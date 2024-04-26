Наймодніші сукні літа 2024 — трендові принти та фасони з фото

Елегантність і жіночність — наймодніші сукні цього літа 2024
На дворі — середина весни, а це означає, що до нового літнього періоду залишилося не так вже і багато часу. Щоб бути наймоднішою влітку цього року, варто знати, які сукні стилісти рекомендують додати до свого гардеробу в спекотні дні.
Новини.LIVE розповідає про ці сукні.
Найстильніші сукні літа 2024 року
Легкі сукні білого кольору
Стилісти кажуть, що влітку цього року білий колір буде особливо популярним, а тим паче, якщо йдеться про сукні такого відтінку. Головною перевагою цих суконь є той факт, що їх можна комбінувати з різними аксесуарами і одягати під різне взуття.
Проте, щоб ви не були схожі на наречених, які одягають білі сукні на весілля, варто обирати доволі скромні фасони цього одягу.
Драпірування на сукнях
Велика кількість дизайнерів у літніх колекціях додали такий популярний і модний елемент декору, як драпірування. Цей факт означає те, що сукні з елементами драпірування цього сезону вважатимуться одними з найтрендовіших в гардеробі кожної жінки або дівчини.
До того ж, у сукні з додаванням такого декору ви матимете доволі жіночний і елегантний вигляд, чим точно підкорите оточуючих влітку.
Квіткові принти і візерунки
Квіти на одязі влітку знову посідають одне з найперших місць в рейтингу найтрендовіших елементів. Проте, квітковий декор є модним не тільки на сукнях, а й на різних аксесуарах, взутті, прикрасах та інших елементах жіночого гардеробу.
Якщо говорити про сукні, то стилісти радять вибирати невагомі сукні, але обов’язково з квітковим принтом.
Лаконічні силуети
Тренди в літніх сукнях поступово змінюються, відмовляючись від важких і багатошарових фасонів. У цей літній період стилісти радять справжнім модницям робити акцент на більш лаконічних і скромних моделях, щоб не мати недолугий вигляд перед оточуючими.
Цього літа краще вибирати прямі однотонні сукні, які будуть обтягувати вашу фігуру. Це вбрання матиме великий попит серед дівчат і жінок, які стежать за модою.
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