала дорогие услуги в свое время.

"Брежнева молодчинка, она с Украиной, она находится, в основном, в Украине. Поэтому в этом смысле, Вера, мое уважение к тебе есть! Но есть прошлое, которое не изменишь, и в твоей тусовке все знают, что ты занималась очень дорогим эскортом, на котором поднимала невероятное состояние. Хорошо это или плохо, я не буду судить, это очень тяжелая сфера", — также добавил украинский блогер.

Вера Брежнева во время войны в Украине

До начала полномасштабного вторжения певица Вера Брежнева долгое время жила и работала в России. В начале войны артистка исчезла из информационного пространства и только через полтора года вернулась в родную Украину.

Украинская артистка Вера Брежнева в рекламе бренда. Фото: Instagram Веры Брежневой

Вера показывала кадры, где демонстрировала себя на киевском вокзале со счастливым лицом.

Певица Вера Брежнева на киевском вокзале. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Напомним, мы писали о том, что блогер Богдан Беспалов высказался о скандале с участием Веры Брежневой.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущий Слава Демин прокомментировал выступление Веры Брежневой в Киеве.

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