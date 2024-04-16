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Порежьте ножницами — эти платья точно не следует одевать весной 2024

16 апреля 2024 19:27
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какие платья категорически не стоит одевать весной 2024 — главные антитренды
Молодая девушка в коротком кружевном платье черного цвета. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Весной, когда на улице все вокруг цветет, каждой девушке хочется иметь легкий и женственный вид, которым она пытается задеть внимание представителей сильного пола. Чтобы этого добиться, следует знать, какие платья ни в коем случае не стоит одевать в этом году.

Новини.LIVE рассказывает о главных антитрендах в платьях.

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Какие платья не следует одевать весной

Кружевное платье

Следует отметить, что кружевная ткань больше подходит для нижнего белья, поэтому ее следует оставить для дома. Стилисты говорят, что платья, которые сделаны из этого материала, выглядят довольно вульгарно и неуместно, из-за чего и вошли в список главных антитрендов весны 2024 года.

Девушка в светлом кружевном платье.
Девушка в светлом кружевном платье. Фото: Pinterest

Платье-маллет

Если посмотреть на это платье с одной стороны, то это достаточно воздушное платье, которое в теории можно было бы одеть на свидание или обычную прогулку по улице. Однако, сам фасон уже давно вышел из моды, поэтому его можно заменить на более современные материалы.

Молодая девушка в платье-маллет
Молодая девушка в платье-маллет. Фото: Instagram

Приталенное платье

В этом сезоне также лучше убрать со своего гардероба платья, подчеркивающие вашу фигуру. Стилисты советуют заменить эти фасоны более свободными по форме платьями, возможно даже прямого кроя. Если говорить о длине, то лучше покупать миди.

Девушка в приталенном платье.
Девушка в приталенном платье. Фото: Pinterest

Вязаное платье

Это еще один антитренд в этом году. Еще несколько лет назад вязаные платья пользовались популярностью у девушек, но в этом сезоне лучше их убрать. Во-первых, весной в них очень жарко, а во-вторых, сейчас существуют более современные платья.

Молодая девушка в вязаном платье
Молодая девушка в вязаном платье. Фото: Pinterest

Вельветовое платье

Если у вас в шкафу есть такое платье, лучше его убрать как можно дальше, ведь в этом сезоне вы будете выглядеть бессмысленно, если наденете его. Если вы все же хотите одеть платье из мягкого материала, то лучше выбрать, например, шелк.

Женщина в вельветовом платье.
Женщина в вельветовом платье. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие женские сумки являются самыми актуальными в 2024 году.

Ранее мы рассказывали о том, какой маникюр считается самым модным в 2024 году.

Также мы сообщали о том, какой женский парфюм будет самым модным в 2024 году.

одежда
платье
антитренды
мода-2024

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