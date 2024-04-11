Какие цвета в одежде делают визуально старше — советы стилиста

Молодая девушка в стильном наряде. Фото: Pinterest

В мире существует множество цветов, которые подчеркивают естественную красоту человека, но есть и те оттенки, которые имеют неуместный вид вместе. Чтобы не опозориться на публику, следует знать, вещи каких цветов не стоит одевать вместе.

Новини.LIVE рассказывает об этих цветах.

Читайте также:

ТОП-6 цветов, которые лучше не совмещать

Черный цвет

Люди, которые любят классику, очень часто выбирают одежду черного цвета, но не всегда они угадывают образы. Стилисты советуют использовать этот цвет дозированно или выбирать другие темные оттенки, которые будут интереснее. К примеру, можно соединить черный с синим или бордовым.

Молодая девушка в черном образе. Фото: Pinterest

Телесный

Многие девушки любят носить гольфы телесных оттенков, ведь визуально они делают фигуру более утонченной, однако, иногда этот цвет может иметь устаревший образ. Стилисты советуют убрать из гардероба чулки телесного цвета, ведь они зрительно делают вас старше.

Девушка в одежде телесных оттенков. Фото: Pinterest

Оливковый

Не секрет, что оливковый оттенок зеленого имеет по себе тусклый цвет, поэтому его ни в коем случае не следует комбинировать с такими же спокойными оттенками. Стилисты советуют одевать вещи оливкового цвета с оранжевым или теплым песочным оттенком с золотым блеском.

Девушка в образе оливковых оттенков. Фото: Pinterest

Пурпурный

Этот цвет лучше не одевать с серыми, черными и серо-голубыми вещами, которые снижают уровень его яркости. В этом случае стилисты советуют выбрать более нежный оттенок, например, сиреневый или серо-коричневый.

Девушка в фиолетовом пиджаке. Фото: Pinterest

Горчичный

Чтобы образ с горчичными оттенками выглядел свежим, его лучше разбавлять контрастными цветами. Горчичный оттенок можно смело носить с джинсовой синей, зеленой или темно-коричневой одеждой. В то же время, с серым и кожей горчичный цвет носить ни в коем случае не рекомендуется.

Молодая девушка в горчичном платье. Фото: Pinterest

Коричневый

Этот цвет универсален, ведь он может как украсить образ, так и прибавить лет человеку. Стилисты рекомендуют сочетать коричневый цвет с яркими оттенками оранжевого, лимонного, синего и кремового. Не следует комбинировать этот оттенок с насыщенным черным и коричневым.

Молодая девушка в коричневом пальто. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какая женская обувь будет самой модной в 2024 году.

Ранее мы рассказывали о том, какие оттенки волос будут самыми актуальными в 2024 году.

Также мы сообщали о том, какие колготки считаются самыми стильными в 2024 году.