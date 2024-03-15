Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Подруги позаздрять — п'ять наймодніших суконь весни-літа 2024 arrow

Подруги позаздрять — п'ять наймодніших суконь весни-літа 2024

15 березня 2024 19:17
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
ТОП-5 наймодніших суконь весни-літа 2024 — стильні образи
Колекція від Proenza Schouler на Тижні моди в Нью-Йорку. Фото: ELLE
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Кожна дівчина і жінка, що поважають себе, мають у своєму гардеробі багато різних суконь, адже вони є безпосередньою ознакою жіночності, але справжнім модницям варто знати про останні тренди. Тож, ми розповідаємо, які сукні є найстильнішими сезону весна-літо 2024 року.

Новини.LIVE ділиться гідом наймодніших суконь весни-літа.

Читайте також:

Які сукні є наймоднішими в сезоні весна-літо 2024

Білі сукні

Навесні та влітку сукні білого кольору будуть одними з наймодніших, адже їх можна використовувати як у звичайні літні дні, так і для весільної церемонії. А ось для відпустки в літній період чудовим варіантом стане сукня з кроше. Тому справжнім модницям обов’язково потрібно мати такі сукні в своєму гардеробі.

Коллекция Valentino весна-лето 2024
Колекція Valentino весна-літо 2024 на Тижні моди в Парижі. Фото: Pinterest

Сітчасті сукні

Такі сукні також є одним з найголовніших трендів сезону весна-літо 2024 року. Дизайнери рекомендують носити такі сукні по-різному, наприклад можна одягнути її на якийсь вечірній захід, а можна взагалі носити з купальниками на пляжі. До того ж можна підібрати таку сітку під штани для прогулянки містом.

Коллекция Isabel Marant на Неделе моды в Париже
Колекція Isabel Marant на Тижні моди в Парижі. Фото: Glamour

Сукні з торочками

Торочки, які були модними в минулих сезонах, знову посідають перші місця в рейтингу найбажаніших елементів 2024 року. Дизайнери радять звернути увагу на такі сукні з торочками, які схожі на тоненькі нитки або широку локшину.

Коллекция Alberta Ferretti на Неделе моды в Милане
Колекція Alberta Ferretti на Тижні моди в Мілані. Фото: Marie Claire

Мінімалістичний стиль

Мінімалізм — це те, що буде модним завжди, тому і цього року він посідає місце серед трендів. Це ідеальний варіант для тих, хто любить спокійні кольори, стримані силуети та чисті лінії.  

Коллекция Tod's на Неделе моды в Милане
Колекція Tod's на Тижні моди в Мілані. Фото: Pinterest

Сукні з квітковим принтом

Квіти — це найгучніший тренд весни 2024 року, який тільки стає популярним з 2023 року. Якщо минулого року модниці обирали троянду на шию або сукні з антуріумом, то 2024 рік став роком флористичного розсипу або кольорових аплікацій в 3D-форматі. 

Коллекция весна-лето от Del Core на Неделе моды в Милане
Колекція весна-літо від Del Core на Тижні моди в Мілані. Фото: The Impression

Нагадаємо, ми писали про те, які чубчики у жінок є наймоднішими у 2024 році. 

Раніше ми розповідали про те, які жіночі сумки будуть найактуальнішими в 2024 році. 

Також ми повідомляли про те, які колготи будуть популярними в 2024 році. 

тренди
сукня
мода-2024
весна-літо

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

14 березня 2024
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського