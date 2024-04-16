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Поріжте ножицями — ці сукні точно не слід одягати навесні 2024

16 квітня 2024 19:27
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Які сукні категорично не варто одягати навесні 2024 — головні антитренди
Молода дівчина у короткій мереживній сукні чорного кольору. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Навесні, коли надворі все навколо цвіте, кожній дівчині хочеться мати легкий і жіночний вигляд, яким вона намагається зачепити увагу представників сильної статі. Щоб цього досягти, варто знати, які сукні в жодному разі не варто одягати в цьому році.

Новини.LIVE розповідає про головні антитренди в сукнях.

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Які сукні не слід одягати навесні

Мереживна сукня

Варто зазначити, що мереживна тканина більше підходить для спідньої білизни, тому її варто залишити для дому. Стилісти кажуть, що сукні, які зроблені з цього матеріалу, мають досить вульгарний і недоречний вигляд, через що і увійшли до списку головних антитрендів весни 2024 року.

Девушка в светлом кружевном платье
Дівчина у світлій мереживній сукні. Фото: Pinterest

Сукня-маллет

Якщо подивитися на цю сукню з одного боку, то це досить повітряна сукня, яку в теорії можна б було одягнути на побачення або звичайну прогулянку вулицею. Проте, сам фасон вже давно вийшов з моди, тому його можна замінити на більш сучасні матеріали.

Молодая девушка в платье-маллет
Молода дівчина у сукні-маллет. Фото: Instagram

Приталена сукня

В цьому сезоні також краще прибрати зі свого гардеробу сукні, які підкреслюють вашу фігуру. Стилісти радять замінити ці фасони більш вільними за формою сукнями, можливо, навіть прямого крою. Якщо говорити про довжину, то краще купувати міді.

Девушка в приталенном платье
Дівчина у приталеній сукні. Фото: Pinterest

В'язана сукня

Це ще один антитренд цього року. Ще декілька років тому в’язані сукні користувалися популярністю у дівчат, але цього сезону краще їх прибрати. По-перше, навесні в них дуже спекотно, а по-друге, зараз існують більш сучасні сукні.

Молодая девушка в вязаном платье
Молода дівчина у в'язаній сукні. Фото: Pinterest

Вельветова сукня

Якщо у вас в шафі є така сукня, краще її прибрати якнайдалі, адже в цьому сезоні ви матимете безглуздий вигляд, якщо одягнете її. Якщо ви, все ж таки, хочете одягнути сукню з м’якого матеріалу, то краще обрати, наприклад, шовк. 

Женщина в вельветовом платье
Жінка у вельветовій сукні. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які жіночі сумки є найактуальнішими у 2024 році.  

Раніше ми розповідали про те, який манікюр вважається наймоднішим у 2024 році. 

Також ми повідомляли про те, який жіночий парфум буде наймоднішим у 2024 році.

одяг
сукня
антитренди
мода-2024

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