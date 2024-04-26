Самые модные платья лета 2024 — трендовые принты и фасоны с фото

Три молодые девушки в платьях с цветочными принтами. Фото: Freepik

На дворе — середина весны, а это значит, что до нового летнего периода осталось не так уж много времени. Чтобы быть самой модной летом этого года, стоит знать, какие платья стилисты рекомендуют добавить в свой гардероб в жаркие дни.

Новини.LIVE рассказывает об этих платьях.

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Легкие платья белого цвета

Стилисты говорят, что летом этого года белый цвет будет особенно популярен, а тем более, если речь идет о платьях такого оттенка. Главным преимуществом этих платьев является тот факт, что их можно комбинировать с разными аксессуарами и одевать под разную обувь.

Однако, чтобы вы не были похожими на невест, которые одевают белые платья на свадьбу, стоит выбирать довольно скромные фасоны этой одежды.

Девушка в белом невесомом платье. Фото: Pinterest

Драпирование на платьях

Большое количество дизайнеров в летних коллекциях добавили такой популярный и модный элемент декора, как драпировка. Этот факт означает то, что платья с элементами драпировки в этом сезоне можно считать одними из самых трендовых в гардеробе каждой женщины или девушки.

К тому же, в платье с добавлением такого декора вы будете выглядеть довольно женственно и элегантно, чем точно покорите окружающих летом.

Молодая девушка в платье с драпировкой. Фото: Pinterest

Цветочные принты и узоры

Цветы на одежде летом снова занимают одно из первых мест в рейтинге самых трендовых элементов. Тем не менее, цветочный декор моден не только на платьях, но и на различных аксессуарах, обуви, украшениях и других элементах женского гардероба.

Если говорить о платьях, то стилисты советуют выбирать невесомые платья, но обязательно с цветочным принтом.

Девушка в платье с цветочным принтом. Фото: Pinterest

Лаконические силуэты

Тренды в летних платьях постепенно меняются, отказываясь от тяжелых и многослойных фасонов. В этот летний период стилисты советуют настоящим модницам делать акцент на более лаконичных и скромных моделях, чтобы не выглядеть неуклюже перед окружающими.

Этим летом лучше выбирать прямые однотонные платья, которые будут обтягивать вашу фигуру. Эти наряды будут иметь большой спрос среди девушек и женщин, которые следят за модой.

Женщина в платье с лаконичными силуэтами. Фото: Pinterest

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