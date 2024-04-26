Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Елегантність і жіночність — наймодніші сукні цього літа 2024 arrow

Елегантність і жіночність — наймодніші сукні цього літа 2024

26 квітня 2024 13:39
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Наймодніші сукні літа 2024 — трендові принти та фасони з фото
Три молоді дівчини в сукнях з квітковими принтами. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На дворі — середина весни, а це означає, що до нового літнього періоду залишилося не так вже і багато часу. Щоб бути наймоднішою влітку цього року, варто знати, які сукні стилісти рекомендують додати до свого гардеробу в спекотні дні.

Новини.LIVE розповідає про ці сукні.

Читайте також:

Найстильніші сукні літа 2024 року

Легкі сукні білого кольору

Стилісти кажуть, що влітку цього року білий колір буде особливо популярним, а тим паче, якщо йдеться про сукні такого відтінку. Головною перевагою цих суконь є той факт, що їх можна комбінувати з різними аксесуарами і одягати під різне взуття.

Проте, щоб ви не були схожі на наречених, які одягають білі сукні на весілля, варто обирати доволі скромні фасони цього одягу.

Девушка в белом невесомом платье
Дівчина у білій невагомій сукні. Фото: Pinterest

Драпірування на сукнях

Велика кількість дизайнерів у літніх колекціях додали такий популярний і модний елемент декору, як драпірування. Цей факт означає те, що сукні з елементами драпірування цього сезону вважатимуться одними з найтрендовіших в гардеробі кожної жінки або дівчини.

До того ж, у сукні з додаванням такого декору ви матимете доволі жіночний і елегантний вигляд, чим точно підкорите оточуючих влітку.

Молодая девушка в платье с драпировкой
Молода дівчина у сукні з драпіруванням. Фото: Pinterest

Квіткові принти і візерунки

Квіти на одязі влітку знову посідають одне з найперших місць в рейтингу найтрендовіших елементів. Проте, квітковий декор є модним не тільки на сукнях, а й на різних аксесуарах, взутті, прикрасах та інших елементах жіночого гардеробу. 

Якщо говорити про сукні, то стилісти радять вибирати невагомі сукні, але обов’язково з квітковим принтом. 

Девушка в платье с цветочным принтом
Дівчина в сукні з квітковим принтом. Фото: Pinterest

Лаконічні силуети

Тренди в літніх сукнях поступово змінюються, відмовляючись від важких і багатошарових фасонів. У цей літній період стилісти радять справжнім модницям робити акцент на більш лаконічних і скромних моделях, щоб не мати недолугий вигляд перед оточуючими.

Цього літа краще вибирати прямі однотонні сукні, які будуть обтягувати вашу фігуру. Це вбрання матиме великий попит серед дівчат і жінок, які стежать за модою.

Женщина в платье с лаконичными силуэтами
Жінка в сукні з лаконічними силуетами. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які сукні краще не мати у своєму гардеробі навесні 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, які популярні відтінки одягу додають зайвих років жінкам. 

Також ми повідомляли про те, які колготки будуть найтрендовішими в 2024 році.

літо
тренди
сукня
мода-2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри