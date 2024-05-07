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Балетки знову в моді — з чим носити найзручніше взуття навесні-влітку 2024

7 травня 2024 19:57
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З чим краще носити балетки навесні-влітку 2024 — найкрасивіші образи для жінок
Жінка в балетках яскравого кольору. Фото: Hindustan Times
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Напевно, кожна дівчина і жінка знає, що найзручніше взуття навесні та влітку — це балетки, які не тільки додають комфорту, а й чудово поєднуються в різних образах. Але варто знати, з чим цього року варто взувати балетки.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для модниць.

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З чим варто поєднувати балетки навесні 2024 року

Повсякденні образи

Класичні чорні балетки пасуватимуть під звичайні повсякденні образи, наприклад під тренч, лонгслів і вузькі штани. До того ж, можна брати не тільки чорні балетки, а й коричневі, а також білі. Вони чудово пасуватимуть до повсякденного одягу.

Женщина в повседневном образе с балетками
Жінка у повсякденному образі з балетками. Фото: Pinterest

Святкові образи

Якщо ви збираєтеся на якесь свято і хочете мати чудовий вигляд, можете додати до свого образу яскраві лаковані балетки, які допоможуть зробити акцент на образі. Таке взуття можна поєднувати зі спідницями з драпіруванням, короткими сукнями та навіть із шортами.

Девушка в платье и балетках
Дівчина в сукні та балетках. Фото: Pinterest

Офісні образи

Якщо ви працюєте в офісі та багато часу проводите на ногах, то балетки — це найкращий варіант для вас. А щоб створити красивий офісний образ, можна взути балетки з ремінцями. Але в цьому випадку варто обирати темніші відтінки балеток.

Женщина в офисном наряде и балетках
Жінка в офісному вбранні та балетках. Фото: Pinterest

Романтичні образи

Таке взуття можна одягнути і під романтичний лук, особливо якщо ви збираєтеся на побачення на свіжому повітрі. Тут можна трохи "розійтися" й обрати балетки з квітами, стразами або бантиками. Їх можна взути під невагомі сукні навесні, під спідниці або навіть звичайні джинси.

Женщина в джинсах и балетках с бантиками
Жінка у джинсах і балетках з бантиками. Фото: Pinterest

Ділові образи

Щоб створити красивий діловий образ, можна підібрати двокольорові балетки, наприклад коли спереду вони чорні, а позаду білі або бежеві. Таке взуття можна поєднати з джинсами, класичними штанами або костюмами.

Женщина в черно-бежевых балетках
Жінка в чорно-бежевих балетках. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які жіночі штани вважаються новим трендом весни 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, які сукні будуть наймоднішими влітку 2024 року.  

Також ми повідомляли про те, які жіночі сумки будуть найстильнішими в 2024 році. 

одяг
тренди
жіноче взуття
балетки

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