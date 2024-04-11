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ТОП-6 кольорів в одязі, які старять жінку

11 квітня 2024 15:26
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Які кольори в одязі роблять візуально старше — поради стиліста
Молода дівчина у стильному вбранні. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У світі існує величезна кількість кольорів, які підкреслюють природну красу людини, але є й ті відтінки, які мають недоречний вигляд разом. Щоб не зганьбитися на публіку, варто знати, речі яких кольорів не варто одягати разом.

Новини.LIVE розповідає про ці кольори.

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Чорний колір

Люди, які люблять класику, дуже часто обирають одяг чорного кольору, але не завжди вони вгадують з образами. Стилісти радять використовувати цей колір дозовано або обирати інші темні відтінки, які будуть цікавішими. Наприклад, можна поєднати чорний із синім або бордовим.

Молодая девушка в черном образе
Молода дівчина в чорному образі. Фото: Pinterest

Тілесний

Багато дівчат люблять носити гольфи тілесних відтінків, адже візуально вони роблять фігуру більш витонченою, проте, інколи цей колір може мати застарілий образ. Стилісти радять прибрати з гардероба панчохи тілесного кольору, адже вони візуально роблять вас старшими.

Девушка в одежде телесных оттенков
Дівчина в одязі тілесних відтінків. Фото: Pinterest

Оливковий

Не секрет, що оливковий відтінок зеленого має по собі тьмяний колір, тому його в жодному разі не слід комбінувати з такими ж спокійними відтінками. Стилісти радять одягати речі оливкового кольору з помаранчевим або теплим пісочним відтінком із золотим блиском.

Девушка в образе оливковых оттенков
Дівчина в образі оливкових відтінків. Фото: Pinterest

Пурпуровий

Цей колір краще не одягати із сірими, чорними і сіро-блакитними речами, які знижують рівень його яскравості. У цьому випадку стилісти радять обрати більш ніжний відтінок, наприклад бузковий або сіро-коричневий. 

Девушка в пурпурном пиджаке
Дівчина у пурпуровому піджаку. Фото: Pinterest

Гірчичний

Щоб образ з гірчичними відтінками мав свіжий вигляд, його краще розбавляти контрастними кольорами. Гірчичний відтінок можна сміливо носити з джинсовим синім, зеленим або темно-коричневим одягом. Водночас із сірим і шкірою гірчичний колір носити в жодному разі не рекомендується.

Молодая девушка в горчичном платье
Молода дівчина у гірчичній сукні. Фото: Pinterest

Коричневий

Цей колір є універсальним, адже він може як прикрасити образ, так і додати років людині. Стилісти рекомендують поєднувати коричневий колір з яскравими відтінками помаранчевого, лимонним, синім і кремовим. Не слід комбінувати цей відтінок з насиченим чорним і коричневим.

Молодая девушка в коричневом пальто
Молода дівчина у коричневому пальті. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, яке жіноче взуття буде наймоднішим у 2024 році. 

Раніше ми розповідали про те, які відтінки волосся будуть найактуальнішими у 2024 році. 

Також ми повідомляли про те, які колготки вважаються найстильнішими у 2024 році.

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