ТОП-5 наймодніших суконь весни-літа 2024 — стильні образи

Колекція від Proenza Schouler на Тижні моди в Нью-Йорку. Фото: ELLE

Кожна дівчина і жінка, що поважають себе, мають у своєму гардеробі багато різних суконь, адже вони є безпосередньою ознакою жіночності, але справжнім модницям варто знати про останні тренди. Тож, ми розповідаємо, які сукні є найстильнішими сезону весна-літо 2024 року.

Новини.LIVE ділиться гідом наймодніших суконь весни-літа.

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Які сукні є наймоднішими в сезоні весна-літо 2024

Білі сукні

Навесні та влітку сукні білого кольору будуть одними з наймодніших, адже їх можна використовувати як у звичайні літні дні, так і для весільної церемонії. А ось для відпустки в літній період чудовим варіантом стане сукня з кроше. Тому справжнім модницям обов’язково потрібно мати такі сукні в своєму гардеробі.

Колекція Valentino весна-літо 2024 на Тижні моди в Парижі. Фото: Pinterest

Сітчасті сукні

Такі сукні також є одним з найголовніших трендів сезону весна-літо 2024 року. Дизайнери рекомендують носити такі сукні по-різному, наприклад можна одягнути її на якийсь вечірній захід, а можна взагалі носити з купальниками на пляжі. До того ж можна підібрати таку сітку під штани для прогулянки містом.

Колекція Isabel Marant на Тижні моди в Парижі. Фото: Glamour

Сукні з торочками

Торочки, які були модними в минулих сезонах, знову посідають перші місця в рейтингу найбажаніших елементів 2024 року. Дизайнери радять звернути увагу на такі сукні з торочками, які схожі на тоненькі нитки або широку локшину.

Колекція Alberta Ferretti на Тижні моди в Мілані. Фото: Marie Claire

Мінімалістичний стиль

Мінімалізм — це те, що буде модним завжди, тому і цього року він посідає місце серед трендів. Це ідеальний варіант для тих, хто любить спокійні кольори, стримані силуети та чисті лінії.

Колекція Tod's на Тижні моди в Мілані. Фото: Pinterest

Сукні з квітковим принтом

Квіти — це найгучніший тренд весни 2024 року, який тільки стає популярним з 2023 року. Якщо минулого року модниці обирали троянду на шию або сукні з антуріумом, то 2024 рік став роком флористичного розсипу або кольорових аплікацій в 3D-форматі.

Колекція весна-літо від Del Core на Тижні моди в Мілані. Фото: The Impression

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