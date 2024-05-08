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Оттенки, которые визуально омолаживают — примеры звезд

8 мая 2024 22:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какие цвета омолаживают женщин — самые лучшие советы от дизайнеров
Кейт Миддлтон в костюме бирюзового цвета. Фото: People
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Если вы хотите всегда выглядеть безупречно, независимо от возраста, необязательно постоянно следить за главными трендами. Достаточно понимать, какие оттенки в одежде помогут внешне быть моложе, чем на самом деле.

Об этом рассказывает Who What Wear.

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Бирюзовый оттенок

Дизайнер Кейт Смит утверждает, что бирюзовый цвет делает любой оттенок кожи более сияющим. Если у вас светлый оттенок кожи, поверните руку и посмотрите на свои вены на запястье, чтобы выбрать свой бирюзовый цвет.

"Если у вас средний или темный тон кожи, почти любой бирюзовый оттенок среднего тона будет отлично выглядеть", — говорит консультант по цвету Sensational Colour.

Кейт Миддлтон в бирюзовом платье
Кейт Миддлтон в бирюзовом платье. Фото: Pinterest

Красный и ярко-розовый оттенки

Дизайнер советуют выбрать более насыщенный пурпурный цвет, начиная от фуксии, заканчивая малиновым.

"Посмотрите на фотографии Хиллари Клинтон в этом цвете по сравнению с любым другим цветом, который она носила во время предвыборной кампании 2016 года. Как только вы увидите, насколько моложе она выглядит, вы тоже захотите найти свой самый лучший красный", — рекомендует Кейт Смит.

Модель Мэй Маск в ярко-розовом платье
Модель Мэй Маск в ярко-розовом платье. Фото: Instagram Мей Маск

Новый "черный" оттенок

По словам дизайнера, чтобы черный цвет не казался столь резким, сделайте тонкие линии, морщинки и круги под глазами более темных оттенков.

"Будьте готовы заменить его угольно-серым, темно-синим или другим глубоким цветом. Возможно, вы просто обнаружите, насколько успешнее ваш "новый черный", чем тот, который вы носили раньше", — также советует дизайнер.

Мишель Обама в черном костюме
Мишель Обама в черном костюме. Фото: Pinterest

Светло-голубой оттенок

Женщина советует выбрать светло-голубой цвет, имеющий оттенок фиолетового или лилового. Дело в том, что с возрастом кожа и волосы женщин становятся холоднее, поэтому синий оттенок будет делать их более молодыми внешне.

Актриса Кейт Бланшетт в платье светло-голубого оттенка.
Актриса Кейт Бланшетт в платье светло-голубого оттенка. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, с чем лучше носить балетки весной-летом 2024 года.

Раньше мы рассказывали о том, как можно оставаться молодою на долгие годы.

Также мы сообщали о том, какие стрижки способны омолаживать женщин.

одежда
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