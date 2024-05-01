Новий тренд весни-літа 2024 шовкові штани — найелегантніша річ гардеробу

Жінка в модних шовкових штанах. Фото: Pinterest

Навесні-влітку 2024 року новим трендом серед справжніх модниць будуть штани, які зроблені з шовкової тканини. Стилісти кажуть, що цей одяг допоможе жінці або дівчині мати елегантний вигляд і, водночас, почувати себе комфортно.

Про це повідомляє Who What Wear.

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За словами стилістів, шовкові штани, які зроблені з м’якої тканини, зроблять образ жінки або дівчини досить вишуканим і невимушеним. До того ж вони прекрасно пасуватимуть під велику кількість речей, тому їх обов’язково треба мати у своєму гардеробі навесні та влітку цього року.

Чому шовкові штани такі універсальні

Такі штани можна сміливо комбінувати з шовковою блузкою або з легкою сорочкою, і поєднувати навіть з кардиганом або джемпером. Якщо ви збираєтеся на якусь вечірку, чудовим варіантом буде поєднати в’язаний верх з кашеміром з цими штанами. Влітку можна одягати під шовкові штани босоніжки і верх-бандо.

Молода дівчина у шовкових штанах і кардигані. Фото: Pinterest

Існує багато відтінків і моделей шовкових штанів, що допоможе справжнім модницям обирати такі штани на свій смак. До того ж не потрібно обирати під такі штани багато аксесуарів, адже шовкова тканина блищить, що додає цим штанам грайливості.

Щоб створити вишуканий і, водночас, скромний образ, стилісти радять підбирати під ці штани правильні речі. Так, їх можна одягати під кросівки та футболку оверсайз, а можна розбавляти образ мінімалістичними балетками і топом.

Жінка у шовкових штанах, футболці та кросівках. Фото: Pinterest

В будь-якому випадку шовкові штани повинні бути в гардеробі кожної модниці, адже ця річ є дуже легкою і пасуватиме кожній жінці або дівчині.

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