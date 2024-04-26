Наймодніші сукні літа 2024 — трендові принти та фасони з фото

Три молоді дівчини в сукнях з квітковими принтами. Фото: Freepik

На дворі — середина весни, а це означає, що до нового літнього періоду залишилося не так вже і багато часу. Щоб бути наймоднішою влітку цього року, варто знати, які сукні стилісти рекомендують додати до свого гардеробу в спекотні дні.

Новини.LIVE розповідає про ці сукні.

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Легкі сукні білого кольору

Стилісти кажуть, що влітку цього року білий колір буде особливо популярним, а тим паче, якщо йдеться про сукні такого відтінку. Головною перевагою цих суконь є той факт, що їх можна комбінувати з різними аксесуарами і одягати під різне взуття.

Проте, щоб ви не були схожі на наречених, які одягають білі сукні на весілля, варто обирати доволі скромні фасони цього одягу.

Дівчина у білій невагомій сукні. Фото: Pinterest

Драпірування на сукнях

Велика кількість дизайнерів у літніх колекціях додали такий популярний і модний елемент декору, як драпірування. Цей факт означає те, що сукні з елементами драпірування цього сезону вважатимуться одними з найтрендовіших в гардеробі кожної жінки або дівчини.

До того ж, у сукні з додаванням такого декору ви матимете доволі жіночний і елегантний вигляд, чим точно підкорите оточуючих влітку.

Молода дівчина у сукні з драпіруванням. Фото: Pinterest

Квіткові принти і візерунки

Квіти на одязі влітку знову посідають одне з найперших місць в рейтингу найтрендовіших елементів. Проте, квітковий декор є модним не тільки на сукнях, а й на різних аксесуарах, взутті, прикрасах та інших елементах жіночого гардеробу.

Якщо говорити про сукні, то стилісти радять вибирати невагомі сукні, але обов’язково з квітковим принтом.

Дівчина в сукні з квітковим принтом. Фото: Pinterest

Лаконічні силуети

Тренди в літніх сукнях поступово змінюються, відмовляючись від важких і багатошарових фасонів. У цей літній період стилісти радять справжнім модницям робити акцент на більш лаконічних і скромних моделях, щоб не мати недолугий вигляд перед оточуючими.

Цього літа краще вибирати прямі однотонні сукні, які будуть обтягувати вашу фігуру. Це вбрання матиме великий попит серед дівчат і жінок, які стежать за модою.

Жінка в сукні з лаконічними силуетами. Фото: Pinterest

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