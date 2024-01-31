Віра Брежнєва заробляла на життя своїм тілом — коментар Богдана Беспалова

Відомий блогер розповів, як Брежнєва у минулому заробляла на життя
Скандальний український блогер Богдан Беспалов розкрив цікаві подробиці про життя співачки Віри Брежнєвої. Чоловік, який продовжує обговорювати різних артистів українського шоу-бізнесу, розповів про діяльність зірки в минулому.
Про це Богдан Беспалов розповів на своєму каналі в YouTube.
Богдан Беспалов про Віру Брежнєву
Блогер стверджує, що майже всі учасниці гурту "ВІА Гра" були у сфері надання інтимних послуг. Що стосується Віри Брежнєвой, то вона, за словами Беспалова, працювала у цій сфері ще тоді, коли не було цієї офіційної назви.
"Всі віагрянки проходили історію ескорту, крім Аліни Джанабаєвої і ще декількох дівчат. Всі інші повністю відпрацьовували своїм тілом. Це ж не про талант. Це проєкт, який озолотив проєкт Меладзе. Це такі часи були. Віра заробляла, виживала і працювала в даній діяльності тоді, коли це ще офіційно не називалося ескортом. Віра коштувала дуже дорого", — розповів Богдан Беспалов.
Український блогер каже, що з одного боку він поважає Віру Брежнєву за те, що вона підтримує зараз свою рідну країну, а з іншого — критикує її за те, що вона надавала дорогі послуги свого часу.
"Брежнєва молодчинка, вона з Україною, вона перебуває, здебільшого, в Україні. Тому в цьому сенсі, Віро, моя повага до тебе є! Але є минуле, яке не зміниш, і у твоїй тусовці всі знають, що ти займалася дуже дорогим ескортом, на якому піднімала неймовірні статки. Добре це чи погано, я не судитиму, це дуже важка сфера", — також додав український блогер.
Віра Брежнєва під час війни в Україні
До початку повномасштабного вторгнення співачка Віра Брежнєва тривалий час жила і працювала в Росії. На початку війни артистка зникала з інформаційного простору і лише через півтора роки повернулася до рідної України.
Віра показувала кадри, на яких демонструвала себе на київському вокзалі зі щасливим обличчям.
Нагадаємо, ми писали про те, що блогер Богдан Беспалов висловився про скандал за участі Віри Брежнєвої.
Раніше ми розповідали про те, що ведучий Слава Дьомін прокоментував виступ Віри Брежнєвої у Києві.
Також ми повідомляли про те, що співачка Віра Брежнєва презентувала відео на нову україномовну пісню.
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