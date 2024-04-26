Самые модные платья лета 2024 — трендовые принты и фасоны с фото

Элегантность и женственность — самые модные платья этого лета 2024
На дворе — середина весны, а это значит, что до нового летнего периода осталось не так уж много времени. Чтобы быть самой модной летом этого года, стоит знать, какие платья стилисты рекомендуют добавить в свой гардероб в жаркие дни.
Новини.LIVE рассказывает об этих платьях.
Самые стильные платья лета 2024 года
Легкие платья белого цвета
Стилисты говорят, что летом этого года белый цвет будет особенно популярен, а тем более, если речь идет о платьях такого оттенка. Главным преимуществом этих платьев является тот факт, что их можно комбинировать с разными аксессуарами и одевать под разную обувь.
Однако, чтобы вы не были похожими на невест, которые одевают белые платья на свадьбу, стоит выбирать довольно скромные фасоны этой одежды.
Драпирование на платьях
Большое количество дизайнеров в летних коллекциях добавили такой популярный и модный элемент декора, как драпировка. Этот факт означает то, что платья с элементами драпировки в этом сезоне можно считать одними из самых трендовых в гардеробе каждой женщины или девушки.
К тому же, в платье с добавлением такого декора вы будете выглядеть довольно женственно и элегантно, чем точно покорите окружающих летом.
Цветочные принты и узоры
Цветы на одежде летом снова занимают одно из первых мест в рейтинге самых трендовых элементов. Тем не менее, цветочный декор моден не только на платьях, но и на различных аксессуарах, обуви, украшениях и других элементах женского гардероба.
Если говорить о платьях, то стилисты советуют выбирать невесомые платья, но обязательно с цветочным принтом.
Лаконические силуэты
Тренды в летних платьях постепенно меняются, отказываясь от тяжелых и многослойных фасонов. В этот летний период стилисты советуют настоящим модницам делать акцент на более лаконичных и скромных моделях, чтобы не выглядеть неуклюже перед окружающими.
Этим летом лучше выбирать прямые однотонные платья, которые будут обтягивать вашу фигуру. Эти наряды будут иметь большой спрос среди девушек и женщин, которые следят за модой.
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