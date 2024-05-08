Какие цвета омолаживают женщин — самые лучшие советы от дизайнеров

Оттенки, которые визуально омолаживают — примеры звезд
Если вы хотите всегда выглядеть безупречно, независимо от возраста, необязательно постоянно следить за главными трендами. Достаточно понимать, какие оттенки в одежде помогут внешне быть моложе, чем на самом деле.
Об этом рассказывает Who What Wear.
Самые лучшие цвета для омоложения
Бирюзовый оттенок
Дизайнер Кейт Смит утверждает, что бирюзовый цвет делает любой оттенок кожи более сияющим. Если у вас светлый оттенок кожи, поверните руку и посмотрите на свои вены на запястье, чтобы выбрать свой бирюзовый цвет.
"Если у вас средний или темный тон кожи, почти любой бирюзовый оттенок среднего тона будет отлично выглядеть", — говорит консультант по цвету Sensational Colour.
Красный и ярко-розовый оттенки
Дизайнер советуют выбрать более насыщенный пурпурный цвет, начиная от фуксии, заканчивая малиновым.
"Посмотрите на фотографии Хиллари Клинтон в этом цвете по сравнению с любым другим цветом, который она носила во время предвыборной кампании 2016 года. Как только вы увидите, насколько моложе она выглядит, вы тоже захотите найти свой самый лучший красный", — рекомендует Кейт Смит.
Новый "черный" оттенок
По словам дизайнера, чтобы черный цвет не казался столь резким, сделайте тонкие линии, морщинки и круги под глазами более темных оттенков.
"Будьте готовы заменить его угольно-серым, темно-синим или другим глубоким цветом. Возможно, вы просто обнаружите, насколько успешнее ваш "новый черный", чем тот, который вы носили раньше", — также советует дизайнер.
Светло-голубой оттенок
Женщина советует выбрать светло-голубой цвет, имеющий оттенок фиолетового или лилового. Дело в том, что с возрастом кожа и волосы женщин становятся холоднее, поэтому синий оттенок будет делать их более молодыми внешне.
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