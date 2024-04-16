Какие платья категорически не стоит одевать весной 2024 — главные антитренды

Молодая девушка в коротком кружевном платье черного цвета. Фото: Pinterest

Весной, когда на улице все вокруг цветет, каждой девушке хочется иметь легкий и женственный вид, которым она пытается задеть внимание представителей сильного пола. Чтобы этого добиться, следует знать, какие платья ни в коем случае не стоит одевать в этом году.

Новини.LIVE рассказывает о главных антитрендах в платьях.

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Кружевное платье

Следует отметить, что кружевная ткань больше подходит для нижнего белья, поэтому ее следует оставить для дома. Стилисты говорят, что платья, которые сделаны из этого материала, выглядят довольно вульгарно и неуместно, из-за чего и вошли в список главных антитрендов весны 2024 года.

Девушка в светлом кружевном платье. Фото: Pinterest

Платье-маллет

Если посмотреть на это платье с одной стороны, то это достаточно воздушное платье, которое в теории можно было бы одеть на свидание или обычную прогулку по улице. Однако, сам фасон уже давно вышел из моды, поэтому его можно заменить на более современные материалы.

Молодая девушка в платье-маллет. Фото: Instagram

Приталенное платье

В этом сезоне также лучше убрать со своего гардероба платья, подчеркивающие вашу фигуру. Стилисты советуют заменить эти фасоны более свободными по форме платьями, возможно даже прямого кроя. Если говорить о длине, то лучше покупать миди.

Девушка в приталенном платье. Фото: Pinterest

Вязаное платье

Это еще один антитренд в этом году. Еще несколько лет назад вязаные платья пользовались популярностью у девушек, но в этом сезоне лучше их убрать. Во-первых, весной в них очень жарко, а во-вторых, сейчас существуют более современные платья.

Молодая девушка в вязаном платье. Фото: Pinterest

Вельветовое платье

Если у вас в шкафу есть такое платье, лучше его убрать как можно дальше, ведь в этом сезоне вы будете выглядеть бессмысленно, если наденете его. Если вы все же хотите одеть платье из мягкого материала, то лучше выбрать, например, шелк.

Женщина в вельветовом платье. Фото: Pinterest

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