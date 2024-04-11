Які кольори в одязі роблять візуально старше — поради стиліста

ТОП-6 кольорів в одязі, які старять жінку
У світі існує величезна кількість кольорів, які підкреслюють природну красу людини, але є й ті відтінки, які мають недоречний вигляд разом. Щоб не зганьбитися на публіку, варто знати, речі яких кольорів не варто одягати разом.
Новини.LIVE розповідає про ці кольори.
ТОП-6 кольорів, які краще не поєднувати
Чорний колір
Люди, які люблять класику, дуже часто обирають одяг чорного кольору, але не завжди вони вгадують з образами. Стилісти радять використовувати цей колір дозовано або обирати інші темні відтінки, які будуть цікавішими. Наприклад, можна поєднати чорний із синім або бордовим.
Тілесний
Багато дівчат люблять носити гольфи тілесних відтінків, адже візуально вони роблять фігуру більш витонченою, проте, інколи цей колір може мати застарілий образ. Стилісти радять прибрати з гардероба панчохи тілесного кольору, адже вони візуально роблять вас старшими.
Оливковий
Не секрет, що оливковий відтінок зеленого має по собі тьмяний колір, тому його в жодному разі не слід комбінувати з такими ж спокійними відтінками. Стилісти радять одягати речі оливкового кольору з помаранчевим або теплим пісочним відтінком із золотим блиском.
Пурпуровий
Цей колір краще не одягати із сірими, чорними і сіро-блакитними речами, які знижують рівень його яскравості. У цьому випадку стилісти радять обрати більш ніжний відтінок, наприклад бузковий або сіро-коричневий.
Гірчичний
Щоб образ з гірчичними відтінками мав свіжий вигляд, його краще розбавляти контрастними кольорами. Гірчичний відтінок можна сміливо носити з джинсовим синім, зеленим або темно-коричневим одягом. Водночас із сірим і шкірою гірчичний колір носити в жодному разі не рекомендується.
Коричневий
Цей колір є універсальним, адже він може як прикрасити образ, так і додати років людині. Стилісти рекомендують поєднувати коричневий колір з яскравими відтінками помаранчевого, лимонним, синім і кремовим. Не слід комбінувати цей відтінок з насиченим чорним і коричневим.
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