Які кольори в одязі роблять візуально старше — поради стиліста

Молода дівчина у стильному вбранні. Фото: Pinterest

У світі існує величезна кількість кольорів, які підкреслюють природну красу людини, але є й ті відтінки, які мають недоречний вигляд разом. Щоб не зганьбитися на публіку, варто знати, речі яких кольорів не варто одягати разом.

Новини.LIVE розповідає про ці кольори.

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Чорний колір

Люди, які люблять класику, дуже часто обирають одяг чорного кольору, але не завжди вони вгадують з образами. Стилісти радять використовувати цей колір дозовано або обирати інші темні відтінки, які будуть цікавішими. Наприклад, можна поєднати чорний із синім або бордовим.

Молода дівчина в чорному образі. Фото: Pinterest

Тілесний

Багато дівчат люблять носити гольфи тілесних відтінків, адже візуально вони роблять фігуру більш витонченою, проте, інколи цей колір може мати застарілий образ. Стилісти радять прибрати з гардероба панчохи тілесного кольору, адже вони візуально роблять вас старшими.

Дівчина в одязі тілесних відтінків. Фото: Pinterest

Оливковий

Не секрет, що оливковий відтінок зеленого має по собі тьмяний колір, тому його в жодному разі не слід комбінувати з такими ж спокійними відтінками. Стилісти радять одягати речі оливкового кольору з помаранчевим або теплим пісочним відтінком із золотим блиском.

Дівчина в образі оливкових відтінків. Фото: Pinterest

Пурпуровий

Цей колір краще не одягати із сірими, чорними і сіро-блакитними речами, які знижують рівень його яскравості. У цьому випадку стилісти радять обрати більш ніжний відтінок, наприклад бузковий або сіро-коричневий.

Дівчина у пурпуровому піджаку. Фото: Pinterest

Гірчичний

Щоб образ з гірчичними відтінками мав свіжий вигляд, його краще розбавляти контрастними кольорами. Гірчичний відтінок можна сміливо носити з джинсовим синім, зеленим або темно-коричневим одягом. Водночас із сірим і шкірою гірчичний колір носити в жодному разі не рекомендується.

Молода дівчина у гірчичній сукні. Фото: Pinterest

Коричневий

Цей колір є універсальним, адже він може як прикрасити образ, так і додати років людині. Стилісти рекомендують поєднувати коричневий колір з яскравими відтінками помаранчевого, лимонним, синім і кремовим. Не слід комбінувати цей відтінок з насиченим чорним і коричневим.

Молода дівчина у коричневому пальті. Фото: Pinterest

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