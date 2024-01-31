Віра Брежнєва заробляла на життя своїм тілом — коментар Богдана Беспалова

Українська співачка Віра Брежнєва на фотосесії. Фото: Instagram Віри Брежнєвої

Скандальний український блогер Богдан Беспалов розкрив цікаві подробиці про життя співачки Віри Брежнєвої. Чоловік, який продовжує обговорювати різних артистів українського шоу-бізнесу, розповів про діяльність зірки в минулому.

Про це Богдан Беспалов розповів на своєму каналі в YouTube.

Читайте також:

Богдан Беспалов про Віру Брежнєву

Блогер стверджує, що майже всі учасниці гурту "ВІА Гра" були у сфері надання інтимних послуг. Що стосується Віри Брежнєвой, то вона, за словами Беспалова, працювала у цій сфері ще тоді, коли не було цієї офіційної назви.

"Всі віагрянки проходили історію ескорту, крім Аліни Джанабаєвої і ще декількох дівчат. Всі інші повністю відпрацьовували своїм тілом. Це ж не про талант. Це проєкт, який озолотив проєкт Меладзе. Це такі часи були. Віра заробляла, виживала і працювала в даній діяльності тоді, коли це ще офіційно не називалося ескортом. Віра коштувала дуже дорого", — розповів Богдан Беспалов.

Богдан Беспалов про Віру Брежнєву на своєму каналі. Фото: скриншот з YouTube

Український блогер каже, що з одного боку він поважає Віру Брежнєву за те, що вона підтримує зараз свою рідну країну, а з іншого — критикує її за те, що вона надавала дорогі послуги свого часу.

"Брежнєва молодчинка, вона з Україною, вона перебуває, здебільшого, в Україні. Тому в цьому сенсі, Віро, моя повага до тебе є! Але є минуле, яке не зміниш, і у твоїй тусовці всі знають, що ти займалася дуже дорогим ескортом, на якому піднімала неймовірні статки. Добре це чи погано, я не судитиму, це дуже важка сфера", — також додав український блогер.

Віра Брежнєва під час війни в Україні

До початку повномасштабного вторгнення співачка Віра Брежнєва тривалий час жила і працювала в Росії. На початку війни артистка зникала з інформаційного простору і лише через півтора роки повернулася до рідної України.

Українська артистка Віра Брежнєва у рекламі бренду. Фото: Instagram Віри Брежнєвої

Віра показувала кадри, на яких демонструвала себе на київському вокзалі зі щасливим обличчям.

Співачка Віра Брежнєва на київському вокзалі. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що блогер Богдан Беспалов висловився про скандал за участі Віри Брежнєвої.

Раніше ми розповідали про те, що ведучий Слава Дьомін прокоментував виступ Віри Брежнєвої у Києві.

Також ми повідомляли про те, що співачка Віра Брежнєва презентувала відео на нову україномовну пісню.