С чем лучше носить балетки весной-летом 2024 — самые красивые образы для женщин

Балетки снова в моде — с чем носить самую удобную обувь весной-летом 2024
Наверняка каждая девушка и женщина знает, что самая удобная обувь весной и летом — это балетки, которые не только придают комфорт, но и прекрасно сочетаются в разных образах. Но стоит знать, с чем в этом году стоит обувать балетки.
Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для модниц.
С чем следует сочетать балетки в 2024 году весной
Повседневные образы
Классические черные балетки будут подходить под обычные повседневные образы, например, под тренч, лонгслив и узкие штаны. К тому же, можно брать не только черные балетки, но и коричневые, а также белые. Они отлично подойдут под повседневную одежду.
Праздничные образы
Если вы собираетесь на какой-нибудь праздник и хотите выглядеть прекрасно, можете добавить к своему образу яркие лакированные балетки, которые помогут сделать акцент на образе. Такую обувь можно сочетать с юбками с драпировкой, короткими платьями и даже с шортами.
Офисные образы
Если вы работаете в офисе и много времени проводите на ногах, то балетки — это лучший вариант для вас. А чтобы создать красивый офисный образ, можно надеть балетки с ремешками. Но в этом случае следует выбирать более темные оттенки балеток.
Романтические образы
Такую обувь можно одеть и под романтический лук, особенно если вы собираетесь на свидание на свежем воздухе. Здесь можно немного "разойтись" и выбрать балетки с цветами, стразами или бантиками. Их можно обуть под невесомые платья весной, под юбки или даже обычные джинсы.
Деловые образы
Чтобы создать красивый деловой образ, можно подобрать двухцветные балетки, например, когда спереди они черные, а сзади — белые или бежевые. Такую обувь можно совместить с джинсами, классическими брюками или костюмами.
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