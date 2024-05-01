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Шовкові штани — новий тренд весни-літа 2024 року

1 травня 2024 19:57
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Новий тренд весни-літа 2024 шовкові штани — найелегантніша річ гардеробу
Жінка в модних шовкових штанах. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Навесні-влітку 2024 року новим трендом серед справжніх модниць будуть штани, які зроблені з шовкової тканини. Стилісти кажуть, що цей одяг допоможе жінці або дівчині мати елегантний вигляд і, водночас, почувати себе комфортно.

Про це повідомляє Who What Wear.

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За словами стилістів, шовкові штани, які зроблені з м’якої тканини, зроблять образ жінки або дівчини досить вишуканим і невимушеним. До того ж вони прекрасно пасуватимуть під велику кількість речей, тому їх обов’язково треба мати у своєму гардеробі навесні та влітку цього року.

Чому шовкові штани такі універсальні

Такі штани можна сміливо комбінувати з шовковою блузкою або з легкою сорочкою, і поєднувати навіть з кардиганом або джемпером. Якщо ви збираєтеся на якусь вечірку, чудовим варіантом буде поєднати в’язаний верх з кашеміром з цими штанами. Влітку можна одягати під шовкові штани босоніжки і верх-бандо. 

Молодая девушка в шелковых брюках и кардиганах
Молода дівчина у шовкових штанах і кардигані. Фото: Pinterest

Існує багато відтінків і моделей шовкових штанів, що допоможе справжнім модницям обирати такі штани на свій смак. До того ж не потрібно обирати під такі штани багато аксесуарів, адже шовкова тканина блищить, що додає цим штанам грайливості. 

Щоб створити вишуканий і, водночас, скромний образ, стилісти радять підбирати під ці штани правильні речі. Так, їх можна одягати під кросівки та футболку оверсайз, а можна розбавляти образ мінімалістичними балетками і топом. 

Женщина в шелковых брюках, футболке и кроссовках
Жінка у шовкових штанах, футболці та кросівках. Фото: Pinterest

В будь-якому випадку шовкові штани повинні бути в гардеробі кожної модниці, адже ця річ є дуже легкою і пасуватиме кожній жінці або дівчині. 

Нагадаємо, ми писали про те, які сукні вважаються найтрендовішими навесні-влітку 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, які сумки варто мати у своєму гардеробі кожній жінці у 2024 році. 

Також ми повідомляли про те, які жіночі джинси будуть наймоднішими у 2024 році.

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