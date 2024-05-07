З чим краще носити балетки навесні-влітку 2024 — найкрасивіші образи для жінок

Балетки знову в моді — з чим носити найзручніше взуття навесні-влітку 2024
Напевно, кожна дівчина і жінка знає, що найзручніше взуття навесні та влітку — це балетки, які не тільки додають комфорту, а й чудово поєднуються в різних образах. Але варто знати, з чим цього року варто взувати балетки.
Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для модниць.
З чим варто поєднувати балетки навесні 2024 року
Повсякденні образи
Класичні чорні балетки пасуватимуть під звичайні повсякденні образи, наприклад під тренч, лонгслів і вузькі штани. До того ж, можна брати не тільки чорні балетки, а й коричневі, а також білі. Вони чудово пасуватимуть до повсякденного одягу.
Святкові образи
Якщо ви збираєтеся на якесь свято і хочете мати чудовий вигляд, можете додати до свого образу яскраві лаковані балетки, які допоможуть зробити акцент на образі. Таке взуття можна поєднувати зі спідницями з драпіруванням, короткими сукнями та навіть із шортами.
Офісні образи
Якщо ви працюєте в офісі та багато часу проводите на ногах, то балетки — це найкращий варіант для вас. А щоб створити красивий офісний образ, можна взути балетки з ремінцями. Але в цьому випадку варто обирати темніші відтінки балеток.
Романтичні образи
Таке взуття можна одягнути і під романтичний лук, особливо якщо ви збираєтеся на побачення на свіжому повітрі. Тут можна трохи "розійтися" й обрати балетки з квітами, стразами або бантиками. Їх можна взути під невагомі сукні навесні, під спідниці або навіть звичайні джинси.
Ділові образи
Щоб створити красивий діловий образ, можна підібрати двокольорові балетки, наприклад коли спереду вони чорні, а позаду білі або бежеві. Таке взуття можна поєднати з джинсами, класичними штанами або костюмами.
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