З чим краще носити балетки навесні-влітку 2024 — найкрасивіші образи для жінок

Жінка в балетках яскравого кольору. Фото: Hindustan Times

Напевно, кожна дівчина і жінка знає, що найзручніше взуття навесні та влітку — це балетки, які не тільки додають комфорту, а й чудово поєднуються в різних образах. Але варто знати, з чим цього року варто взувати балетки.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для модниць.

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Повсякденні образи

Класичні чорні балетки пасуватимуть під звичайні повсякденні образи, наприклад під тренч, лонгслів і вузькі штани. До того ж, можна брати не тільки чорні балетки, а й коричневі, а також білі. Вони чудово пасуватимуть до повсякденного одягу.

Жінка у повсякденному образі з балетками. Фото: Pinterest

Святкові образи

Якщо ви збираєтеся на якесь свято і хочете мати чудовий вигляд, можете додати до свого образу яскраві лаковані балетки, які допоможуть зробити акцент на образі. Таке взуття можна поєднувати зі спідницями з драпіруванням, короткими сукнями та навіть із шортами.

Дівчина в сукні та балетках. Фото: Pinterest

Офісні образи

Якщо ви працюєте в офісі та багато часу проводите на ногах, то балетки — це найкращий варіант для вас. А щоб створити красивий офісний образ, можна взути балетки з ремінцями. Але в цьому випадку варто обирати темніші відтінки балеток.

Жінка в офісному вбранні та балетках. Фото: Pinterest

Романтичні образи

Таке взуття можна одягнути і під романтичний лук, особливо якщо ви збираєтеся на побачення на свіжому повітрі. Тут можна трохи "розійтися" й обрати балетки з квітами, стразами або бантиками. Їх можна взути під невагомі сукні навесні, під спідниці або навіть звичайні джинси.

Жінка у джинсах і балетках з бантиками. Фото: Pinterest

Ділові образи

Щоб створити красивий діловий образ, можна підібрати двокольорові балетки, наприклад коли спереду вони чорні, а позаду білі або бежеві. Таке взуття можна поєднати з джинсами, класичними штанами або костюмами.

Жінка в чорно-бежевих балетках. Фото: Pinterest

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