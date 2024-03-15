ТОП-5 самых модных платьев весны-лета 2024 — стильные образы

Коллекция из Proenza Schouler на Неделе моды в Нью-Йорке. Фото: ELLE

Каждая уважающая себя девушка и женщина имеет в своем гардеробе много разных платьев, ведь они являются непосредственным признаком женственности, но настоящим модницам следует знать о последних трендах. Итак, мы рассказываем, какие платья являются самыми стильными сезона весна-лето 2024 года.

Новини.LIVE делится гидом самых модных платьев весны-лета.

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Белые платья

Весной и летом платья белого цвета будут одними из самых модных, ведь их можно использовать как в обычные летние дни, так и для свадебной церемонии. А вот для отпуска в летний период отличным вариантом станет платье из кроше. Поэтому настоящим модницам обязательно нужно иметь такие платья в своем гардеробе.

Коллекция Valentino весна-лето 2024 на Неделе моды в Париже. Фото: Pinterest

Сетчатые платья

Такие платья также являются одним из главных трендов сезона весна-лето 2024 года. Дизайнеры рекомендуют носить такие платья по-разному, например, можно одеть его на какое-то вечернее мероприятие, а можно вообще носить с купальниками на пляже. К тому же, можно подобрать такую сетку под штаны для прогулки по городу.

Коллекция Isabel Marant на Неделе моды в Париже. Фото: Glamour

Платья с торочками

Торочки, которые были модными в прошлых сезонах, снова занимают первые места в рейтинге самых желанных элементов 2024 года. Дизайнеры советуют обратить внимание на такие платья с торочками, которые похожи на тоненькие нити или широкую лапшу.

Коллекция Alberta Ferretti на Неделе моды в Милане. Фото: Marie Claire

Минималистичный стиль

Минимализм — это то, что будет модным всегда, поэтому и в этом году он занимает место среди трендов. Это идеальный вариант для тех, кто любит спокойный цвет, сдержанные силуэты и чистые линии.

Коллекция Tod's на Неделе моды в Милане. Фото: Pinterest

Платья с цветочным принтом

Цветы — это самый громкий тренд весны 2024 года, который только становится популярным с 2023 года. Если в прошлом году модницы выбирали розу на шею или платья с антуриумом, то 2024-й год стал годом флористической россыпи или цветных аппликаций в 3D-формате.

Коллекция весна-лето от Del Core на Неделе моды в Милане. Фото: The Impression

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