Новый тренд весны-лета 2024 шелковые штаны — самая элегантная вещь гардероба

Женщина в модных шелковых брюках. Фото: Pinterest

Весной-летом 2024 года новым трендом среди настоящих модниц будут брюки, сделанные из шелковой ткани. Стилисты говорят, что эта одежда поможет женщине или девушке выглядеть элегантно и, в то же время, чувствовать себя комфортно.

Об этом сообщает Who What Wear.

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По словам стилистов, шелковые брюки, сделанные из мягкой ткани, сделают образ женщины или девушки достаточно изысканным и непринужденным. К тому же они будут прекрасно подходить под большое количество вещей, поэтому их обязательно нужно иметь в своем гардеробе весной и летом этого года.

Почему шелковые штаны так универсальны

Такие брюки можно смело комбинировать с шелковой блузкой или легкой рубашкой, и сочетать даже с кардиганом или джемпером. Если вы собираетесь на какую-нибудь вечеринку, отличным вариантом будет соединить вязаный верх с кашемиром с этими брюками. Летом можно одевать под шелковые брюки босоножки и верх-бандо.

Молодая девушка в шелковых брюках и кардигане. Фото: Pinterest

Существует много оттенков и моделей шелковых брюк, что поможет настоящим модницам выбирать такие брюки на свой вкус. К тому же не нужно выбирать под такие штаны много аксессуаров, ведь шелковая ткань блестит, что придает этим штанам игривости.

Чтобы создать изысканный и, в то же время, скромный образ, стилисты советуют подбирать под эти брюки правильные вещи. Так, их можно одевать под кроссовки и футболку оверсайз, а можно разбавлять образ минималистичными балетками и топом.

Женщина в шелковых брюках, футболке и кроссовках. Фото: Pinterest

В любом случае шелковые брюки должны быть в гардеробе каждой модницы, ведь эта вещь очень легкая и будет подходить каждой женщине или девушке.

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