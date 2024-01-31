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Відомий блогер розповів, як Брежнєва у минулому заробляла на життя

31 січня 2024 17:01
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Віра Брежнєва заробляла на життя своїм тілом — коментар Богдана Беспалова
Українська співачка Віра Брежнєва на фотосесії. Фото: Instagram Віри Брежнєвої
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Скандальний український блогер Богдан Беспалов розкрив цікаві подробиці про життя співачки Віри Брежнєвої. Чоловік, який продовжує обговорювати різних артистів українського шоу-бізнесу, розповів про діяльність зірки в минулому.

Про це Богдан Беспалов розповів на своєму каналі в YouTube.

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Богдан Беспалов про Віру Брежнєву

Блогер стверджує, що майже всі учасниці гурту "ВІА Гра" були у сфері надання інтимних послуг. Що стосується Віри Брежнєвой, то вона, за словами Беспалова, працювала у цій сфері ще тоді, коли не було цієї офіційної назви.

"Всі віагрянки проходили історію ескорту, крім Аліни Джанабаєвої і ще декількох дівчат. Всі інші повністю відпрацьовували своїм тілом. Це ж не про талант. Це проєкт, який озолотив проєкт Меладзе. Це такі часи були. Віра заробляла, виживала і працювала в даній діяльності тоді, коли це ще офіційно не називалося ескортом. Віра коштувала дуже дорого", — розповів Богдан Беспалов.

Богдан Беспалов
Богдан Беспалов про Віру Брежнєву на своєму каналі. Фото: скриншот з YouTube

Український блогер каже, що з одного боку він поважає Віру Брежнєву за те, що вона підтримує зараз свою рідну країну, а з іншого — критикує її за те, що вона надавала дорогі послуги свого часу. 

"Брежнєва молодчинка, вона з Україною, вона перебуває, здебільшого, в Україні. Тому в цьому сенсі, Віро, моя повага до тебе є! Але є минуле, яке не зміниш, і у твоїй тусовці всі знають, що ти займалася дуже дорогим ескортом, на якому піднімала неймовірні статки. Добре це чи погано, я не судитиму, це дуже важка сфера", — також додав український блогер.

Віра Брежнєва під час війни в Україні

До початку повномасштабного вторгнення співачка Віра Брежнєва тривалий час жила і працювала в Росії. На початку війни артистка зникала з інформаційного простору і лише через півтора роки повернулася до рідної України.

Вера Брежнева
Українська артистка Віра Брежнєва у рекламі бренду. Фото: Instagram Віри Брежнєвої

Віра показувала кадри, на яких демонструвала себе на київському вокзалі зі щасливим обличчям.  

Stories зі сторінки Віри Брежнєвої
Співачка Віра Брежнєва на київському вокзалі. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що блогер Богдан Беспалов висловився про скандал за участі Віри Брежнєвої. 

Раніше ми розповідали про те, що ведучий Слава Дьомін прокоментував виступ Віри Брежнєвої у Києві. 

Також ми повідомляли про те, що співачка Віра Брежнєва презентувала відео на нову україномовну пісню.

Віра Брежнєва
шоу-бізнес
українські зірки
Богдан Беспалов

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