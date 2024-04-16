Які сукні категорично не варто одягати навесні 2024 — головні антитренди

Молода дівчина у короткій мереживній сукні чорного кольору. Фото: Pinterest

Навесні, коли надворі все навколо цвіте, кожній дівчині хочеться мати легкий і жіночний вигляд, яким вона намагається зачепити увагу представників сильної статі. Щоб цього досягти, варто знати, які сукні в жодному разі не варто одягати в цьому році.

Новини.LIVE розповідає про головні антитренди в сукнях.

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Мереживна сукня

Варто зазначити, що мереживна тканина більше підходить для спідньої білизни, тому її варто залишити для дому. Стилісти кажуть, що сукні, які зроблені з цього матеріалу, мають досить вульгарний і недоречний вигляд, через що і увійшли до списку головних антитрендів весни 2024 року.

Дівчина у світлій мереживній сукні. Фото: Pinterest

Сукня-маллет

Якщо подивитися на цю сукню з одного боку, то це досить повітряна сукня, яку в теорії можна б було одягнути на побачення або звичайну прогулянку вулицею. Проте, сам фасон вже давно вийшов з моди, тому його можна замінити на більш сучасні матеріали.

Молода дівчина у сукні-маллет. Фото: Instagram

Приталена сукня

В цьому сезоні також краще прибрати зі свого гардеробу сукні, які підкреслюють вашу фігуру. Стилісти радять замінити ці фасони більш вільними за формою сукнями, можливо, навіть прямого крою. Якщо говорити про довжину, то краще купувати міді.

Дівчина у приталеній сукні. Фото: Pinterest

В'язана сукня

Це ще один антитренд цього року. Ще декілька років тому в’язані сукні користувалися популярністю у дівчат, але цього сезону краще їх прибрати. По-перше, навесні в них дуже спекотно, а по-друге, зараз існують більш сучасні сукні.

Молода дівчина у в'язаній сукні. Фото: Pinterest

Вельветова сукня

Якщо у вас в шафі є така сукня, краще її прибрати якнайдалі, адже в цьому сезоні ви матимете безглуздий вигляд, якщо одягнете її. Якщо ви, все ж таки, хочете одягнути сукню з м’якого матеріалу, то краще обрати, наприклад, шовк.

Жінка у вельветовій сукні. Фото: Pinterest

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