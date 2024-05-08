Які кольори омолоджують жінок — найкращі поради від дизайнерів

Кейт Міддлтон у костюмі бірюзового кольору. Фото: People

Якщо ви хочете завжди мати бездоганний вигляд, незалежно від віку, необов’язково постійно стежити за головними трендами. Достатньо розуміти, які відтінки в одязі допоможуть ззовні бути більш молодшими, ніж насправді.

Про це розповідає Who What Wear.

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Бірюзовий відтінок

Дизайнерка Кейт Сміт стверджує, що бірюзовий колір робить будь-який відтінок шкіри більш сяючим. Якщо ви маєте світлий відтінок шкіри, поверніть руку і подивіться на свої вени на зап’ясті, щоб обрати свій бірюзовий колір.

"Якщо у вас середній або темний тон шкіри, майже будь-який бірюзовий відтінок середнього тону чудово виглядатиме", — каже консультантка з кольору Sensational Colour.

Кейт Міддлтон у бірюзовій сукні. Фото: Pinterest

Червоний та яскраво-рожевий відтінки

Дизайнерка радить обрати більш насичений пурпурний колір, починаючи від фуксії, закінчуючи малиновим.

"Подивіться на фотографії Хілларі Клінтон у цьому кольорі, порівняно з будь-яким іншим кольором, який вона носила під час передвиборчої кампанії 2016 року. Як тільки ви побачите, наскільки молодшою вона виглядає, ви теж захочете знайти свій найкращий червоний", — рекомендує Кейт Сміт.

Модель Мей Маск у яскраво-рожевій сукні. Фото: Instagram Мей Маск

Новий "чорний" відтінок

За словами дизайнерки, щоб чорний колір не здавався настільки різким, зробіть тонкі лінії, зморшки і кола під очима більш темних відтінків.

"Будьте готові замінити його вугільно-сірий, темно-синій або інший глибокий колір. Можливо, ви просто виявите, наскільки більш вдалим є ваш "новий чорний", ніж той, який ви носили раніше", — також радить дизайнерка.

Мішель Обама в чорному костюмі. Фото: Pinterest

Світло-блакитний відтінок

Жінка радить обрати світло-блакитний колір, який має відтінок фіолетового або лілового. Річ у тім, що з віком шкіра та волосся жінок стають більш холодними, тому синій відтінок робитиме їх молодшими ззовні.

Акторка Кейт Бланшетт у сукні світло-блакитного відтінку. Фото: Pinterest

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