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Балетки снова в моде — с чем носить самую удобную обувь весной-летом 2024

7 мая 2024 19:57
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С чем лучше носить балетки весной-летом 2024 — самые красивые образы для женщин
Женщина в ярких балетках. Фото: Hindustan Times
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Наверняка каждая девушка и женщина знает, что самая удобная обувь весной и летом — это балетки, которые не только придают комфорт, но и прекрасно сочетаются в разных образах. Но стоит знать, с чем в этом году стоит обувать балетки.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для модниц.

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Повседневные образы

Классические черные балетки будут подходить под обычные повседневные образы, например, под тренч, лонгслив и узкие штаны. К тому же, можно брать не только черные балетки, но и коричневые, а также белые. Они отлично подойдут под повседневную одежду.

Женщина в повседневном виде с балетками.
Женщина в повседневном образе с балетками. Фото: Pinterest

Праздничные образы

Если вы собираетесь на какой-нибудь праздник и хотите выглядеть прекрасно, можете добавить к своему образу яркие лакированные балетки, которые помогут сделать акцент на образе. Такую обувь можно сочетать с юбками с драпировкой, короткими платьями и даже с шортами.

Девушка в платье и балетках.
Девушка в платье и балетках. Фото: Pinterest

Офисные образы

Если вы работаете в офисе и много времени проводите на ногах, то балетки — это лучший вариант для вас. А чтобы создать красивый офисный образ, можно надеть балетки с ремешками. Но в этом случае следует выбирать более темные оттенки балеток.

Женщина в офисном наряде и балетках.
Женщина в офисном наряде и балетках. Фото: Pinterest

Романтические образы

Такую обувь можно одеть и под романтический лук, особенно если вы собираетесь на свидание на свежем воздухе. Здесь можно немного "разойтись" и выбрать балетки с цветами, стразами или бантиками. Их можно обуть под невесомые платья весной, под юбки или даже обычные джинсы.

Женщина в джинсах и балетках с бантиками.
Женщина в джинсах и балетках с бантиками. Фото: Pinterest

Деловые образы

Чтобы создать красивый деловой образ, можно подобрать двухцветные балетки, например, когда спереди они черные, а сзади — белые или бежевые. Такую обувь можно совместить с джинсами, классическими брюками или костюмами.

Женщина в черно-бежевых балетках.
Женщина в черно-бежевых балетках. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие женские брюки считаются новым трендом весны 2024 года.

Раньше мы рассказывали о том, какие платья будут самыми модными летом 2024 года.

Также мы сообщали о том, какие женские сумки будут самыми стильными в 2024 году.

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тренды
женская обувь
балетки

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